Picos de azúcar en sangre postprandiales relacionados con el riesgo de enfermedad de Alzheimer

MIÉRCOLES, 21 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Los picos de azúcar en sangre tras las comidas pueden aumentar el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, según un estudio publicado en línea el 12 de diciembre en Diabetes, Obesidad y Metabolismo.

Andrew C. Mason, Ph.D., de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido, y sus colegas utilizaron la aleatorización mendeliana de dos muestras para examinar los mecanismos subyacentes entre los mecanismos relacionados con la diabetes y la salud cerebral y la demencia. El análisis incluyó datos de 357.883 participantes blancos en el Biobanco del Reino Unido para 53 de resistencia a la insulina, 109 de glucosa en ayunas, 48 de insulina en ayunas y 15 variantes genéticas de glucosa de dos horas postcarga, con efectos variante-resultado estimados ajustando para 10 componentes principales genéticos. Los resultados fueron validados en un estudio independiente de asociación genómica de la demencia de Alzheimer.

Los investigadores encontraron que en la cohorte británica de Biobank, una mayor glucosa a dos horas postcarga se asoció con un 69 % más alto en el riesgo de demencia por Alzheimer (odds ratio 1,69), aunque este hallazgo no se replicó en la cohorte independiente. No se observó ninguna asociación entre insulina en ayunas, glucosa en ayunas y glucosa postprandial, ni entre los volúmenes de hiperintensidad cerebral total, hipocampo o de la sustancia blanca.

"Este hallazgo podría ayudar a definir futuras estrategias de prevención, destacando la importancia de controlar el azúcar en sangre no solo en general, sino específicamente después de las comidas", dijo Mason en un comunicado.

Un autor reveló vínculos con AstraZeneca.

