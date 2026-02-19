'Ropa inteligente': la próxima frontera en el seguimiento de la condición física, según un estudio.

MIÉRCOLES, 18 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Las personas preocupadas por su salud están acostumbradas a atarse un Fitbit en la muñeca o un contador de pasos al cinturón antes de empezar a caminar o a correr.

Pero una nueva investigación está abriendo la puerta a la "ropa inteligente" que contaría los pasos de una persona o rastrearía sus movimientos sin requerir ningún dispositivo adicional, según un nuevo estudio.

Investigaciones innovadoras han descubierto que pequeños dispositivos colocados sobre telas sueltas pueden registrar el movimiento con mayor precisión que los sensores ajustados que se usan actualmente, según informaron recientemente investigadores en la revista Nature Communications.

Sensores de tela suelta del tamaño de un botón cosido pueden capturar los movimientos del cuerpo con un 40% más de precisión, requiriendo un 80% menos de datos que los sensores pegados a la piel, según descubrieron los investigadores.

"Cuando pensamos en tecnología que rastrea el movimiento --como un Fitbit en la muñeca o los trajes que llevan los actores para interpretar personajes [generados por ordenador]-- pensábamos que los sensores debían estar ajustados al cuerpo para obtener los resultados más precisos. La creencia común es que si un sensor está suelto, los datos serán 'ruidosos' o desordenados", dijo el investigador senior Matthew Howard, profesor de ingeniería en el King's College de Londres.

"Sin embargo, nuestra investigación ha demostrado en múltiples experimentos que la ropa holgada y fluida en realidad hace que el seguimiento de movimiento sea significativamente más preciso", afirmó en un comunicado de prensa. "Es decir, podríamos alejarnos de la 'tecnología portátil' que se siente como equipo médico y pasar a la 'ropa inteligente' -- como un simple botón o alfiler en un vestido -- que controla tu salud mientras te sientes completamente natural en tu día."

Para el nuevo estudio, los investigadores probaron sensores en una amplia variedad de tejidos diferentes, utilizando tanto humanos como robots para realizar distintos movimientos.

Descubrieron que los dispositivos sujetos a telas sueltas podían detectar movimientos más rápido y con mayor precisión, y necesitaban menos datos de movimiento para hacer predicciones.

Resulta que la tela suelta actúa como un "amplificador mecánico" que facilita la detección del movimiento, según los investigadores.

"Cuando empiezas a mover el brazo, una manga suelta no se queda ahí; se pliega, se agita y se desplaza de formas complejas -- reaccionando con más sensibilidad a los movimientos que un sensor más ajustado", dijo Howard.

Los dispositivos en tela suelta también eran capaces de distinguir entre diferencias sutiles y apenas perceptibles en el movimiento, según descubrieron los investigadores.

"A veces, los movimientos de un paciente son demasiado pequeños para que una pulsera ajustada los pueda captar y, por tanto, no siempre podemos obtener los datos más precisos sobre cómo condiciones como el Parkinson afectan la vida cotidiana de las personas", dijo la investigadora Irene Di Giulio, profesora titular de anatomía y biomecánica en el King's College de Londres.

"Con este enfoque podríamos 'amplificar' el movimiento de las personas, lo que ayudará a capturarlas incluso cuando sean más pequeñas que los movimientos típicos de personas sin discapacidad", dijo en un comunicado de prensa. "Esto podría permitirnos rastrear a las personas en la comodidad de sus propios hogares o en una residencia, con su ropa cotidiana. Podría resultar más fácil para los médicos monitorizar a sus pacientes, así como para los investigadores médicos recopilar datos vitales necesarios para informar nuestra comprensión de estas condiciones y desarrollar nuevas terapias, incluidas tecnologías portátiles que se adapten a este tipo de discapacidades."

Este tipo de rastreadores de movimiento también podrían usarse para desarrollar robots más inteligentes, dijo Howard.

"Mucha de la investigación en robótica trata de aprender del comportamiento humano que los robots imitan, pero para ello se necesitan enormes cantidades de datos recogidos de los movimientos humanos cotidianos, y no mucha gente está dispuesta a ponerse un traje de lycra y hacer su vida diaria", dijo.

"Esta investigación ofrece la posibilidad de acoplar sensores discretos a la ropa cotidiana, para que podamos empezar a recopilar los datos de comportamiento humano a escala de internet necesarios para revolucionar el campo de la robótica", dijo Howard.

Más información

La Universidad de Brown tiene más información sobre los rastreadores de actividad física y la salud.

FUENTE: King's College London, comunicado de prensa, 12 de febrero de 2026