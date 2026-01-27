Salud

Consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de colon

MARTES, 27 de enero de 2026 (HealthDay News) -- El consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de colon a lo largo de su vida, según un nuevo estudio.

Las personas que habitualmente beben 14 o más bebidas a la semana tienen un mayor riesgo de cáncer de colon y recto en comparación con quienes consumen poco o nada de alcohol, informaron los investigadores el 26 de enero en la revista Cancer.

También parece que las personas que dejan de beber tienen menos probabilidades de desarrollar pólipos precancerosos en el colon, según los investigadores.

"Nuestro estudio es uno de los primeros en explorar cómo el consumo de alcohol a lo largo de la vida se relaciona tanto con el adenoma colorrectal como con el riesgo de cáncer colorrectal. Aunque los datos sobre los antiguos bebedores eran escasos, nos animó ver que su riesgo podría volver al de los que bebían poco", dijo la coinvestigadora principal Erikka Loftfield en un comunicado de prensa. Es investigadora en el Instituto Nacional del Cáncer (NCI).

Para el estudio, los investigadores registraron la ingesta media de alcohol a lo largo de la vida de más de 88.000 estadounidenses inscritos en un ensayo de cribado de cáncer del NCI entre 1993 y 2001. Entre esas personas, se registraron 1.679 casos de cáncer colorrectal.

Los bebedores actuales con una ingesta media de alcohol a lo largo de la vida de 14 o más bebidas por semana tenían un 25% más de riesgo de desarrollar cáncer de colon y un 95% más de cáncer rectal, en comparación con quienes consumían menos de una bebida por semana, según el estudio.

Las personas que mantuvieron un consumo constante de alcohol durante la edad adulta tenían un riesgo un 91% mayor de cáncer de colon en comparación con el consumo constante de alcohol ligero, según los investigadores.

Pero las personas que dejaron de beber tenían un 42% menos de probabilidades de desarrollar pólipos precancerosos en el colon, en comparación con los consumidores actuales que promedian menos de una bebida por semana, según el estudio.

Los investigadores afirmaron que estas asociaciones podrían estar impulsadas por carcinógenos producidos cuando el intestino procesa el alcohol o por otros efectos que el alcohol podría tener sobre los microbios intestinales.

Los resultados también mostraron que un consumo moderado de alcohol --entre siete y trece bebidas por semana-- se asociaba con un riesgo un 21% menor de cáncer de colon en comparación con menos de una bebida por semana.

Se necesita más investigación para entender cómo el consumo excesivo de alcohol puede provocar el cáncer de colon, según los investigadores.

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre los efectos del alcohol en el cuerpo.

FUENTES: Sociedad Americana del Cáncer, comunicado de prensa, 26 de enero de 2026; Cáncer, 26 de enero de 2026

