No hay buenas formas de evitar el eccema infantil, pero sí muchas opciones de tratamiento

JUEVES, 9 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Según las nuevas directrices de la Academia Americana de Dermatología (AAD), los padres pueden hacer muy poco para evitar que sus hijos desarrollen eccema.

Las investigaciones no han demostrado que tácticas comunes como dietas especiales, saltarse baños, lactancia materna y suplementos probióticos puedan ayudar a los niños a evitar el eccema, también conocido como dermatitis atópica, según informaron los investigadores el 7 de abril en el Journal of the American Academy of Dermatology.

Pero los niños que desarrollan eccema tienen una amplia gama de tratamientos efectivos para ayudar a calmar la piel irritada, según las directrices.

Estas son las primeras directrices emitidas por la AAD respecto al eccema en niños, según la academia.

"El eccema es extremadamente común en los niños, aunque no siempre se ve o se comporta igual que en adultos", dijo el presidente de AAD, Dr. Murad Alam , en un comunicado de prensa.

"Como el eccema puede disminuir la calidad de vida de los niños y sus familias, necesitamos directrices dedicadas solo para los niños para garantizar su mejor cuidado", dijo Alam.

El eccema afecta hasta a una cuarta parte de los niños en todo el mundo, según los investigadores en notas de fondo. La afección inflamatoria de la piel se caracteriza por picor en la piel, zonas secas, erupciones y bultos ásperos.

Al revisar la evidencia médica existente, el equipo de guías concluyó que no existen formas realmente efectivas de prevenir que un niño desarrolle eczema.

Las cremas hidratantes fueron el único tratamiento que recibió una recomendación condicional para reducir la aparición de eczema en niños de 6 meses a 3 años.

Las recomendaciones condicionales reflejan una terapia donde los beneficios y riesgos están estrechamente equilibrados.

Los autores de las guías encontraron evidencia insuficiente para otros métodos de prevención como dietas, saltarse baños, suplementos de vitamina D o probióticos, introducción temprana de alimentos, lactancia materna, ablandamiento de agua y reducción de la exposición a alérgenos como los ácaros del polvo.

Sin embargo, muchas terapias recibieron fuertes recomendaciones en lo que respecta al tratamiento del eccema en niños.

"Muchos casos de eczema infantil pueden mejorarse con un plan de tratamiento diseñado especialmente para sus necesidades, y comenzar el tratamiento pronto puede ayudar a evitar que el problema empeore", dijo Alam.

Las opciones de tratamiento probadas incluyen:

Hidratantes para calmar la piel seca y con picor. Cremas tópicas con esteroides, que se consideran un tratamiento de primera línea para los brotes de eczema. Inhibidores tópicos de calcineurina (crema de pimecrolimus o pomadas de tacrolimus ) para controlar los brotes de eczema. Inhibidores del fosfodiesterato-4 (pomada crisaborole y crema de roflumilast ) para reducir el picor y disminuir la frecuencia de los brotes. Inhibidores tópicos de JAK (crema de ruxolitinib y crema tapinarof ) para disminuir la gravedad de la piel seca y con picor en pacientes con eczema leve a moderado. Anticuerpos monoclonales (dupilumab, tralokinumab y lebrikizumab) para disminuir la gravedad de los síntomas del eccema, disminuir los brotes y mejorar el picor en pacientes con eccema moderado a grave. Inhibidores de JAK (upadacitinib, abrocitinib y baricitnib) para disminuir la gravedad de los síntomas del eczema y mejorar el picor en pacientes con eccema moderado a grave.

Las directrices también incluían recomendaciones condicionales para el baño, la terapia con vendaje húmedo y la fototerapia como tratamientos para niños con eccema.

Las directrices desaconsejan encarecidamente el uso de píldoras o inyecciones de esteroides, argumentando que deberían reservarse exclusivamente para pacientes con brotes repentinos y graves.

Las directrices también recomendaban condicionalmente no usar antimicrobianos tópicos y una combinación de fármaco/fototerapia llamada fototerapia PUVA.

"Estas guías se desarrollaron para educar y empoderar a pacientes, cuidadores y a la comunidad médica, de modo que los niños con eczema reciban la mejor atención posible", dijo la Dra. Dawn Davis, copresidenta del Grupo de Trabajo de Guías de Dermatitis Atópica del AAD.

"La intervención temprana y proactiva permite mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes y sus familias", afirmó en un comunicado de prensa.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre el eccema.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Dermatología, 7 de abril de 2026

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