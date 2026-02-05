El ruido rosa podría interferir con un sueño saludable, concluye un ensayo

MIÉRCOLES, 4 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- El "ruido rosa" se ha convertido en un somnífero de moda, pero un nuevo estudio indica que en realidad podría interferir con la actividad cerebral durante el sueño.

Las personas que escuchaban ruido rosa sufrieron una disminución en el tiempo que estuvieron en sueño REM, la etapa del sueño en la que ocurren los sueños, informaron los investigadores el 2 de febrero en la revista Sleep.

"El sueño REM es importante para la consolidación de la memoria, la regulación emocional y el desarrollo cerebral, por lo que nuestros hallazgos sugieren que reproducir ruido rosa y otros tipos de ruido de banda ancha durante el sueño podría ser perjudicial, especialmente para niños cuyos cerebros aún se están desarrollando y que pasan mucho más tiempo en sueño REM que los adultos", dijo el investigador principal , el Dr. Mathias Basner , en un comunicado de prensa. Es profesor de sueño y cronobiología en psiquiatría en la Universidad de Pensilvania.

Por otro lado, los tapones para los oídos bloqueaban eficazmente el ruido del tráfico y protegían el sueño de las personas sin afectar sus ciclos de sueño, según los investigadores.

Estos resultados desafían el uso generalizado de máquinas de sonido ambiental y aplicaciones de sueño, ambas con ruido rosa, según los investigadores.

"En general, nuestros resultados advierten contra el uso de ruido de banda ancha, especialmente en recién nacidos y niños pequeños, e indican que necesitamos más investigación en poblaciones vulnerables, sobre el uso a largo plazo, sobre los diferentes colores del ruido de banda ancha y sobre los niveles seguros de ruido de banda larga en relación con el sueño", dijo Basner.

Cuando los humanos duermen, alternan varias veces entre periodos de sueño profundo y sueño REM, cuando ocurre la mayoría de los sueños. (REM es una forma abreviada de mover rápido los ojos.)

El sueño profundo es importante para la restauración física y la eliminación de toxinas del cerebro, según los investigadores en notas de fondo.

Por otro lado, el sueño REM es importante para asuntos cognitivos como almacenar recuerdos y regular las emociones.

De este modo, el sueño profundo y el sueño REM se complementan y ayudan a las personas a despertarse restauradas tanto en el cuerpo como en la mente, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores observaron a 25 adultos sanos de entre 21 y 41 años en un laboratorio de sueño durante siete noches consecutivas. Todos los participantes no habían utilizado ruido para ayudarles a dormir y no reportaron trastornos del sueño.

Los participantes durmieron en diferentes condiciones, incluyendo la exposición al ruido de aeronaves y/o ruido rosa, así como el uso de tapones para los oídos para bloquear el ruido.

El ruido rosa es un sonido continuo distribuido a lo largo de una amplia gama de frecuencias. Suena muy parecido a la estática que se escucha cuando marcas a un canal vacío en la televisión.

Los investigadores descubrieron que el ruido rosa a 50 decibelios --aproximadamente el nivel de lluvia moderada-- estaba relacionado con una disminución de casi 19 minutos en el sueño REM.

Del mismo modo, la exposición al ruido de los aviones redujo el sueño profundo nocturno en unos 23 minutos, según los resultados.

El ruido rosa combinado con el ruido de los aviones interfería tanto con el sueño profundo como con el sueño REM, y el tiempo despierto era aproximadamente 15 minutos más largo, según los investigadores.

Los participantes también informaron que su sueño se sentía más ligero, se despertaban con más frecuencia y tenían un sueño peor en general cuando estaban expuestos tanto a ruido rosa como a ruido de avión.

Sin embargo, los efectos de cualquiera de los dos tipos de ruido desaparecían cuando la gente usaba tapones para los oídos.

Los investigadores señalaron que la alteración del sueño REM es una característica común de trastornos como la depresión, la ansiedad y la enfermedad de Parkinson.

Los niños pasan mucho más tiempo en sueño REM y, por tanto, podrían ser especialmente vulnerables a los efectos negativos del ruido rosa, según los investigadores.

"Basándonos en estos hallazgos, probablemente sea necesario desalentar el uso popular de sonidos de banda ancha en recién nacidos y niños pequeños, ya que el sueño REM desempeña un papel fundamental en el neurodesarrollo en estos grupos de edad, aunque se necesitan más estudios confirmatorios", concluyó el equipo de investigación en su artículo.

Más información

La Fundación del Sueño tiene más información sobre el ruido rosa y el sueño.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Pensilvania, 2 de febrero de 2025; Sleep, 2 de febrero de 2025