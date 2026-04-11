Salud

Se restableció la financiación del Título X, pero nuevas normas generan preocupación

Healthday Spanish

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VIERNES, 10 de abril de 2026 (HealthDay News) -- La financiación federal para las clínicas de salud reproductiva ha vuelto a la normalidad, pero algunas nuevas normas parecen desviarse de los objetivos originales.

Las clínicas que dependen del programa Title X han recibido ahora su financiación después de que la administración Trump retrasara el proceso de solicitud.

El programa apoya la atención de más de 2,8 millones de pacientes de bajos ingresos y sin seguro.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) retrasó el plazo habitual de solicitudes, dando a las clínicas solo una semana para solicitar a partir del 13 de marzo.

La financiación suele renovarse el 1 de abril, pero muchas clínicas quedaron inseguras sobre sus presupuestos hasta que se publicaron las conceciones de subvenciones días después.

"En términos generales, los beneficiarios recibieron premios que estuvieron al mismo nivel o aproximadamente a la misma que la asignación recibida en 2025", dijo Clare Coleman, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva, a NBC News.

El programa Title X ayuda a financiar servicios como anticonceptivos, cribados de cáncer, exámenes de bienestar y pruebas de VIH.

Al mismo tiempo, las nuevas directrices para la financiación de 2027 están atrayendo cierta atención.

La guía actualizada pone más énfasis en la "planificación familiar natural", que consiste en seguir los ciclos menstruales en lugar de usar medicamentos, informó NBC News .

"Esperamos que los solicitantes demuestren cómo sus proyectos del Título X integrarán prácticas no invasivas basadas en la evidencia que promuevan la alfabetización en salud, la concienciación sobre la fertilidad y la salud reproductiva sin medicalización innecesaria ni supresión de síntomas", afirman las directrices.

Pero algunos expertos dicen que esto podría limitar el acceso a métodos anticonceptivos más fiables.

"Seguimos analizando las nuevas directrices para el ciclo de financiación de 2027 y tenemos dudas sobre lo que significa para los pacientes", dijo Ruth Richardson, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood North Central States.

Los funcionarios afirman que los cambios están destinados a alinearse con los objetivos sanitarios más amplios de la administración.

"El HHS está comprometido a garantizar que los fondos del Título X no se utilicen para abortos, conforme a la ley y a la Orden Ejecutiva del presidente Trump sobre la aplicación de la Enmienda Hyde", dijo Emily Hilliard, portavoz del HHS.

Las directrices también generan preocupaciones sobre lo que describen como una "dependencia excesiva de tratamientos farmacéuticos y quirúrgicos."

Aun así, décadas de investigación demuestran que los anticonceptivos hormonales son seguros para la mayoría de las personas, y que los riesgos graves se consideran raros.

La próxima ronda de solicitudes de financiación está prevista para enero, y las clínicas aún están revisando cómo las nuevas normas podrían afectar a las futuras ofertas.

El gobierno dijo que planea poner a disposición hasta 257 millones de dólares a través del Título X para 2027, frente a unos 286 millones en los últimos años.

Más información

La Oficina de Asuntos de Población del HHS tiene más información sobre las subvenciones del Título X.

FUENTE: NBC News, 9 de abril de 2026

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