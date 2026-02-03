Una pastilla no estimulante ayuda a los trabajadores madrugadores a mantenerse despiertos y alerta

LUNES, 2 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Una pastilla no estimulante podría sustituir una taza de café como el impulso elegido para despertarse para los trabajadores de turnos de madrugada, según un nuevo estudio.

Los investigadores madrugadores que tomaron solriamfetol (Sunosi) estaban menos somnolientos y más alerta que aquellos que recibieron placebo, informaron los investigadores el 27 de enero en la revista NEJM Evidence.

"La mejora que vimos es clínicamente significativa. Estos trabajadores pudieron mantenerse despiertos y alerta durante un turno completo de ocho horas, lo que tiene implicaciones reales para el rendimiento, la seguridad y la calidad de vida", dijo el investigador principal Dr. Charles Czeisler en un comunicado de prensa. Es jefe de medicina del sueño y circadiana en Mass General Brigham en Boston.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó el solriamfetol en 2019 para ayudar a las personas con apnea del sueño o narcolepsia a mejorar su vigilia diurna.

El solriamfetol actúa aumentando la actividad de dos sustancias químicas cerebrales relacionadas con la alerta y la vigilia, la dopamina y la noradrenalina, según el fabricante del medicamento, Axsome Therapeutics.

Como no es un estimulante, el fármaco ayuda a las personas a mantenerse despiertas durante horas sin que pierdan sueño después, según los investigadores.

Los investigadores pensaron que el medicamento también podría ser útil para ayudar a los trabajadores cuyos turnos comienzan en las primeras horas de la madrugada.

"Las personas que empiezan a trabajar entre las 3 y las 7 de la mañana se despiertan en una hora en la que el cerebro está biológicamente programado para dormir. Eso hace que mantenerse alerta sea extraordinariamente difícil, incluso cuando están muy motivados", dijo la investigadora principal Kirsi-Marja Zitting en un comunicado de prensa. Es investigadora de medicina del sueño y circadiana en Mass General Brigham en Boston.

"A menudo tienen una doble carga: somnolencia excesiva durante el horario laboral y dificultad para dormir lo suficiente cuando tienen la oportunidad de descansar", dijo Zitting.

Para probar su teoría, los investigadores reclutaron a 78 trabajadores de turnos de madrugada que sufrían somnolencia excesiva debido a su horario de trabajo.

La mitad tomó solriamfetol cada día laborable durante cuatro semanas y la otra mitad tomó placebo, según los investigadores.

El equipo hizo un seguimiento de cuánto tiempo podían permanecer despiertos los trabajadores en un entorno tranquilo y oscuro durante los horarios en que normalmente trabajarían.

Los resultados mostraron que los trabajadores que tomaban solriamfetol tenían aproximadamente cuatro veces menos probabilidades de sentirse somnolientos en el trabajo, basándose tanto en sus autoinformes como en el juicio de los médicos que supervisaban su salud.

Los trabajadores que tomaban el medicamento informaron de un mejor funcionamiento general y productividad laboral, según los investigadores.

"Hasta ahora, ningún ensayo clínico había probado un tratamiento para el trastorno por turnos en trabajadores de turnos de madrugada, aunque este es el tipo de horario de turnos más común", dijo Czeisler, añadiendo que el estudio abordó una gran carencia al centrarse en trabajadores cuyo día comienza cuando la mayoría de la gente aún está dormida.

"Los trabajadores por turnos son esenciales para el funcionamiento de nuestra sociedad, pero a menudo pagan un coste biológico oculto", añadió Czeisler. "Este estudio demuestra que podemos hacerlo mejor por ellos."

Axsome Therapeutics financió el ensayo clínico.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más trastornos del sueño por turnos.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 28 de enero de 2026