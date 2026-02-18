Salud

Ser vegetariano no parece frenar el crecimiento de los niños, según un estudio

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 17 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- El crecimiento de los bebés no es más probable que se vea atrofiado si se crían con una dieta vegetariana , según un nuevo estudio.

Siguiendo a casi 1,2 millones de bebés, los investigadores descubrieron que a los 2 años quienes crecen en hogares veganos y vegetarianos siguen trayectorias de crecimiento casi idénticas a las de sus pares omnívoros, según resultados publicados recientemente en JAMA Network Open.

"Los datos sugieren que, con el entorno adecuado, las dietas basadas en plantas no comprometen el desarrollo físico fundamental de los bebés", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Kerem Avital, doctorando en la Universidad Ben-Gurión del Néguev en Israel.

Las dietas basadas en plantas son cada vez más comunes en los países occidentales y se han relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas y otros problemas de salud, según los investigadores en notas de fondo.

"No obstante, persisten preocupaciones sobre la adecuación nutricional en el embarazo y la primera infancia, especialmente en lo que respecta a la vitamina B12, hierro, yodo, vitamina D, calcio y ácidos grasos omega-3 de cadena larga", escribieron los investigadores en su estudio.

Esencialmente, algunos temen que los niños no reciban la nutrición que necesitan a través de una dieta vegana o vegetariana.

Para el estudio, los investigadores analizaron los registros de 2014 a 2023 mantenidos por el Ministerio de Salud de Israel, que rastrea el desarrollo de aproximadamente el 70% de los niños en el país.

Utilizando los datos, los investigadores compararon a bebés criados en hogares vegetarianos (1,2% de todos los bebés) o veganos (0,3%) con aquellos criados en hogares omnívoros (98,5%).

Los resultados mostraron que los bebés tenían patrones de crecimiento similares independientemente de la dieta.

Los bebés en hogares veganos tenían un 37% más de probabilidades de estar por debajo del peso en los primeros 60 días de vida, pero esta diferencia disminuyó con el tiempo y dejó de ser significativa a los 2 años, según los investigadores.

Además, a los 2 años, las tasas de retraso en crecimiento seguían siendo bajas en todos los patrones dietéticos: 3,1% en omnívoros, 3,4% en vegetarianos y 3,9% en veganos, sin diferencias significativas en el riesgo entre grupos.

"Estos hallazgos sugieren que los patrones de dieta vegana familiar pueden favorecer un crecimiento infantil adecuado, pero se necesita más trabajo para aclarar cómo la calidad de la dieta vegana y el asesoramiento nutricional durante el embarazo y la infancia apoyan el desarrollo óptimo del bebé", concluyeron los investigadores en su estudio.

Más información

La Academia Americana de Pediatras ofrece más información sobre dietas basadas en plantas para niños.

FUENTE: Universidad Ben-Gurión del Néguev, comunicado de prensa, 9 de febrero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Cómo controla el cerebro su propio flujo sanguíneo, según una nueva investigación

Científicos de la Universidad de California y del Instituto de Neurociencia de Shanghái identificaron el papel central de los capilares de transición, aportando avances para el monitoreo de patologías cerebrales

Cómo controla el cerebro su

Un nuevo hallazgo permite anticipar el rechazo en trasplantes de riñón

Investigadores europeos lograron detectar cambios celulares que reflejan el estado de salud del órgano trasplantado mucho antes de que aparezcan problemas clínicos

Un nuevo hallazgo permite anticipar

Presbiacusia: la pérdida auditiva que afecta la función cerebral antes de los síntomas

Científicos identificaron patrones alterados en adultos mayores con esta condición, lo que resaltó la necesidad de controles regulares y estrategias preventivas para proteger la salud mental en la vejez

Presbiacusia: la pérdida auditiva que

Los elefantes marinos llegan a las playas de Buenos Aires, Uruguay y Brasil: por qué ocurre y cómo protegerlos

Por la presencia inusual de estos mamíferos en la costa atlántica, al norte de su hábitat habitual, especialistas difundieron pautas de convivencia y monitoreo para garantizar la seguridad de la fauna marina, las personas y las mascotas

Los elefantes marinos llegan a

¿Tomas suplementos? Los médicos quieren que sepas esto

La amplia categoría incluye vitaminas y minerales (vitamina D y calcio), así como productos botánicos (cúrcuma o extracto de té verde). Cuáles son sus beneficios y riesgos para la salud

¿Tomas suplementos? Los médicos quieren
DEPORTES
Hinchas de Gimnasia y Esgrima

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

River Plate sufrió, pero venció 1-0 a Ciudad de Bolívar y avanzó de ronda en la Copa Argentina

Los hermanos Cerúndolo debutaron con un triunfo en el cuadro individual del ATP 500 de Río

El descargo de Prestianni luego de que Vinícius lo denunciara por insultos racistas: “Malinterpretó lo que cree haber escuchado”

Pablo Migliore contó la única vez que se tomó a golpes de puño en un vestuario: qué entrenador “la ligó” por querer separar

TELESHOW
Cinthia Fernández apuntó contra Moria

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán, luego de su pelea en vivo: “No voy a dejarme pisotear”

El testimonio de Silvina Scheffler tras sobrevivir a la leptospirosis: “Había días en que no sabía cómo me llamaba”

El tierno tatuaje de Melody Luz para inmortalizar el amor por su hija: “Mi puentecito de vida”

El llamativo dardo de la China Suárez a Benjamín Vicuña: “Gracias a Dios que no”

María Becerra participó en una jornada de adopción de perros en Miami y reafirmó su amor por los animales

INFOBAE AMÉRICA

Los precios del petróleo cayeron

Los precios del petróleo cayeron mientras Estados Unidos negocia con Irán

Estados Unidos desplegará sistemas de misiles en Filipinas frente a las maniobras del régimen de China en el mar Meridional

Incumplimientos de garantía lideran reclamos por autos nuevos en Panamá

Venezuela pidió a Guyana reanudar las negociaciones para resolver la disputa por el territorio Esequibo

Hezbollah rechazó el plan de desarme del gobierno libanés