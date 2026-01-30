Salud

Los pulsos electromagnéticos ayudan en la recuperación del AVC, según indican los resultados de un ensayo

JUEVES, 29 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Los supervivientes de ictus podrían beneficiarse de pulsos electromagnéticos que estimulan su cerebro y estimulan su recuperación, según un nuevo estudio.

Este tratamiento --llamado terapia de campo dirigido por red electromagnética (ENTF)-- redujo significativamente la discapacidad en los supervivientes de ictus cuando se combinó con fisioterapia, según los hallazgos que se presentarán en una reunión de la American Stroke Association (ASA) la próxima semana.

De hecho, más de un tercio de los pacientes tratados con ENTF lograron la libertad de la discapacidad, según informan los investigadores.

"Está claro que necesitamos terapias de rehabilitación más efectivas para mejorar plenamente los resultados para los pacientes. Esta prometedora terapia potencial es única en el sentido de que podría ser realizada en casa por el superviviente de ictus utilizando un kit portátil", dijo el investigador principal , Dr. Jeffrey Saver, profesor de neurología en la Facultad de Medicina David Geffen de UCLA, en un comunicado de prensa.

La terapia electromagnética estimula las redes cerebrales relacionadas con el movimiento motor, la función cognitiva y otras actividades, según los investigadores.

"Estas redes neuronales muestran desorganización eléctrica tras un ictus", dijo Saver. En esencia, la estimulación ayuda al cerebro a sanar y reorganizarse.

Para el nuevo estudio, los investigadores combinaron datos de dos ensayos clínicos que analizaron los efectos de la terapia ENTF tras un ictus.

Ambos ensayos probaron el Sistema Terapéutico Q, un dispositivo experimental de tapa y halo que se ajusta sobre la cabeza de la persona. El dispositivo emite pulsos de bajo nivel similares a los producidos por un sistema nervioso central sano, proporcionando una estimulación destinada a ayudar a la recuperación del cerebro dañado por un ictus.

BrainQ Technologies, una empresa israelí, desarrolló el sistema y patrocinó ambos ensayos.

En total, participaron 124 supervivientes de ictus en los ensayos, incluyendo 65 tratados con terapia ENTF y 59 recibieron un tratamiento simulado como placebo.

Los pacientes con ictus ingresaron en el estudio aproximadamente 14 días después de que ocurriera su ictus, de media, y tenían una discapacidad moderada a grave.

Todos los participantes recibieron entre 40 y 45 sesiones ENTF reales o simuladas durante ocho a doce semanas, junto con fisioterapia durante esas sesiones.

Comenzaron sus sesiones en el hospital y continuaron con tratamientos en casa usando kits portátiles.

Tras tres meses de tratamiento, alrededor del 34% de los pacientes que recibieron terapia ENTF habían logrado la libertad de discapacidad, en comparación con el 12% de quienes recibieron el tratamiento simulado, según el estudio.

Además, todos los que recibieron terapia ENTF experimentaron mejoras medibles en su discapacidad, según los investigadores.

No se reportaron efectos secundarios graves entre los pacientes que recibieron terapia ENTF, añadieron los investigadores.

Dado que los dos ensayos clínicos eran pequeños, se necesita al menos uno a gran escala para confirmar estos resultados, dijo el portavoz de la Asociación Americana de Ictus, el Dr. Joseph Broderick.

"Los resultados son preliminares, lo que pone de manifiesto la necesidad de ensayos más grandes con grupos de participantes equilibrados para evaluar la eficacia de la terapia", dijo Broderick, profesor del Instituto de Neurociencias Gardner de la Universidad de Cincinnati, en un comunicado de prensa.

"El ENTF no mostró problemas de seguridad y hay una fuerte demanda de nuevos métodos de recuperación tras el ictus", añadió Broderick, que no participó en el estudio.

Estos hallazgos están programados para presentarse el 5 de febrero durante la reunión anual de la ASA en Nueva Orleans.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Fundación para la Medicina Alternativa e Integrativa tiene más información sobre la terapia electromagnética pulsada para trastornos neurológicos.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Americana de Ictus, 29 de enero de 2025

