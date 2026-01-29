Salud

Un nuevo descubrimiento podría cambiar la forma en que se trata el asma, según científicos

Healthday Spanish

MIÉRCOLES, 28 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Es posible que los científicos hayan descubierto una nueva causa del asma que podría cambiar la forma en que se trata la enfermedad.

Investigadores de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, Ohio, afirman haber identificado moléculas previamente desconocidas que podrían desempeñar un papel importante en la inflamación relacionada con el asma.

Los hallazgos sugieren que estos químicos, llamados "pseudo leucotrienos", podrían ser más importantes que los leucotrienos en los que los médicos se han centrado durante décadas.

"Hemos encontrado moléculas que son similares en estructura pero generadas a través de una vía química completamente diferente en el cuerpo", dijo el investigador principal Robert Salomon, profesor de investigación en química, en un comunicado de prensa. "Creemos que las moléculas que llamamos 'pseudo leucotrienos' pueden ser los actores dominantes en la cascada inflamatoria que causa enfermedades."

El estudio, financiado por los Institutos Nacionales de Salud, fue publicado en el número de enero del Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Durante años, los científicos pensaron que la inflamación del asma estaba principalmente causada por leucotrienos, sustancias químicas que los glóbulos blancos liberan cuando las vías respiratorias están irritadas.

Muchos medicamentos para el asma fueron diseñados para bloquear sus efectos.

Pero el equipo de Salomon descubrió que los pseudo leucotrienos se forman de una manera diferente. En lugar de ser producidos por enzimas, se crean cuando los radicales libres añaden oxígeno a lípidos, compuestos grasos o cerosos producidos por el cuerpo.

Los radicales libres son moléculas altamente reactivas que pueden ser dañinas si no se controlan.

"El proceso de radicales libres es casi como una explosión o un incendio", dijo Salomon. "Es como cuando el ogénito reacciona con el combustible y te salen llamas. Puede descontrolarse fácilmente."

Los investigadores piensan que las personas con asma pueden tener menos enzimas y antioxidantes que normalmente ayudan a detener los radicales libres antes de que causen daño.

Como una llave que gira un encendido para arrancar un motor, tanto los leucotrienos como los pseudo leucotrienos desencadenan inflamación al activar el mismo receptor. El resultado: vías respiratorias estrechas y problemas respiratorios.

Medicamentos actuales como Singulair actúan bloqueando ese receptor.

Pero los investigadores afirman que los tratamientos futuros podrían dirigirse al propio proceso de radicales libres.

"La verdadera importancia de este descubrimiento es la posibilidad de tratar estas enfermedades con fármacos que previenen o moderen el proceso de los radicales libres, en lugar de fármacos que bloqueen el receptor", dijo Salomon.

La inflamación no siempre es mala. Ayuda al cuerpo a sanar y juega un papel en el funcionamiento normal del cerebro. Bloquear la inflamación de forma demasiado amplia podría interferir con esos beneficios.

"Si las moléculas que causan el problema no son los leucotrienos, sino estas otras moléculas", dijo Salomon, "un mejor tratamiento sería simplemente detener la formación de estas otras moléculas en lugar de obstruir la ignición."

Para poner a prueba su teoría, el equipo comparó muestras de orina de personas con asma leve y grave con muestras de personas sin asma.

Encontraron que los pseudoleucotrienos eran cuatro a cinco veces más altos en personas con asma.

Los niveles también coincidían estrechamente con la gravedad de la enfermedad, lo que sugiere que estas moléculas podrían algún día ayudar a los médicos a rastrear el asma o medir el funcionamiento de los tratamientos.

A continuación, los investigadores planean estudiar si los pseudoleucotrienos también influyen en otras afecciones respiratorias como el VRS, la bronquiolitis en lactantes y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

FUENTE: Case Western Reserve University, comunicado de prensa, 27 de enero de 2026

