Madrugadores, personas activas, menos propensos a desarrollar ELA

JUEVES, 26 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Los madrugadores y las personas activas tienen menos probabilidades de desarrollar la enfermedad cerebral degenerativa llamada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), según un nuevo estudio.

Las personas que son madrugadoras tenían un riesgo un 20% menor de ELA --también conocida como enfermedad de Lou Gehrig -- en comparación con los noctámbulos, según investigaciones previstas para una próxima reunión de la Academia Americana de Neurología.

El estudio también encontró que ser más activo físicamente está relacionado con un 26% menos de riesgo de ELA, según los investigadores.

"Aunque se necesita más investigación para explorar más a fondo estas asociaciones, promover comportamientos saludables de estilo de vida podría representar una estrategia potencial para reducir el riesgo de ELA", dijo el investigador Dr. Hong-Fu Li, neurólogo de la Universidad de Zhejiang en Hangzhou, China, en un comunicado de prensa.

La ELA es una enfermedad rara y progresiva en la que las células nerviosas del cerebro y la médula espinal comienzan a morir.

Los pacientes pierden la capacidad de controlar el movimiento muscular, lo que a menudo conduce a una parálisis total y la muerte. Las personas suelen morir entre dos y cinco años tras el diagnóstico de ELA, según los investigadores en notas de fondo.

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron un seguimiento de la salud de más de 502.000 personas con una edad media de 57 años. Fueron reclutados entre 2006 y 2010 y se les siguió durante una media de 14 años.

Durante el seguimiento, 675 de ellos --aproximadamente el 0,14%-- desarrollaron ELA.

De los participantes, más de 277.000 fueron clasificados como madrugadores según sus respuestas a un cuestionario de sueño, y más de 166.000 fueron considerados noctámbulos. El resto de los participantes tuvo un ciclo de sueño-vigilia que no encajaba en ninguna de las dos clasificaciones.

Los madrugadores prefieren las primeras horas de acostarse y despertarse, y alcanzan su máxima productividad temprano en el día. Los noctámbulos prefieren las horas de acostarse y despertarse más tarde, y son más productivos más tarde en el día.

Unos 350 primeros ejemplares desarrollaron ELA, en comparación con 237 noctámbulos. Tras ajustar por otros factores de riesgo, los resultados mostraron que las aves madrugadoras en general tenían un 20% menos de riesgo de ELA en comparación con los noctámbulos.

La duración del sueño también influyó en el riesgo de ELA, según descubrieron los investigadores. Las personas que dormían entre seis y ocho horas cada noche tenían un menor riesgo de ELA que aquellas que dormían menos o más.

El equipo también analizó los niveles de actividad física de los participantes y encontró que las personas más activas tenían un riesgo un 26% menor de padecer ELA.

"Investigaciones previas sugieren que un mejor sueño y más actividad física pueden reducir el riesgo de algunas enfermedades neurodegenerativas, pero los resultados para la ELA han sido mixtos", dijo Li.

"Nuestro estudio encontró que un horario de sueño que se ajusta mejor a las horas de luz y a una mayor actividad física se relacionan con un menor riesgo de ELA", dijo Li.

El estudio está programado para ser presentado en la reunión anual de la Academia Americana de Neurología, que tendrá lugar del 18 al 22 de abril en Chicago.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

