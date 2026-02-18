Salud

Retirada de alimentos para bebés en todo el país por preocupación por toxinas del moho

MARTES, 17 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Un producto de alimentación para bebés que se vende en la mayor parte de Estados Unidos está siendo retirado de las estanterías tras que las pruebas encontraran niveles superiores a los esperados de una toxina vinculada al moho, según informaron funcionarios federales.

Initiative Foods está retirando un lote de su puré de fruta Tippy Toes Apple Pear Banana después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) encontrara niveles elevados de patulina, una toxina que puede formarse cuando el moho crece en frutas como las manzanas.

La retirada afecta a un lote específico del producto, que se vendía en supermercados de todos los estados de EE. UU. excepto Alaska, y que también podría haberse vendido en Puerto Rico y Guam.

Hasta ahora, no se han notificado enfermedades ni lesiones, según la empresa.

La patulina es una toxina que se encuentra de forma natural. La exposición prolongada puede causar problemas de salud como náuseas, fiebre, dolores de cabeza, daños nerviosos y debilitamiento de la función inmunitaria, advierten las autoridades sanitarias.

Los padres y cuidadores deben consultar los paquetes para obtener los siguientes detalles:

Producto: Puré de fruta Tippy Toes Manzana Pera y Plátano Embalaje: cajas de plástico de dos con funda exterior Número de lote: 07174 Fecha de caducidad: 17 de julio de 2026 Código de paquete: INIA0120 UPCs: 036800 y 265783

La fecha de "Mejor caducidad" está impresa en la parte inferior de cada recipiente de plástico.

La FDA detectó el problema durante pruebas rutinarias como parte de su Estudio Total de la Dieta, que monitoriza los alimentos en busca de contaminantes.

La agencia recomendó la retirada tras encontrar niveles de patulina superiores a los habituales en productos similares.

Initiative Foods dijo que colaboró con la FDA para identificar el lote afectado y retirarlo de la distribución.

"En Initiative Foods, la seguridad de nuestros consumidores y sus familias es nuestra máxima prioridad. Estamos cooperando con la FDA para garantizar una revisión estricta y medidas de seguridad reforzadas en todos nuestros productos", declaró Don Ephgrave, CEO y presidente de Initiative Foods, en un comunicado. "Agradecemos a nuestros socios minoristas y clientes su comprensión y pronta acción en este asunto."

Los consumidores que tengan el producto retirado deben dejar de usarlo inmediatamente y tirarlo o devolverlo a la tienda para un reembolso.

Se anima a los padres con problemas de salud tras el uso a contactar con un profesional sanitario.

Se ha instruido a los minoristas para retirar el lote afectado de las estanterías de inmediato.

Para cualquier consulta, los consumidores pueden llamar al 855-215-5730, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. EST.

FUENTE: ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE EE. UU., retirada, 13 de febrero de 2026

