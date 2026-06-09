Salud

Solo 5 minutos de oración ayudan a reducir el dolor y la ansiedad, según un estudio

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LUNES, 8 de junio de 2026 (HealthDay News) -- Cinco minutos de oración pueden ayudar a aliviar el dolor y la ansiedad, según un nuevo estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland.

"La intervención de oración fue efectiva independientemente de la fe o no del paciente", dijo el coautor Joshua Brown, profesor en la Universidad de Indiana y director y cofundador del Global Medical Research Institute. "Nuestros hallazgos contribuyen a la investigación que muestra cómo la oración cambia la función cerebral de maneras que promueven la salud."

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Los investigadores siguieron a 180 pacientes de atención primaria con dolor o ansiedad significativos.

Tras sus citas médicas, los participantes recibían cinco minutos de oración cristiana intercesoria presencial de un practicante formado o escuchaban cinco minutos de música suave.

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La oración de intercesión es el acto de orar por los demás y, en este estudio, incluyó la imposición de manos.

El grupo de oración reportó una reducción significativamente mayor del dolor inmediatamente después de la sesión y en su seguimiento de dos semanas. También mostraron una mayor reducción de la ansiedad inmediatamente después de la sesión, y ese beneficio se mantuvo significativo hasta seis semanas después.

Los investigadores no informaron de efectos adversos, y casi todos los participantes dijeron que estarían abiertos a que se ofreciera oración en futuras visitas médicas.

Los autores señalaron que estos hallazgos sugieren que una oración breve y presencial podría ser un complemento seguro y de bajo coste a la atención médica estándar, aunque se necesitan más estudios para comprender mejor sus efectos.

Más información

La Biblioteca Nacional de Medicina tiene más información sobre la oración y la salud.

FUENTE: HealthDay TV, 8 de junio de 2026

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