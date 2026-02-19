Los plátanos de una zona minera de vertido de hace una década en Brasil pueden ser inseguros, según una investigación

MIÉRCOLES, 18 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Más de una década después de un gran desastre minero en Brasil, los científicos siguen descubriendo sus efectos en la salud, incluidos los posibles riesgos derivados de los alimentos cultivados en suelos cercanos.

Un nuevo estudio sugiere que los plátanos cultivados cerca del estuario del río Doce pueden suponer riesgos para la salud de los niños menores de 6 años, debido a la contaminación persistente por los residuos mineros de hierro liberados tras el colapso de una presa en 2015.

Investigadores de universidades de Brasil y España analizaron plátanos, yuca y pulpa de cacao cultivados en suelos afectados por el colapso de la presa de relaves de Fundão en Minas Gerais.

El desastre provocó enormes cantidades de residuos mineros que contaminaron el suelo y el agua en las regiones circundantes.

El estudio --publicado recientemente en la revista Environmental Geochemistry and Health -- se centró en metales que a menudo se encuentran en los residuos mineros, incluyendo plomo, cadmio, cobre, cromo y níquel.

"Nuestro grupo lleva años estudiando los impactos del colapso de la presa", dijo Tiago Osório, agrónomo y profesor del Departamento de Ciencias del Suelo de la Universidad de São Paulo, Brasil.

"Obtuvimos las primeras muestras siete días después del accidente y entendimos de inmediato que existía un riesgo inminente de contaminación de plantas, suelo, agua y peces", añadió Osório en un comunicado de prensa. "Pero la pregunta seguía siendo: ¿Supone esta contaminación un riesgo para la salud humana?"

El equipo descubrió que los plátanos absorbían niveles más altos de ciertos metales, especialmente plomo y cadmio, en comparación con otros cultivos.

Cuando los investigadores calcularon los posibles riesgos para la salud, descubrieron que el consumo de plátano podía superar los límites seguros para los niños, basándose en la cantidad de fruta que suelen comer los niños y su tamaño corporal más pequeño.

Para la mayoría de los adultos, el riesgo era bajo.

En la yuca, la mayoría de los metales permanecieron en las raíces, mientras que las plantas de cacao tenían niveles más altos de metales en tallos, hojas y pulpa, explicaron los investigadores. En la pulpa de cacao, el cobre y el plomo superaron los límites establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

"Estos elementos existen de forma natural en el entorno", dijo el coautor Tamires Cherubin, investigador en ciencias de la salud. "Estamos expuestos a ellos en concentraciones más bajas. Pero en caso de un desastre como el de Mariana, cuando se espera que aumente la exposición, debemos actuar con especial cautela."

El estudio encontró que el índice de riesgo total para los plátanos era superior a 1 en los niños, un nivel que indica una posible preocupación. El plomo fue el principal contribuyente.

La exposición prolongada al plomo, incluso en pequeñas cantidades, puede dañar el desarrollo cerebral de los niños, señalaron los investigadores, lo que podría afectar el aprendizaje, la atención y el comportamiento.

"Con el tiempo, considerando la esperanza de vida en Brasil de unos 75 años, podría existir un riesgo carcinogénico, ya que existe la posibilidad de daño directo e indirecto en el ADN", dijo Cherubin, señalando posibles efectos en el sistema nervioso, el tracto digestivo y las células sanguíneas.

Los investigadores afirmaron que "el contenido de óxido de hierro en el suelo, que es el principal componente de los relaves, se correlaciona con su contenido en la planta. Estudiamos el paso de los componentes desde los relaves del suelo hacia el agua, y luego del agua a la planta, incluyendo sus hojas y frutos."

La autora principal Amanda Duim, que lideró el estudio como parte de su trabajo doctoral en la Universidad de São Paulo, afirmó que comprender esta vía es clave para proteger el entorno.

"Evaluamos especies cultivadas y autóctonas. En el caso de estos últimos, queríamos saber cómo afectan a la disolución del óxido de hierro y, en este proceso, entender si y cómo los PTEs asociados a estos residuos entran en la planta, ya que diferentes especies acumulan PTEs de manera distinta", explicó.

"La idea era encontrar las mejores especies autóctonas para limpiar ambientes contaminados, y encontramos más de una especie capaz de cumplir esta función, con resultados ya publicados", añadió Duim en un comunicado de prensa. "En el caso de especies cultivadas, queríamos saber si los PTEs se transferirían a los frutos y partes comestibles de las plantas."

Los investigadores subrayaron que la seguridad alimentaria depende de dónde se cultiven los cultivos, especialmente en las zonas afectadas por desastres industriales.

También señalaron que los niños son más vulnerables debido a su desarrollo corporal y a una mayor ingesta de alimentos en relación con el tamaño.

Más información

El Environmental Defense Fund aporta más información sobre los riesgos de los metales pesados en los alimentos.

FUENTE: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, comunicado de prensa, 17 de febrero de 2026