Salud

'Ropa inteligente': la próxima frontera en el seguimiento de la condición física, según un estudio.

Healthday Spanish

Guardar

MIÉRCOLES, 18 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Las personas preocupadas por su salud están acostumbradas a atarse un Fitbit en la muñeca o un contador de pasos al cinturón antes de empezar a caminar o a correr.

Pero una nueva investigación está abriendo la puerta a la "ropa inteligente" que contaría los pasos de una persona o rastrearía sus movimientos sin requerir ningún dispositivo adicional, según un nuevo estudio.

Investigaciones innovadoras han descubierto que pequeños dispositivos colocados sobre telas sueltas pueden registrar el movimiento con mayor precisión que los sensores ajustados que se usan actualmente, según informaron recientemente investigadores en la revista Nature Communications.

Sensores de tela suelta del tamaño de un botón cosido pueden capturar los movimientos del cuerpo con un 40% más de precisión, requiriendo un 80% menos de datos que los sensores pegados a la piel, según descubrieron los investigadores.

"Cuando pensamos en tecnología que rastrea el movimiento --como un Fitbit en la muñeca o los trajes que llevan los actores para interpretar personajes [generados por ordenador]-- pensábamos que los sensores debían estar ajustados al cuerpo para obtener los resultados más precisos. La creencia común es que si un sensor está suelto, los datos serán 'ruidosos' o desordenados", dijo el investigador senior Matthew Howard, profesor de ingeniería en el King's College de Londres.

"Sin embargo, nuestra investigación ha demostrado en múltiples experimentos que la ropa holgada y fluida en realidad hace que el seguimiento de movimiento sea significativamente más preciso", afirmó en un comunicado de prensa. "Es decir, podríamos alejarnos de la 'tecnología portátil' que se siente como equipo médico y pasar a la 'ropa inteligente' -- como un simple botón o alfiler en un vestido -- que controla tu salud mientras te sientes completamente natural en tu día."

Para el nuevo estudio, los investigadores probaron sensores en una amplia variedad de tejidos diferentes, utilizando tanto humanos como robots para realizar distintos movimientos.

Descubrieron que los dispositivos sujetos a telas sueltas podían detectar movimientos más rápido y con mayor precisión, y necesitaban menos datos de movimiento para hacer predicciones.

Resulta que la tela suelta actúa como un "amplificador mecánico" que facilita la detección del movimiento, según los investigadores.

"Cuando empiezas a mover el brazo, una manga suelta no se queda ahí; se pliega, se agita y se desplaza de formas complejas -- reaccionando con más sensibilidad a los movimientos que un sensor más ajustado", dijo Howard.

Los dispositivos en tela suelta también eran capaces de distinguir entre diferencias sutiles y apenas perceptibles en el movimiento, según descubrieron los investigadores.

"A veces, los movimientos de un paciente son demasiado pequeños para que una pulsera ajustada los pueda captar y, por tanto, no siempre podemos obtener los datos más precisos sobre cómo condiciones como el Parkinson afectan la vida cotidiana de las personas", dijo la investigadora Irene Di Giulio, profesora titular de anatomía y biomecánica en el King's College de Londres.

"Con este enfoque podríamos 'amplificar' el movimiento de las personas, lo que ayudará a capturarlas incluso cuando sean más pequeñas que los movimientos típicos de personas sin discapacidad", dijo en un comunicado de prensa. "Esto podría permitirnos rastrear a las personas en la comodidad de sus propios hogares o en una residencia, con su ropa cotidiana. Podría resultar más fácil para los médicos monitorizar a sus pacientes, así como para los investigadores médicos recopilar datos vitales necesarios para informar nuestra comprensión de estas condiciones y desarrollar nuevas terapias, incluidas tecnologías portátiles que se adapten a este tipo de discapacidades."

Este tipo de rastreadores de movimiento también podrían usarse para desarrollar robots más inteligentes, dijo Howard.

"Mucha de la investigación en robótica trata de aprender del comportamiento humano que los robots imitan, pero para ello se necesitan enormes cantidades de datos recogidos de los movimientos humanos cotidianos, y no mucha gente está dispuesta a ponerse un traje de lycra y hacer su vida diaria", dijo.

"Esta investigación ofrece la posibilidad de acoplar sensores discretos a la ropa cotidiana, para que podamos empezar a recopilar los datos de comportamiento humano a escala de internet necesarios para revolucionar el campo de la robótica", dijo Howard.

Más información

La Universidad de Brown tiene más información sobre los rastreadores de actividad física y la salud.

FUENTE: King's College London, comunicado de prensa, 12 de febrero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

El estrés escolar a los 15 años puede dejar cicatrices de salud mental a largo plazo

Healthday Spanish

El estrés escolar a los

El dolor impulsa la depresión posparto, según una reseña

Healthday Spanish

El dolor impulsa la depresión

¿Quieres preservar la salud cerebral? Involúcrate en una búsqueda de conocimiento para toda la vida

Healthday Spanish

¿Quieres preservar la salud cerebral?

Los plátanos de una zona minera de vertido de hace una década en Brasil pueden ser inseguros, según una investigación

Healthday Spanish

Los plátanos de una zona

Por qué el gusto cambia con la edad y qué habitos lo modifican

Factores como la higiene bucal, el consumo de tabaco y los tratamientos médicos alteran la sensibilidad gustativa. Cuáles son las rutinas saludables que recomiendan los expertos

Por qué el gusto cambia
DEPORTES
ATP 500 de Río: Juan

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

Los polémicos dichos contra Vinícius de un experimentado árbitro español tras la acusación de racismo a Prestianni

El simulacro de largada de la F1 que abrió el debate: la razón detrás de la baja velocidad y las “sirenas” en los autos

Perdió la chance de medalla por un error y se internó en el bosque: la reacción más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno

Con diez jugadores, Argentinos Juniors venció 1-0 a Barcelona SC en Ecuador por la Fase II de la Copa Libertadores

TELESHOW
Wanda Nara recordó el día

Wanda Nara recordó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López en Italia: “El implicado andaba en Ferrari”

Grego Rossello relató cómo fue su cita fallida con una joven en el campo: “Pensé que era una escapada romántica”

Comenzó BTV, el programa de Beto Casella en América tras su salida de Bendita: “La felicidad va a ser nuestra marca”

Rumores de romance entre Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra: las fotos de su San Valentín en Nueva York

Emilia Mernes resumió su paso por Nueva York a puro glamour, arte y brillos: “Agradecida por esta hermosa semana”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador inaugura el primer

El Salvador inaugura el primer observatorio astronómico remoto de Centroamérica

El frío, el hielo y el misterio del ARN: cuáles son los experimentos que buscan conocer el origen de la vida

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares

La Casa Blanca exige cambios drásticos en Cuba: “El régimen está cayendo”

Disparos contra asistentes a ceremonias fúnebres en Irán agravan la tensión tras la masacre de enero