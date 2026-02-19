Salud

El dolor impulsa la depresión posparto, según una reseña

Healthday Spanish

MIÉRCOLES, 18 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- El dolor durante el embarazo y después del parto puede aumentar significativamente el riesgo de depresión posparto en una mujer, según ha concluido una nueva revisión de evidencias.

Además, existen factores de riesgo específicos relacionados con el dolor que influyen en las probabilidades de depresión posparto entre mujeres de minorías raciales y étnicas, según informaron los investigadores en la revista Current Psychiatry Reports.

"Hay múltiples factores interrelacionados que contribuyen al dolor, especialmente el dolor relacionado con el parto", dijo el investigador Sudhamshi Beeram, estudiante de posgrado en la Universidad de Illinois Urbana-Campaign, en un comunicado de prensa.

"Cuando es grave, mal gestionado o ocurre en el contexto de discriminación o vulnerabilidad en la salud mental prenatal, contribuye aún más a la depresión posparto y a problemas persistentes relacionados con el dolor", afirmó.

Entre el 10% y el 20% de las mujeres en EE. UU. sufren depresión posparto, y las tasas más altas se encuentran entre mujeres de minorías raciales y étnicas, según los investigadores en notas de fondo.

Para ver cómo el dolor podría influir en el riesgo de depresión, los investigadores analizaron datos de 23 estudios de investigación estadounidenses realizados en los últimos cinco años. Todos los estudios exploraron los factores de riesgo para la depresión posparto.

A partir de estos estudios previos, los investigadores elaboraron una lista de factores que pueden aumentar el riesgo de dolor y depresión posparto en las mujeres. Son:

Salud mental durante el embarazo (como depresión y ansiedad) Método de administración (especialmente cesárea) Prácticas de manejo del dolor Discriminación hacia minorías raciales y étnicas Negligencia general del dolor

El dolor tras una cesárea es un factor especialmente potente que impulsa la depresión posparto, pero los investigadores descubrieron que los médicos tienden a limitar el manejo de este dolor quirúrgico.

Aunque el 95% de los médicos coincidió en que las mujeres necesitan manejo del dolor tras una cesárea, la mayoría de las veces no recetaron opioides sino ibuprofeno, bolsas de hielo y paracetamol.

La mala comunicación entre pacientes y profesionales a menudo dificultaba el manejo del dolor, aumentando el riesgo de depresión posparto, según los investigadores.

Las mujeres negras y latinas informaron regularmente que los médicos pasaban por alto, descartaban o ignoraban sus preocupaciones y preferencias relacionadas con el dolor, según el estudio.

También se encontró que los pacientes a veces ocultaban o limitaban la información que compartían con sus médicos que podría ayudar a controlar su dolor, como antecedentes de trastorno por consumo de opioides o creencias culturales sobre el manejo del dolor.

"Los clínicos deben basarse en varios indicadores -- lo que informan sus pacientes, lo que observan, lo que miden y lo que sugiere su experiencia clínica", dijo la investigadora principal Sandraluz Lara-Cinisomo, profesora de salud y kinesiología en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.

"La literatura mostró que se basan en estos diversos factores para ayudar a informar cómo van a tratar el dolor durante el parto y luego en el posparto", afirmó en un comunicado de prensa. "También descubrimos que los pacientes tenían necesidades específicas que no se satisfacían, como necesidades culturales y un espacio seguro para informar de cualquier tipo de dolor que pudieran haber experimentado."

Los resultados también indicaron que las enfermeras son la primera línea de defensa contra el dolor, pero no siempre se sienten preparadas para tratarlo.

"Esto planteó la cuestión de quién está tratando el dolor, y si tienen las habilidades y recursos que necesitan?" dijo Lara-Cinisomo. "¿Pero entonces los pacientes también pueden revelar lo que sienten y compartir sus preocupaciones sobre protocolos específicos de dolor o los niveles de dolor que puedan estar experimentando?"

Dijo que los profesionales sanitarios ocupados tienen un tiempo limitado para atender todas las necesidades de los pacientes.

"Pero este artículo nos muestra que hay preguntas que pueden plantearse en esos cinco minutos cuando un profesional está viendo a un paciente, haciendo seguimiento o estableciendo un protocolo", añadió Lara-Cinisomo.

La Asociación Americana de Psicología tiene más información sobre la depresión posparto.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, 16 de febrero de 2026

