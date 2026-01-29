Los noctámbulos tienen peor salud cardíaca, según un estudio

MIÉRCOLES, 28 de enero de 2026 (HealthDay News) -- ¿Prefieres quedarte despierto hasta tarde, disfrutando de la noche mientras los demás se quedan dormidos?

Puede que estés perjudicando la salud de tu corazón, dice un nuevo estudio.

Los noctámbulos de mediana edad y mayores parecen tener una salud cardíaca peor, probablemente debido a hábitos de vida poco saludables, según informaron hoy los investigadores en el Journal of the American Heart Association.

"Las personas nocturnas pueden tener más probabilidades de tener conductas que afecten a la salud cardiovascular, como una peor calidad de la dieta, fumar y dormir insuficiente o irregular", dijo el investigador principal Sina Kianersi en un comunicado de prensa. Es investigador en trastornos del sueño y circadianos en el Brigham and Women's Hospital de Boston.

Los noctámbulos tenían un 79% más de probabilidades de tener una puntuación general baja en la salud cardíaca, en comparación con las personas con patrones de sueño medios, según los investigadores. En este caso, promedio significa que la gente normalmente no se queda despierta hasta tarde ni se levanta muy temprano.

Como resultado, los noctámbulos tuvieron un 16% más de riesgo de infarto o ictus durante unos 14 años de seguimiento, según los investigadores.

En cambio, los primeros pájaros tenían un 5% menos de probabilidades de tener una puntuación baja de salud cardíaca en comparación con el resto, según los investigadores.

Estos resultados se encontraron entre más de 300.000 personas con una edad media de 57 años que participaron en el Biobanco del Reino Unido, un estudio de salud a largo plazo en el Reino Unido.

De esas personas, alrededor del 8% dijo que definitivamente eran personas por la tarde, con una hora de dormir que a menudo ocurría después de la medianoche.

Otro 24% eran madrugadores, con horas de acostarse más temprano por la noche, y el 67% se situaba en algún punto intermedio entre esos dos extremos.

"Las 'personas vespertinas' a menudo experimentan desalineación circadiana, lo que significa que su reloj biológico interno puede no coincidir con el ciclo natural de luz de día a noche ni con sus horarios diarios habituales", dijo Kianeri.

Los resultados mostraron que ser noctámbulo tendía a afectar más a las puntuaciones de salud cardíaca de las mujeres que a las de los hombres.

El estudio encontró que aproximadamente el 75% del aumento del riesgo de un noctámbulo se explicaba por hábitos de vida.

Sin embargo, las noticias no son del todo malas.

Debido a que el riesgo se debe en gran parte a malas decisiones, los noctámbulos no están condenados a una mala salud cardíaca, dijo Kristen Knutson, presidenta voluntaria de una declaración de la American Heart Association sobre patrones circadianos y salud cardíaca. No participó en el estudio.

"Estos hallazgos muestran que los mayores riesgos de enfermedades cardíacas entre los tipos nocturnos se deben en parte a comportamientos modificables como fumar y dormir. Por lo tanto, los que se aniñan por la noche tienen opciones para mejorar su salud cardiovascular", afirmó en un comunicado de prensa.

"Los tipos nocturnos no son inherentemente menos saludables, pero se enfrentan a desafíos que hacen especialmente importante mantener un estilo de vida saludable", concluyó Knutson, profesor asociado de neurología y medicina preventiva en la Universidad Northwestern de Chicago.

FUENTE: Nota de prensa de la Asociación Americana del Corazón, 28 de enero de 2026