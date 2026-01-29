Salud

La mayoría de los pacientes con dermatitis atópica buscan educación sobre el clima y la salud

Healthday Spanish

Guardar

MIÉRCOLES, 28 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Los pacientes con dermatitis atópica (EA) manifestan un deseo de educación sobre el clima y la salud, que rara vez abordan los clínicos, según una carta de investigación publicada en línea el 20 de enero en JMIR Dermatology.

Gunnar Mattson, M.P.H., M.D., de la Universidad de California en San Francisco, y sus colegas caracterizaron cómo los pacientes con EA perciben y experimentan los efectos del cambio climático. La población del estudio incluyó a 326 pacientes, de los cuales 207 completaron una encuesta en línea.

Los investigadores descubrieron que el 80,2 por ciento de los encuestados informó que los factores ambientales y climáticos afectan su AD, especialmente el calor extremo y la mala calidad del aire (75,8 y 39,1 por ciento, respectivamente). Efectos comúnmente reportados fueron un aumento del uso de medicación, más brotes sintomáticos, más afectación de la piel y cambios en los hábitos diarios (81,2, 80,7, 67,1 y 62,8 por ciento, respectivamente). En general, el 86,5 por ciento mostró interés en comprender cómo los factores medioambientales y climáticos afectan a su EA, pero solo el 36,7 por ciento informó que su dermatólogo abordó estas preocupaciones. Más información, tiempo dedicado durante las visitas para planificar exposiciones y más visitas presenciales fueron las estrategias más valoradas para abordar los impactos climáticos en la salud (79,2, 50,7 y 48,8 por ciento, respectivamente).

"Este estudio pone de manifiesto una desconexión entre cómo los pacientes con EA experimentan los desencadenantes relacionados con el clima y la frecuencia con la que se abordan estas preocupaciones en la atención clínica", escriben los autores. "Los hallazgos subrayan la necesidad de herramientas y estrategias para apoyar las conversaciones sobre clima y salud en dermatología."

Resumen/Texto completo

