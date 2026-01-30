El té recién preparado puede favorecer la salud a largo plazo, según muestran las investigaciones

JUEVES, 29 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Si el té verde ya forma parte de tu rutina diaria, puede que estés mejorando tu salud sin darte cuenta.

Nuevas investigaciones sugieren que beber té, especialmente té verde, está relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes y varios tipos de cáncer.

También puede ayudar a proteger el cerebro, ralentizar la pérdida muscular en adultos mayores y reducir la inflamación.

Los hallazgos fueron publicados en la revista Beverage Plant Research por científicos del Instituto de Investigación del Té de la Academia China de Ciencias Agrícolas, dirigidos por Mingchuan Yang y Li Zhou.

Pero los investigadores también advirtieron que algunos tés modernos, como los embotellados y el bubble tea, pueden contener azúcares añadidos, edulcorantes artificiales y conservantes que podrían debilitar los beneficios naturales del té para la salud.

El té proviene de la planta Camellia sinensis y se ha utilizado durante siglos, primero como medicina y luego como bebida diaria. (Sin embargo, las infusiones de hierbas provienen de plantas como la menta y la manzanilla.)

El té es rico en compuestos vegetales llamados polifenoles, especialmente catequinas, que pueden ser la base de los efectos del té sobre la salud.

La revisión analizó tanto la investigación de laboratorio como los estudios en humanos. Aunque el té verde ha sido el que más se ha estudiado, los autores señalaron que se sabe mucho menos sobre los tés negros, oolong y blancos.

El té verde destacaba por su impacto en la salud del corazón.

Los estudios han demostrado que puede ayudar a reducir la presión arterial y mejorar los niveles de colesterol. Grandes estudios también demostraron que las personas que beben té regularmente tienen tasas más bajas de enfermedades cardiovasculares y un menor riesgo de muerte prematura por cualquier causa.

El té también puede ayudar con el control del peso y la diabetes. La revisión encontró que las catequinas de té verde pueden apoyar la pérdida de peso y mejorar el metabolismo en personas con obesidad.

La bebida calmante también puede apoyar un envejecimiento saludable.

Los adultos mayores que beben té suelen mostrar un deterioro cognitivo más lento y menos biomarcadores relacionados con la enfermedad de Alzheimer, según la revisión. Los compuestos del té también pueden ayudar a reducir la pérdida muscular relacionada con la edad, lo que podría mejorar la fuerza y la movilidad en las personas mayores.

Aunque el té infusionado parece ser útil, los investigadores advirtieron sobre las bebidas procesadas de té.

Los tés embotellados y los bubble tea suelen contener azúcar añadido y conservantes que pueden anular los beneficios naturales del té, señaló el estudio. La revisión también planteó preocupaciones sobre posibles trazas de pesticidas, metales pesados y microplásticos en los tés.

Para la mayoría de las personas, estos contaminantes no se consideran un riesgo importante. Pero podrían ser para personas que beben grandes cantidades de té durante muchos años.

El té también puede reducir la capacidad de absorción del hierro y el calcio por parte del cuerpo, lo cual puede ser importante para personas con dietas vegetarianas o con ciertas necesidades nutricionales, señaló el estudio.

Los investigadores recomiendan limitar las bebidas procesadas de té y elegir tés tradicionales siempre que sea posible, ya que un consumo moderado de té puede ayudar a proteger contra enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer.

Los investigadores añadieron que se necesitan más estudios para comprender mejor los efectos a largo plazo, las diferencias entre tipos de té y el impacto de los contaminantes.

FUENTE: Maximum Academic Press, nota de prensa, 28 de enero de 2026