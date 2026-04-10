Este tratamiento puede mejorar tus probabilidades de sobrevivir a una infección por C. diff

JUEVES, 9 de abril de 2026 (HealthDay News) -- Un tratamiento rápido con un trasplante fecal puede mejorar las probabilidades de supervivencia de personas con una infección por C. difficile que pone en peligro la vida, según un nuevo estudio.

Pero los médicos deben actuar rápido, lo que pone de manifiesto la necesidad de que los hospitales mantengan un banco para el trasplante de microbiota fecal (TMF), según informaron investigadores el 6 de abril en la revista Clinical Gastroenterology and Hepatology.

"La ventana para la intervención de la FMT es muy estrecha porque estos pacientes suelen estar extremadamente enfermos", dijo el investigador principal, el Dr. Alexander Khoruts, director del Programa de Terapia de Microbiota de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota.

"Por lo tanto, la formulación de FMT debe ser fácilmente accesible", dijo Khoruts en un comunicado de prensa. "Estamos en una posición única en la universidad porque contamos con una instalación donde nuestros productos FMT se fabrican conforme a los estándares farmacéuticos, y las unidades de tratamiento siempre están disponibles en nuestro banco criogénico."

Clostridioides difficile (C. difficile o C. diff) es una bacteria oportunista que causa diarrea y colitis graves, una inflamación del colon, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

Las infecciones por C. diff suelen producirse después de que las bacterias intestinales naturales de una persona hayan sido eliminadas por antibióticos, lo que permite que las bacterias dañinas se trasladen y ocupen el intestino.

Las personas tienen hasta 10 veces más probabilidades de infectarse con C. diff mientras están bajo antibiótico o en los tres meses posteriores, según los CDC.

Unas 15.000 personas mueren al año por infecciones por C. diff en Estados Unidos, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores probaron un protocolo estandarizado de trasplante fecal con 18 pacientes críticos con C. diff y una edad media de 74 años.

El trasplante fecal consiste en introducir bacterias intestinales de un donante sano en el sistema digestivo de una persona enferma. La idea es que las bacterias sanas restauren el equilibrio en el microbioma intestinal del paciente.

Todos los pacientes estaban deteriorándose a pesar de haber pasado al menos dos días con antibióticos intensivos, y la mayoría estaban demasiado inestables para cirugía de colon, según los investigadores.

Los médicos realizaron el trasplante fecal mediante colonoscopia, introduciendo bacterias sanas en los intestinos de los pacientes.

En total, 4 de los 14 pacientes murieron en el plazo de un mes tras su trasplante fecal, según informaron los investigadores. Tras un año, 12 de los 18 pacientes seguían vivos.

Los trasplantes se asociaron con una disminución de la inflamación de los pacientes, medida por la proteína C reactiva y el recuento de glóbulos blancos, según los investigadores.

Los investigadores también descubrieron que no se deben suspender los antibióticos demasiado tiempo después de un trasplante fecal.

Según el protocolo, los antibióticos se mantuvieron durante 24 horas antes del trasplante y se reanudaron unos tres días después.

Suspender los antibióticos durante más de cuatro días tras el trasplante fecal supone un resurgimiento de C. difficile en estos pacientes, según los investigadores.

Ocho de los 18 pacientes necesitaron más de un trasplante fecal, según los investigadores.

Se necesita más investigación con grupos más grandes de pacientes para validar completamente el trasplante fecal como opción de tratamiento para la infección por C. diff , según los investigadores.

Más información

Drugs.com tiene más información sobre C. difficile.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Minnesota, 6 de abril de 2026