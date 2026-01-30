Medicare negociará precios más bajos para el Botox y otros 14 medicamentos

JUEVES, 29 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Quince medicamentos con receta, incluyendo Botox y el fármaco para la diabetes Trulicity, serán el centro de negociaciones federales de precios que podrían reducir los precios para los pacientes de Medicare.

Como consecuencia de la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. de 2022, las conversaciones tienen como objetivo reducir los costes de algunos de los tratamientos más caros que utilizan los mayores. Los resultados de la primera ronda de negociaciones con los fabricantes de medicamentos entraron en vigor este año.

Los medicamentos elegidos para este ciclo de negociación representan aproximadamente 27.000 millones de dólares en gasto total en medicamentos con receta bajo la Parte B y Parte D de Medicare, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

La Parte B abarca fármacos como la quimioterapia intravenosa que se administran en un centro médico; La Parte D cubre los medicamentos con receta.

Los precios negociados en la nueva ronda de negociaciones entrarán en vigor en 2028.

Los fabricantes tienen hasta el 28 de febrero para decidir si participan. Aunque las empresas pueden optar por no participar, hacerlo probablemente resultaría en que su medicamento fuera eliminado de la lista de medicamentos cubiertos por Medicare, uno de los mercados más grandes del país.

Hasta la fecha, ningún fabricante de medicamentos se ha retirado del programa en rondas de negociaciones anteriores, según NBC News.

La lista cubre los 15 medicamentos que más gastan en Medicare en una variedad de condiciones de salud graves. Los medicamentos que se están negociando este año incluyen:

Medicamentos contra el cáncer: Erleada (cáncer de próstata); Kisqali (cáncer de mama); Verzenio (cáncer de mama); y Lenvima (varios cánceres)

Tratamientos autoinmunes: Cimzia (enfermedad de Crohn); Cosentyx (psoriasis); Entyvio (enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa); Orencia (artritis reumatoide); y Xeljanz y Xeljanz XR (enfermedades autoinmunes)

Enfermedades crónicas: Anoro Ellipta (EPOC); Biktarvy (VIH); Trulicity (diabetes tipo 2); Rexulti (trastorno depresivo mayor, esquizofrenia o agitación asociada a la demencia debido a la enfermedad de Alzheimer); y Xolair (asma y alergias)

El Botox se incluye para sus aplicaciones médicas más que estéticas. Medicare cubre el medicamento para afecciones como migrañas crónicas, vejiga hiperactiva y espasmos musculares.

La administración Trump también planea renegociar el precio del medicamento para la diabetes Tradjenta, que formaba parte de una ronda anterior de negociaciones.

Esto se produce tras un anuncio reciente de menores costes para Ozempic y Wegovy, que están previstos para entrar en vigor en 2027, según NBC News.

