Parásito común que se oculta en muchas personas es más complejo de lo que los científicos pensaban

JUEVES, 29 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Un parásito que vive dentro de hasta 1 de cada 3 personas en todo el mundo podría ser mucho más difícil de tratar de lo que se creía, según una nueva investigación de la Universidad de California, Riverside.

El estudio, publicado el 24 de enero en la revista Nature Communications, encontró que Toxoplasma gondii se oculta dentro del cuerpo de formas mucho más complejas de lo que los expertos pensaban. Es el parásito que causa la enfermedad, la toxoplasmosis.

Este descubrimiento puede explicar por qué los medicamentos actuales no pueden eliminar completamente la infección.

La gente suele contraer toxoplasmosis al comer carne poco cocinada o tocar tierra contaminada o heces de gato. La mayoría de las personas infectadas nunca se sienten enfermas.

Pero una vez dentro del cuerpo, el parásito puede quedarse de por vida.

Se protege formando pequeños quistes, principalmente en el cerebro y los músculos. Cada quiste puede albergar cientos de parásitos latentes.

Estos parásitos pueden despertar más tarde, especialmente en personas con sistemas inmunitarios débiles, lo que a veces puede provocar graves problemas cerebrales o oculares. La infección durante el embarazo también puede dañar al feto en desarrollo.

Los científicos creyeron durante mucho tiempo que cada quiste contenía solo un tipo inactivo de parásito. Sin embargo, mediante análisis avanzados de células individuales, los investigadores descubrieron que cada quiste en realidad contiene varios tipos diferentes de parásitos, cada uno con su propia función.

"Descubrimos que el quiste no es solo un escondite tranquilo, sino un centro activo con diferentes tipos de parásitos orientados a la supervivencia, la propagación o la reactivación", dijo Emma Wilson, autora principal del estudio y profesora de ciencias biomédicas en UC Riverside, en un comunicado de prensa.

Wilson dijo que los quistes se forman lentamente a medida que el sistema inmunitario presiona al parásito. Cada quiste tiene una pared externa dura y está lleno de parásitos de crecimiento lento llamados bradicoítos.

Los quistes pueden alcanzar hasta 80 micras de ancho, y cada bradicoíta mide unos cinco micras de longitud. (Eso es un minuto: 80 micras equivalen aproximadamente a 0,003 pulgadas.)

Estos quistes se encuentran con mayor frecuencia en neuronas, células que conforman el sistema nervioso. Pero también aparecen en el corazón y el músculo esquelético, lo que ayuda a explicar por qué las personas pueden infectarse al comer carne poco cocinada.

Una vez que se forman los quistes, resisten todos los tratamientos actuales y permanecen en el cuerpo para siempre, explicó Wilson. También ayudan a que el parásito se propague.

Cuando los quistes se reactivan, los parásitos lentos se transforman en formas de rápida multiplicación llamadas taquizoítos.

Estos pueden propagarse por el cuerpo y causar enfermedades graves como daño cerebral (encefalitis toxoplásmica) o pérdida de visión (toxoplasmosis retiniana).

Utilizando un modelo murino que imitaba de cerca la infección natural, el equipo de investigación aisló parásitos directamente de quistes. Cada quiste tenía al menos cinco subtipos de bradizoíta.

"Durante décadas, el ciclo vital de Toxoplasma se entendió en términos excesivamente simplistas, conceptualizado como una transición lineal entre las etapas de taquizoíta y bradizoita", dijo Wilson. "Nuestra investigación desafía ese modelo. Al aplicar secuenciación de ARN unicelular a parásitos aislados directamente de quistes in vivo, encontramos una complejidad inesperada dentro del propio quiste."

Los medicamentos actuales pueden controlar la forma parasitaria de rápido crecimiento, pero no pueden matar los quistes.

"Identificando diferentes subtipos de parásitos dentro de los quistes, nuestro estudio identifica cuáles tienen más probabilidades de reactivarse y causar daños", afirmó. "Esto ayuda a explicar por qué los esfuerzos anteriores de desarrollo de fármacos han tenido dificultades y sugiere nuevos objetivos más precisos para futuras terapias."

Los científicos llevan tiempo vinculando la toxoplasmosis con complicaciones del embarazo. La infección congénita sigue siendo un riesgo serio cuando una persona se expone por primera vez durante el embarazo.

Wilson espera que los hallazgos desvíen la atención hacia la toxoplasmosis.

"Nuestro trabajo cambia la forma en que pensamos sobre el quiste Toxoplasma", dijo. "Replantea el quiste como el punto central de control del ciclo vital del parásito. Nos muestra dónde dirigir nuevos tratamientos. Si queremos tratar realmente la toxoplasmosis, el quiste es el lugar donde debemos concentrarnos."

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre la toxoplasmosis.

FUENTE: Universidad de California, Riverside, comunicado de prensa, 27 de enero de 2026