Salud

El ruido rosa podría interferir con un sueño saludable, concluye un ensayo

Healthday Spanish

Guardar

MIÉRCOLES, 4 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- El "ruido rosa" se ha convertido en un somnífero de moda, pero un nuevo estudio indica que en realidad podría interferir con la actividad cerebral durante el sueño.

Las personas que escuchaban ruido rosa sufrieron una disminución en el tiempo que estuvieron en sueño REM, la etapa del sueño en la que ocurren los sueños, informaron los investigadores el 2 de febrero en la revista Sleep.

"El sueño REM es importante para la consolidación de la memoria, la regulación emocional y el desarrollo cerebral, por lo que nuestros hallazgos sugieren que reproducir ruido rosa y otros tipos de ruido de banda ancha durante el sueño podría ser perjudicial, especialmente para niños cuyos cerebros aún se están desarrollando y que pasan mucho más tiempo en sueño REM que los adultos", dijo el investigador principal , el Dr. Mathias Basner , en un comunicado de prensa. Es profesor de sueño y cronobiología en psiquiatría en la Universidad de Pensilvania.

Por otro lado, los tapones para los oídos bloqueaban eficazmente el ruido del tráfico y protegían el sueño de las personas sin afectar sus ciclos de sueño, según los investigadores.

Estos resultados desafían el uso generalizado de máquinas de sonido ambiental y aplicaciones de sueño, ambas con ruido rosa, según los investigadores.

"En general, nuestros resultados advierten contra el uso de ruido de banda ancha, especialmente en recién nacidos y niños pequeños, e indican que necesitamos más investigación en poblaciones vulnerables, sobre el uso a largo plazo, sobre los diferentes colores del ruido de banda ancha y sobre los niveles seguros de ruido de banda larga en relación con el sueño", dijo Basner.

Cuando los humanos duermen, alternan varias veces entre periodos de sueño profundo y sueño REM, cuando ocurre la mayoría de los sueños. (REM es una forma abreviada de mover rápido los ojos.)

El sueño profundo es importante para la restauración física y la eliminación de toxinas del cerebro, según los investigadores en notas de fondo.

Por otro lado, el sueño REM es importante para asuntos cognitivos como almacenar recuerdos y regular las emociones.

De este modo, el sueño profundo y el sueño REM se complementan y ayudan a las personas a despertarse restauradas tanto en el cuerpo como en la mente, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores observaron a 25 adultos sanos de entre 21 y 41 años en un laboratorio de sueño durante siete noches consecutivas. Todos los participantes no habían utilizado ruido para ayudarles a dormir y no reportaron trastornos del sueño.

Los participantes durmieron en diferentes condiciones, incluyendo la exposición al ruido de aeronaves y/o ruido rosa, así como el uso de tapones para los oídos para bloquear el ruido.

El ruido rosa es un sonido continuo distribuido a lo largo de una amplia gama de frecuencias. Suena muy parecido a la estática que se escucha cuando marcas a un canal vacío en la televisión.

Los investigadores descubrieron que el ruido rosa a 50 decibelios --aproximadamente el nivel de lluvia moderada-- estaba relacionado con una disminución de casi 19 minutos en el sueño REM.

Del mismo modo, la exposición al ruido de los aviones redujo el sueño profundo nocturno en unos 23 minutos, según los resultados.

El ruido rosa combinado con el ruido de los aviones interfería tanto con el sueño profundo como con el sueño REM, y el tiempo despierto era aproximadamente 15 minutos más largo, según los investigadores.

Los participantes también informaron que su sueño se sentía más ligero, se despertaban con más frecuencia y tenían un sueño peor en general cuando estaban expuestos tanto a ruido rosa como a ruido de avión.

Sin embargo, los efectos de cualquiera de los dos tipos de ruido desaparecían cuando la gente usaba tapones para los oídos.

Los investigadores señalaron que la alteración del sueño REM es una característica común de trastornos como la depresión, la ansiedad y la enfermedad de Parkinson.

Los niños pasan mucho más tiempo en sueño REM y, por tanto, podrían ser especialmente vulnerables a los efectos negativos del ruido rosa, según los investigadores.

"Basándonos en estos hallazgos, probablemente sea necesario desalentar el uso popular de sonidos de banda ancha en recién nacidos y niños pequeños, ya que el sueño REM desempeña un papel fundamental en el neurodesarrollo en estos grupos de edad, aunque se necesitan más estudios confirmatorios", concluyó el equipo de investigación en su artículo.

Más información

La Fundación del Sueño tiene más información sobre el ruido rosa y el sueño.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Pensilvania, 2 de febrero de 2025; Sleep, 2 de febrero de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Los alimentos ultraprocesados podrían acortar la vida de los supervivientes de cáncer

Healthday Spanish

Los alimentos ultraprocesados podrían acortar

El vínculo temprano con el padre podría afectar la salud de un niño años después, según un estudio

Healthday Spanish

El vínculo temprano con el

Una píldora puede reducir los sofocos en pacientes con cáncer de próstata

Healthday Spanish

Una píldora puede reducir los

La mayoría de los adolescentes con SII superan los síntomas en la edad adulta, según un estudio

Healthday Spanish

La mayoría de los adolescentes

Cómo la detección precoz y la prevención logran curar casi la mitad de los casos de cáncer

Expertos señalan que estos factores mejoran de manera decisiva la sobrevida y permite tratamientos menos agresivos

Cómo la detección precoz y
DEPORTES
Quiénes son los futbolistas que

Quiénes son los futbolistas que Boca Juniors no tiene en cuenta y se entrenan separados del plantel

Polémica con Passarella y un frustrado encuentro con Ramón Díaz: el difícil febrero de 1986 que vivió Bilardo

Boca Juniors confirmó las lesiones del Changuito Zeballos y Ander Herrera: cuántos partidos se perderán

El video que abrió el debate en el mundo del tenis: miró su celular en pleno partido y luego perdió todos los puntos

Platense y Talleres se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

TELESHOW
Las postales sexies de Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romero y Julieta

Flor de la V contó las dificultades que vivió junto a Pablo Goycochea cuando se conoció su romance: “Había una persecución”

La emotiva despedida de Roberto Pettinato a Juan Carlos Velázquez, El Mini de Duro de domar: “Inolvidable”

La condición que habría puesto Wanda Nara para que sus niñas asistan al cumpleaños de la hija de la China Suárez

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en Cuba: un apagón

Crisis en Cuba: un apagón masivo dejó sin luz a todo el este de la isla tras falla en una subestación

La ONU advirtió que la amenaza del grupo terrorista Estado Islámico aumentó en todo el mundo en 2025

El papel del nervio vago en la supervivencia del cáncer de pulmón, según un estudio

“Las que moran en las sombras“: cuatro olvidadas autoras argentinas muestran que el monstruo es la realidad

Llega al Met a mayor exposición dedicada a Rafael en Estados Unidos