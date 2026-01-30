Los hábitos de manejo ofrecen una ventana a la salud cerebral de los mayores

JUEVES, 29 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Larry Duncan valoraba la conducción como parte de su independencia.

Pero Duncan -- un empresario jubilado de Pinehurst, Carolina del Norte -- empezó a ponerse más nervioso al volante antes de su diagnóstico de enfermedad de Alzheimer en 2023.

"A Larry le venía bien conducir en zonas familiares, pero en lugares nuevos donde tenía que tomar decisiones rápidas, se ponía ansioso", dijo su esposa y cuidadora, Pam Duncan, en un comunicado de prensa.

Estos cambios sutiles en los hábitos de conducción de las personas mayores pueden aportar información sobre la salud cerebral, según un nuevo estudio.

Los mayores que empiezan a conducir menos o que no están dispuestos a cambiar sus rutas habituales tienen más probabilidades de sufrir daños cerebrales mayores relacionados con la demencia, según informarán los investigadores la próxima semana en la reunión anual de la Asociación Americana de Ictus en Nueva Orleans.

También tienen más probabilidades de practicar prácticas de conducción inseguras y acabar en más accidentes de tráfico, según los investigadores.

"La frecuencia con la que las personas conducen, a dónde van y cuánto varían sus rutas pueden indicar daños subyacentes a la sustancia blanca del cerebro, que están relacionados con el deterioro cognitivo y la demencia", dijo la investigadora principal , la Dra. Chia-Ling Phuah, codirectora del Centro de Neuroanálisis del Instituto Neurológico Barrow en Phoenix, en un comunicado de prensa.

"Estos hallazgos sugieren que incluso pequeños cambios en los patrones de conducción diaria pueden ofrecer pistas importantes sobre cambios cerebrales -- a veces antes de que los síntomas tradicionales de memoria y pensamiento sean evidentes", dijo Phuah.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron la salud cerebral y los hábitos de conducción de 220 personas mayores de 65 años que viven de forma independiente en St. Louis, Misuri. Todos no tenían demencia al principio del estudio.

Cada participante se sometió a una resonancia magnética cerebral al entrar en el estudio, y aproximadamente la mitad tuvo una segunda resonancia al menos 12 meses después.

Durante más de cinco años se utilizaron sensores de coche para seguir su comportamiento de conducción, contabilizando ejemplos de exceso de velocidad, colisiones, frenadas bruscas o curvas bruscas. Los sensores también rastrearon la frecuencia con la que los mayores conducían y las rutas que recorrían.

Los investigadores compararon su comportamiento al volante con los cambios en la sustancia blanca del cerebro, observando específicamente cambios indicativos de daño cerebral llamados hiperintensidades de sustancia blanca.

Durante el seguimiento, el 17% de los participantes desarrolló deterioro cognitivo y la mayoría fue diagnosticada posteriormente con la enfermedad de Alzheimer, según los investigadores.

El mayor daño de la sustancia blanca en el cerebro se asoció a una disminución en la conducción, menos viajes, rutas repetitivas y más errores al conducir, especialmente entre personas que posteriormente desarrollaron demencia.

El daño de la sustancia blanca en la parte posterior del cerebro --que ayuda a las personas a procesar información visual y coordinar movimiento-- estuvo más vinculado a la conducción insegura y a los accidentes, según los investigadores.

"Los participantes con hiperintensidades de sustancia blanca localizadas en la parte posterior del cerebro -- una región responsable de procesar lo que las personas ven y cómo se mueven -- tenían un riesgo aún mayor de accidentes que aquellos con cambios en otras áreas cerebrales, lo que les hacía más propensos a experimentar episodios de conducción insegura y accidentes de tráfico con el tiempo", explicó Phuah.

Sin embargo, los mayores que tomaban medicamentos para la presión arterial --especialmente los inhibidores de la ECA-- tenían menos probabilidades de mostrar conductas de conducción de riesgo, incluso cuando había daño cerebral, según el estudio.

"Este efecto se observó independientemente de si sus niveles de presión arterial estaban en los niveles objetivo", dijo Phuah. "Esto sugiere que estos medicamentos pueden ayudar a apoyar la salud cerebral a medida que envejecemos."

La portavoz de la Asociación Americana de Ictus , la Dra. Nada El Husseini, calificó los resultados relacionados con la medicina para la presión arterial de "sorprendentes".

"El impacto de los inhibidores de la ECA en la función cognitiva y la seguridad al volante en personas con enfermedad de la sustancia blanca requiere una investigación más profunda. Además, estos resultados sugieren que podrían considerarse el cribado cognitivo y la imagen cerebral para personas con dificultades al volante", dijo El Husseini en un comunicado de prensa. Es profesora de neurología en el Duke University Medical Center en Durham, Carolina del Norte, y no participó en el estudio.

Pam Duncan, que ahora es voluntaria para la ASA, dijo que el caso de su marido demuestra que estos cambios en los hábitos de conducción no deberían ser descartados como insignificantes.

"En el deterioro cognitivo en etapas tempranas, los síntomas pueden ser sutiles, y conducir es uno de ellos", dijo.

"No ignores estos cambios", continuó Duncan. "Como cuidadores, nuestro papel es apoyar la independencia mientras tenemos el valor de tomar decisiones difíciles. Puedes vivir bien con demencia, pero empieza con la conciencia y la acción."

Los resultados están programados para presentarse el jueves.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Asociación de Alzheimer ofrece más información sobre los primeros signos de demencia.

FUENTE: Asociación Americana de Ictus, comunicado de prensa, 29 de enero de 2026