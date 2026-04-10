Retiran producto para el crecimiento capilar por riesgo de intoxicación infantil

JUEVES, 9 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Se está retirando un producto para el crecimiento capilar porque podría suponer un riesgo serio para los niños.

La retirada afecta a los kits de crecimiento capilar de minoxidil Tuymec, que contienen un spray de minoxidil al 5% con biotina, según la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. (CPSC).

La CPSC dijo que las botellas no son resistentes a niños, lo que podría aumentar el riesgo de lesiones o muerte si un niño ingiera el líquido que hay dentro.

El minoxidil es un medicamento utilizado para tratar la caída del cabello, pero puede ser perjudicial si se ingiere.

Como exige la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, productos como este deben venderse en envases resistentes a niños.

El embalaje actual no cumple con esos estándares de seguridad, según la CPSC.

La retirada incluye unas 6.200 unidades vendidas en Amazon entre junio y agosto del año pasado por unos 24 dólares.

Los kits incluyen dos pulverizadores negros etiquetados con lo siguiente:

"Crecimiento del cabello con minoxidil Tuymec" "Fórmula Avanzada" "5% Minoxidil con BIOTINA"

Fueron fabricados en China y vendidos por DrHealBeauty de Japón, según la CPSC.

Cualquiera que tenga el producto debería guardarlo fuera del alcance de los niños cuanto antes.

Contacta con DrHealBeauty para solicitar un frasco de repuesto gratuito con un tapón a prueba de niños y luego transfiere el líquido al nuevo envase.

Los clientes pueden contactar por correo electrónico en drhealbeauty@gmail.com, o contactar con la empresa online en drhealbeauty.com y hacer clic en "Detalles de la retirada" en la parte superior de la página para más información.

No se han reportado heridos.

Más información

La Consumer Healthcare Products Association tiene más información sobre envases a prueba de niños.

FUENTE: Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU., retirada de noticias, 6 de abril de 2026