Quemar leña en interiores puede suponer un riesgo para la salud mayor de lo que crees

MARTES, 27 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Encender una hoguera en una fría noche de invierno puede resultar acogedor. Pero un nuevo estudio sugiere que también puede perjudicar tu salud, incluso si no quemas la madera tú mismo.

Investigadores de la Universidad Northwestern descubrieron que la combustión doméstica de leña es responsable de aproximadamente el 22% de la contaminación por partículas finas exteriores (PM2,5) durante el invierno en todo Estados Unidos.

Y eso a pesar de que solo el 2% de los hogares utiliza madera como fuente principal de calor.

Las partículas de PM2.5 son diminutas y peligrosas. Pueden avanzar profundamente en los pulmones e incluso entrar en el torrente sanguíneo.

La exposición prolongada se ha relacionado con enfermedades cardíacas, pulmonares y muerte prematura.

El equipo de investigación estima que la contaminación por la leña residencial está relacionada con unas 8.600 muertes prematuras cada año.

El estudio se publicó el 23 de enero en la revista Science Advances.

"La exposición prolongada a partículas finas se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares", afirmó el autor principal Kyan Shlipak, estudiante de ingeniería mecánica de grado en la Universidad Northwestern.

"Los estudios han demostrado de forma constante que esta exposición conlleva un mayor riesgo de muerte", añadió en un comunicado de prensa. "Nuestro estudio sugiere que una forma de reducir sustancialmente esta contaminación es reducir la combustión de leña en viviendas."

Shlipak señaló que "usar electrodomésticos alternativos para calentar las viviendas en lugar de quemar leña tendría un gran impacto en las partículas finas del aire."

Un hallazgo sorprendente: las zonas urbanas son las más afectadas.

El humo de las casas suburbanas que queman leña a menudo llega a las ciudades cercanas, donde vive más gente. Como resultado, muchos residentes de la ciudad respiran aire contaminado incluso si no usan chimeneas o estufas de leña.

Las personas de color se ven especialmente afectadas.

Aunque tienden a quemar menos madera, se enfrentan a una mayor exposición y peores resultados en la salud.

En el área de Chicago, las comunidades negras experimentaron más de un 30% más de impactos en la salud por el humo de leña en comparación con la media de toda la ciudad.

"Aunque muchas de las emisiones de la leña residencial provienen de los suburbios, los contaminantes emitidos al aire no suelen permanecer en su lugar", dijo el autor senior Daniel Horton, profesor adjunto de ciencias de la Tierra y planetarias en Northwestern. "Cuando esta contaminación se transporta sobre ciudades densamente pobladas, más personas quedan expuestas."

Continuó: "Dado que las personas de color tienden a ser más susceptibles a factores de estrés ambientales debido a la larga cola de políticas discriminatorias pasadas, estimamos mayores consecuencias negativas para la salud de las personas de color."

Los incendios forestales suelen llamar la atención por la mala calidad del aire. Pero la contaminación de la calefacción doméstica habitual no lo hace.

"A menudo oímos hablar de los impactos negativos para la salud del humo de los incendios forestales, pero no solemos considerar las consecuencias de quemar leña para calentar en nuestros hogares", dijo Horton.

Utilizando datos detallados de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) y modelos informáticos, los investigadores rastrearon cómo el humo viaja barrio por barrio.

Descubrieron que la leña residencial es una de las mayores fuentes de contaminación por partículas finas durante el invierno.

El estudio solo observaba el aire exterior. No incluía la exposición al humo en interiores, que también puede ser perjudicial.

Más información

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene más información sobre la contaminación del aire en los hogares.

FUENTE: Nota de prensa de la Universidad Northwestern, 26 de enero de 2026

