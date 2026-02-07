El norovirus enferma a 13 jugadores finlandeses de hockey y pospone el partido de Canadá

VIERNES, 6 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Un virus estomacal de rápida propagación ha dejado fuera al equipo femenino de hockey de Finlandia, obligando a los árbitros a posponer un esperado enfrentamiento olímpico contra Canadá.

La Asociación Finlandesa de Hockey sobre Hielo confirmó que 13 jugadores estaban enfermos o puestos en cuarentena debido a un brote de norovirus . Los responsables olímpicos dijeron que retrasar el partido era la opción más segura.

"Aunque todos los interesados reconocen la decepción de no jugar el juego según lo previsto originalmente, esta fue una decisión responsable y necesaria que refleja el espíritu de los Juegos Olímpicos y la integridad de la competición", dijo un comunicado de los responsables olímpicos.

El norovirus, a menudo llamado "virus estomacal", provoca vómitos y diarrea y puede provocar rápidamente deshidratación.

La mayoría de las personas se sienten mejor en pocos días, pero aún pueden transmitir el virus incluso después de que los síntomas desaparezcan, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

El Comité Olímpico Internacional afirmó que "existen planes y procedimientos para detectar y gestionar cualquier caso de este tipo cuando surja."

Los problemas aparecieron por primera vez el martes por la noche. Para el jueves, Finlandia se quedó con solo 10 jugadores sanos tras el entrenamiento.

"La mayoría [de los jugadores enfermos] están mejorando, pero no están lo suficientemente sanos para jugar", dijo el entrenador Tero Lehterä a la Associated Press. "Y existe la posibilidad de que, si jugáramos, podría influir también en el equipo de Canadá y en su salud. Pero no podía arriesgar a mis jugadores, si estaban enfermos ayer, para jugar esta noche porque eso estaría mal contra el individuo."

La capitana del equipo, Jenni Hiirikoski , dijo que las jugadoras se apoyan mutuamente.

"No es agradable, desde luego. Pero intentamos centrarnos un día a la vez", añadió. "Lo más importante ha sido cómo toleramos diferentes cosas. Creo que intentamos ayudarnos mutuamente, sea lo que sea y cómo vaya. Así que solo hay que mantener la calma y el enfoque."

El norovirus se propaga fácilmente en espacios reducidos como los vestuarios, haciendo que los deportistas sean especialmente vulnerables durante los torneos.

Finlandia tiene un sólido programa femenino de hockey y ganó medallas de bronce en los dos últimos Juegos Olímpicos de Invierno.

El partido retrasado contra Canadá ha sido reprogramado para el 12 de febrero en el Milano Rho Ice Hockey Arena, según informó NBC News .

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre el norovirus.

FUENTES: NBC News, 5 de febrero de 2026; Associated Press, 5 de febrero de 2026