Los médicos pasan por alto señales de alerta de ictus en más de una cuarta parte de las mujeres embarazadas y madres primerizas

LUNES, 2 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Muchas mujeres embarazadas y posparto que sufren un ictus presentaron señales de advertencia que los profesionales sanitarios no detectaron, según un nuevo estudio.

Más del 25% acudió al médico por síntomas relacionados con el ictus en el mes anterior al ictus, pero no recibió un diagnóstico a tiempo, según informan los investigadores en la revista Stroke.

"Nuestros hallazgos muestran que a menudo pasan por alto las señales de advertencia temprana, especialmente por parte de clínicos sin formación en neurología, y que la educación en distintas especialidades es esencial", afirmó la investigadora senior Dra. Eliza Miller, profesora asociada de neurología en la Universidad de Pittsburgh, en un comunicado de prensa.

El ictus es un riesgo importante para la salud de las mujeres durante el embarazo y después del parto, según los investigadores en notas de fondo. Al menos 1 de cada 12 muertes entre mujeres embarazadas y posparto es causada por un ictus.

"La prevención del ictus es vital. Debemos cerrar las lagunas diagnósticas para proteger la salud materna", dijo Miller.

Para el nuevo estudio, ella y su equipo revisaron los historiales médicos de 135 mujeres tratadas por ictus relacionado con el embarazo en cinco centros integrales de ictus.

En total, el 27% de las mujeres había acudido al médico antes de sufrir un ictus por síntomas relacionados con su inminente crisis de salud.

Los ictus entre madres embarazadas y primerizas pueden manifestarse en forma de síntomas inusuales y no específicos como un fuerte dolor de cabeza, dolor de cuello y confusión, según los investigadores.

"Nuestro análisis encontró que casi la mitad de los pacientes que habían visto a un profesional sanitario antes del diagnóstico de ictus fueron evaluados por obstetras y aproximadamente un tercio por clínicos de urgencias", dijo Miller.

Entre las pacientes con oportunidades diagnósticas perdidas, el 84% de las veces los médicos no reconocieron los síntomas y el 81% no solicitó ecografías cerebrales que podrían haber revelado el riesgo de las mujeres.

"Esto, para nosotros, representa una brecha de conocimiento entre especialidades y revela una oportunidad para ampliar la formación de los clínicos para reconocer los signos tempranos del ictus materno", dijo Miller.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el embarazo y el ictus.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Pittsburgh, 26 de enero de 2026