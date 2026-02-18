Salud

La mayoría se saltan la tarea de fisioterapia, lo que ralentiza su recuperación

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 17 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- La mayoría de las personas están saltándose parte o todos los deberes de fisioterapia, lo que podría retrasar o incluso retrasar su recuperación, según una nueva encuesta.

Más de 3 de cada 4 pacientes (76%) asignados a ejercicios de fisioterapia para realizar en casa no se aferran a ellos, según la encuesta del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.

Estos deberes no son simples tareas tediosas: son cruciales para la recuperación de una persona, dijo Kyle Smith, fisioterapeuta en Wexner.

"Las de una a tres horas semanales que un paciente pasa en fisioterapia palidecían en comparación con las 168 horas que tenemos en una semana determinada", dijo Smith en un comunicado de prensa. "Y que entre una y tres horas de pacientes estén físicamente en la clínica no es suficiente para hacer grandes cambios en el gran esquema de las cosas."

Las actividades sencillas que los pacientes pueden realizar en el día a día podrían marcar la diferencia, dijo Smith.

Estos pueden incluir aparcar más lejos en el trabajo o de compras, mantener el equilibrio sobre una pierna mientras te cepillas los dientes, o hacer estiramientos o sentadillas mientras ves la televisión, explicó Smith.

Para la nueva encuesta, los investigadores encuestaron a 1.006 estadounidenses sobre sus sesiones de fisioterapia.

Solo el 24% dijo haber completado todos los deberes de fisioterapia.

Otro 28% dijo que completó más de tres cuartas partes de sus deberes; el 27% completó la mitad o tres cuartas partes; y el 11% completó entre un cuarto y medio de la encuesta.

Solo el 8% dijo que hizo menos de una cuarta parte de los deberes asignados, y el 2% dijo que no hizo ninguno.

Los mayores de 65 años tienen más probabilidades que los menores de 30 de completar todos sus deberes de fisioterapia, un 30% frente a un 12%.

Los mayores son mucho menos propensos a ignorar la mayoría de sus deberes. Aproximadamente el 5% de los mayores de 65 años hizo menos de una cuarta parte de sus deberes, frente al 15% de los menores de 30.

Las razones por las que la gente no terminaba sus deberes variaban:

El 40% simplemente se olvidó y no tuvo recordatorios. El 33% se quedó sin tiempo o tuvo conflictos de agenda. El 22% encontró los ejercicios aburridos o repetitivos. El 19% no vio resultados lo suficientemente rápido. El 18% experimentaba dolor o temía que empeorara las cosas. El 15% careció de responsabilidad entre visitas. El 13% no tenía el espacio o el equipo adecuados en casa. El 12% no consideró que los ejercicios fueran necesarios. El 5% no entendió completamente las instrucciones.

"Como fisioterapeutas, debemos educar a los pacientes de que les va a costar trabajo alcanzar los objetivos que tienen para desarrollar fuerza y movilidad y disminuir la sensibilidad al dolor del cuerpo", dijo Smith.

La encuesta se realizó del 18 al 21 de septiembre de 2025, por web y teléfono. Tiene un margen de error de más o menos 3,7 puntos porcentuales.

FUENTE: Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, comunicado de prensa, 16 de febrero de 2026

