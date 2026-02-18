App para celular apoya con éxito a madres primerizas

MARTES, 17 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Las madres primerizas se enfrentan a una cantidad potencialmente abrumadora de estrés, cuidando de su bebé mientras gestionan su propia recuperación del embarazo y el parto.

Pero una nueva aplicación para smartphone puede proporcionarles el apoyo muy necesario, según un estudio presentado en una reunión de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en Las Vegas.

Las madres primerizas armadas con la app Baby2Home presentaron menos síntomas de estrés, depresión y ansiedad, así como una mejor salud general, según los resultados.

"Herramientas digitales basadas en la evidencia como Baby2Home están abriendo la puerta a una nueva era de cuidados posparto. Ahora podemos extender un apoyo de alta calidad más allá de los muros hospitalarios y en la vida cotidiana de las familias", dijo la investigadora principal , la Dra. Emily Miller , en un comunicado de prensa. Es directora de la división de medicina materno-fetal en el Women & Infants Hospital of Rhode Island en Providence.

"Las mejoras en la salud mental que vimos subrayan lo transformador que puede ser ese apoyo", dijo Miller.

La aplicación Baby2Home ofrece a las madres primerizas una serie de funciones útiles -- cribado de salud mental, seguimiento del bebé, educación parental y apoyo en tiempo real de un gestor de cuidados online.

Para probar su efectividad, los investigadores reclutaron a 642 madres primerizas entre noviembre de 2022 y julio de 2025.

A todos se les proporcionó el cuidado posparto habitual durante el primer año tras el parto, pero la mitad fueron elegidos al azar para descargar también la app Baby2Home.

En comparación con las madres que reciben el cuidado habitual, quienes cuentan con la app tienen mejor salud mental, mejor salud física, mayor satisfacción en las relaciones con sus parejas y familia, y mayor confianza en sus capacidades parentales.

"El primer año tras el nacimiento es un periodo crítico para la salud mental de los padres. Baby2Home ayudó a los nuevos padres a sentirse más seguros, más apoyados y más conectados", dijo Miller. "Eso se tradujo en mejores resultados de salud para ellos y sus familias."

Los investigadores presentaron sus hallazgos en la reunión del 11 de febrero.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

FUENTE: Sociedad de Medicina Materno-Fetal, nota de prensa, 11 de febrero de 2026