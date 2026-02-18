Ser vegetariano no parece frenar el crecimiento de los niños, según un estudio

MARTES, 17 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- El crecimiento de los bebés no es más probable que se vea atrofiado si se crían con una dieta vegetariana , según un nuevo estudio.

Siguiendo a casi 1,2 millones de bebés, los investigadores descubrieron que a los 2 años quienes crecen en hogares veganos y vegetarianos siguen trayectorias de crecimiento casi idénticas a las de sus pares omnívoros, según resultados publicados recientemente en JAMA Network Open.

"Los datos sugieren que, con el entorno adecuado, las dietas basadas en plantas no comprometen el desarrollo físico fundamental de los bebés", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Kerem Avital, doctorando en la Universidad Ben-Gurión del Néguev en Israel.

Las dietas basadas en plantas son cada vez más comunes en los países occidentales y se han relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas y otros problemas de salud, según los investigadores en notas de fondo.

"No obstante, persisten preocupaciones sobre la adecuación nutricional en el embarazo y la primera infancia, especialmente en lo que respecta a la vitamina B12, hierro, yodo, vitamina D, calcio y ácidos grasos omega-3 de cadena larga", escribieron los investigadores en su estudio.

Esencialmente, algunos temen que los niños no reciban la nutrición que necesitan a través de una dieta vegana o vegetariana.

Para el estudio, los investigadores analizaron los registros de 2014 a 2023 mantenidos por el Ministerio de Salud de Israel, que rastrea el desarrollo de aproximadamente el 70% de los niños en el país.

Utilizando los datos, los investigadores compararon a bebés criados en hogares vegetarianos (1,2% de todos los bebés) o veganos (0,3%) con aquellos criados en hogares omnívoros (98,5%).

Los resultados mostraron que los bebés tenían patrones de crecimiento similares independientemente de la dieta.

Los bebés en hogares veganos tenían un 37% más de probabilidades de estar por debajo del peso en los primeros 60 días de vida, pero esta diferencia disminuyó con el tiempo y dejó de ser significativa a los 2 años, según los investigadores.

Además, a los 2 años, las tasas de retraso en crecimiento seguían siendo bajas en todos los patrones dietéticos: 3,1% en omnívoros, 3,4% en vegetarianos y 3,9% en veganos, sin diferencias significativas en el riesgo entre grupos.

"Estos hallazgos sugieren que los patrones de dieta vegana familiar pueden favorecer un crecimiento infantil adecuado, pero se necesita más trabajo para aclarar cómo la calidad de la dieta vegana y el asesoramiento nutricional durante el embarazo y la infancia apoyan el desarrollo óptimo del bebé", concluyeron los investigadores en su estudio.

Más información

FUENTE: Universidad Ben-Gurión del Néguev, comunicado de prensa, 9 de febrero de 2026