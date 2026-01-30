Salud

El té recién preparado puede favorecer la salud a largo plazo, según muestran las investigaciones

Healthday Spanish

Guardar

JUEVES, 29 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Si el té verde ya forma parte de tu rutina diaria, puede que estés mejorando tu salud sin darte cuenta.

Nuevas investigaciones sugieren que beber té, especialmente té verde, está relacionado con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes y varios tipos de cáncer.

También puede ayudar a proteger el cerebro, ralentizar la pérdida muscular en adultos mayores y reducir la inflamación.

Los hallazgos fueron publicados en la revista Beverage Plant Research por científicos del Instituto de Investigación del Té de la Academia China de Ciencias Agrícolas, dirigidos por Mingchuan Yang y Li Zhou.

Pero los investigadores también advirtieron que algunos tés modernos, como los embotellados y el bubble tea, pueden contener azúcares añadidos, edulcorantes artificiales y conservantes que podrían debilitar los beneficios naturales del té para la salud.

El té proviene de la planta Camellia sinensis y se ha utilizado durante siglos, primero como medicina y luego como bebida diaria. (Sin embargo, las infusiones de hierbas provienen de plantas como la menta y la manzanilla.)

El té es rico en compuestos vegetales llamados polifenoles, especialmente catequinas, que pueden ser la base de los efectos del té sobre la salud.

La revisión analizó tanto la investigación de laboratorio como los estudios en humanos. Aunque el té verde ha sido el que más se ha estudiado, los autores señalaron que se sabe mucho menos sobre los tés negros, oolong y blancos.

El té verde destacaba por su impacto en la salud del corazón.

Los estudios han demostrado que puede ayudar a reducir la presión arterial y mejorar los niveles de colesterol. Grandes estudios también demostraron que las personas que beben té regularmente tienen tasas más bajas de enfermedades cardiovasculares y un menor riesgo de muerte prematura por cualquier causa.

El té también puede ayudar con el control del peso y la diabetes. La revisión encontró que las catequinas de té verde pueden apoyar la pérdida de peso y mejorar el metabolismo en personas con obesidad.

La bebida calmante también puede apoyar un envejecimiento saludable.

Los adultos mayores que beben té suelen mostrar un deterioro cognitivo más lento y menos biomarcadores relacionados con la enfermedad de Alzheimer, según la revisión. Los compuestos del té también pueden ayudar a reducir la pérdida muscular relacionada con la edad, lo que podría mejorar la fuerza y la movilidad en las personas mayores.

Aunque el té infusionado parece ser útil, los investigadores advirtieron sobre las bebidas procesadas de té.

Los tés embotellados y los bubble tea suelen contener azúcar añadido y conservantes que pueden anular los beneficios naturales del té, señaló el estudio. La revisión también planteó preocupaciones sobre posibles trazas de pesticidas, metales pesados y microplásticos en los tés.

Para la mayoría de las personas, estos contaminantes no se consideran un riesgo importante. Pero podrían ser para personas que beben grandes cantidades de té durante muchos años.

El té también puede reducir la capacidad de absorción del hierro y el calcio por parte del cuerpo, lo cual puede ser importante para personas con dietas vegetarianas o con ciertas necesidades nutricionales, señaló el estudio.

Los investigadores recomiendan limitar las bebidas procesadas de té y elegir tés tradicionales siempre que sea posible, ya que un consumo moderado de té puede ayudar a proteger contra enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer.

Los investigadores añadieron que se necesitan más estudios para comprender mejor los efectos a largo plazo, las diferencias entre tipos de té y el impacto de los contaminantes.

Más información

La Cleveland Clinic ofrece más beneficios del té verde.

FUENTE: Maximum Academic Press, nota de prensa, 28 de enero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

“El pelo no se cae solo porque sí”: una experta apunta a las causas hormonales y alimentarias

Las consultas por caída del cabello se multiplican cuando el cambio de estación deja más pelos en el cepillo y la almohada. Pero para la nutricionista y experta en salud hormonal Marta León, este fenómeno va más allá de lo estacional y puede indicar un desequilibrio interno que merece atención

“El pelo no se cae

Los hábitos de manejo ofrecen una ventana a la salud cerebral de los mayores

Healthday Spanish

Los hábitos de manejo ofrecen

Los pulsos electromagnéticos ayudan en la recuperación del AVC, según indican los resultados de un ensayo

Healthday Spanish

Los pulsos electromagnéticos ayudan en

Parásito común que se oculta en muchas personas es más complejo de lo que los científicos pensaban

Healthday Spanish

Parásito común que se oculta

Medicare negociará precios más bajos para el Botox y otros 14 medicamentos

Healthday Spanish

Medicare negociará precios más bajos
DEPORTES
La misteriosa publicación de Kendry

La misteriosa publicación de Kendry Páez a horas de transformarse en refuerzo de River Plate: los cálidos mensajes que recibió

El incómodo ida y vuelta entre un jugador de Atlético Tucumán y un “niño periodista” que se volvió viral

Benzema estalló contra su club en Arabia Saudita por una “humillante e insultante” oferta de renovación del contrato

Thiago Tirante dio otro paso en Baréin y hubo dos festejos argentinos en Chile

Tras visitar a Messi, Scaloni se reunió con los jugadores argentinos del Atlético de Madrid: su charla con Simeone y los ausentes

TELESHOW
Ángel de Brito contó las

Ángel de Brito contó las internas de la separación de Facundo Arana y María Susini: “No pesa ninguna restricción perimetral”

El cuestionamiento de Sabrina Rojas a Flor Vigna por su canción para Luciano Castro: “Si él te angustia, no hagas esto”

La China Suárez compartió un recuerdo nostálgico de su niñez: la foto de sus años en Rincón de Luz

Marixa Balli habló del cierre de sus locales en Flores: “Nunca vivimos una situación tan difícil”

Daniela Celis intentó agasajar a sus hijas por su cumpleaños, pero un detalle clave terminó en desastre

INFOBAE AMÉRICA

Mucho más allá del meme

Mucho más allá del meme de la ferretería, Diego Capusotto es un crack y lo demuestra en el teatro

El Niño vuelve al radar climático de Panamá

De los rituales aztecas a Patti Smith: por qué el sacrificio nunca pasó de moda en la cultura occidental

¿Cómo llegaron las piedras a Stonehenge? Un descubrimiento reciente cambiaría la historia del monumento

Embajadas de Europa y América Latina activaron planes de evacuación para abandonar Cuba en el corto plazo