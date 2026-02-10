Jóvenes en riesgo por combinaciones de fármacos psiquiátricos, según un estudio

LUNES, 9 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Aproximadamente 1 de cada 4 jóvenes podría estar en riesgo por los medicamentos recetados que están tomando para condiciones psiquiátricas, según muestran nuevas investigaciones.

Alrededor del 26% de los niños y jóvenes que toman estos medicamentos han recibido una combinación que podría causar interacciones farmacológicas graves, según informaron los investigadores en el Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.

Estos fármacos conflictivos pueden causar condiciones peligrosas que incluyen ritmos cardíacos anormales, sedación excesiva o niveles peligrosamente elevados de serotonina, según los investigadores.

"Aunque estos medicamentos pueden ser útiles, nuestra investigación pone de manifiesto la necesidad de un seguimiento cuidadoso cuando se usan múltiples medicamentos, más investigación sobre la seguridad a largo plazo y un mejor acceso a tratamientos no farmacológicos como la terapia", dijo el autor principal Sean Hennessy, profesor de epidemiología, farmacología de sistemas y terapias traslacionales en la Universidad de Pensilvania.

"Las familias deberían mantener un diálogo abierto con sus profesionales para ayudar a valorar los beneficios y riesgos de estas recetas y asegurar un seguimiento regular para mantener el tratamiento seguro y eficaz", afirmó en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos recogidos entre 2001 y 2020 mediante una encuesta federal de salud para rastrear las prescripciones de medicamentos para la salud mental entre jóvenes de 6 a 24 años.

Los fármacos incluían antidepresivos, estimulantes para el TDAH, antipsicóticos y medicamentos para la ansiedad o los trastornos del estado de ánimo.

Durante el periodo del estudio, las prescripciones aumentaron del 5,3% en 2001-2004 al 8,3% en 2017-2020, según los investigadores. Todas las categorías de medicamentos experimentaron aumentos.

En particular, los medicamentos estimulantes para el TDAH se duplicaron, con prescripciones que pasaron de casi un 3% a un 5%.

Los mayores aumentos se produjeron entre niños de 6 a 11 años y adultos jóvenes de 20 a 24 años, mientras que el consumo entre adolescentes se mantuvo relativamente estable.

Los investigadores también observaron un aumento en el número de jóvenes que toman más de un medicamento para la salud mental, con una tasa casi duplicándose, pasando del 1,8% al 3,3%.

Entre quienes tomaban más de un medicamento, el 26% estaba tomando medicamentos asociados a interacciones farmacológicas importantes, según los resultados.

La mitad de quienes recibieron un medicamento antipsicótico --que trata afecciones como el trastorno bipolar y la esquizofrenia-- corrían el riesgo de una posible interacción peligrosa con otro fármaco que les habían recetado, según los investigadores.

Poco menos de la mitad de quienes tomaban antidepresivos estaban en riesgo similar, según el estudio.

Existen sistemas para detectar estos casos, pero la "complejidad de la atención en el mundo real, como cuando los pacientes cambian de proveedor o reciben atención de diferentes clínicas", puede hacer que se pasen por alto combinaciones peligrosas, dijo el investigador principal Lin-Chieh Meng, estudiante de doctorado en epidemiología en la Universidad de Pensilvania, en un comunicado de prensa.

Sin embargo, algunas de estas combinaciones podrían ser intencionadas, ya que los médicos cambian medicamentos para intentar mejorar el tratamiento de los problemas de los jóvenes, según los investigadores.

"Parte de lo que observamos puede ser el episodio más reciente de una larga serie de intentos de tratamiento fallidos", dijo el investigador David Mandell, director del Centro de Salud Mental de Penn, en un comunicado de prensa.

"Toda medicina tiene sus compensaciones y, como dice un mentor mío, 'El cerebro no conoce el DSM'", dijo Mandell, refiriéndose al manual usado para diagnosticar y tratar enfermedades mentales. " En algunos casos, los riesgos asociados pueden compensar el beneficio, aunque aún así debe someterse a un nivel muy alto de escrutinio."

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad de Pensilvania, 4 de febrero de 2026