Salud

Los pacientes no pueden seguir el control de la presión arterial en casa, según informan los investigadores

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 26 de enero de 2026 (HealthDay News) -- El tratamiento de la hipertensión se basa en un seguimiento continuo, con personas que revisan sus lecturas regularmente y los médicos orientan su atención en función de esas pruebas.

Pero muchos pacientes no pueden o no quieren seguir el control de la presión arterial en casa, lo que socava los esfuerzos para mejorar la salud de su corazón, según un estudio publicado el 21 de enero en JAMA Cardiology.

Incluso con mucha ayuda -- dispositivos automáticos gratuitos, educación, soporte personalizado -- casi dos tercios de las personas que participan en un programa de control de la tensión arterial en casa no tomaron las mediciones semanales solicitadas por su médico, según descubrieron los investigadores.

Solo el 35% de los pacientes se tomaban la tensión arterial en casa casi semanalmente, según los resultados.

"Las directrices actuales requieren mediciones frecuentes y cuidadosamente cronometradas de la presión arterial para su precisión, pero la realidad de la vida de los pacientes a menudo hace que esto sea poco realista", afirmó el investigador principal , el Dr. Ozan Unlu, investigador en cardiología intervencionista en el Mass General Brigham Heart and Vascular Institute de Boston, en un comunicado de prensa.

Las mediciones de presión arterial en casa suelen ser más precisas que las tomadas en la consulta del médico, según los investigadores en notas de fondo.

Según esto, la Asociación Americana del Corazón recomienda actualmente a las personas con hipertensión tomar dos mediciones, cada un minuto cada uno, dos veces al día durante hasta siete días para obtener una media precisa antes de acudir al médico.

"Una sola lectura de presión arterial en la consulta del médico puede ser engañosa", dijo la investigadora principal Dra. Naomi Fisher, endocrinóloga del Mass General Brigham, en un comunicado de prensa.

"El estrés, la actividad física reciente o la ansiedad durante una visita pueden elevar artificialmente las lecturas", dijo. "Al recoger múltiples mediciones al día en casa durante varios días, obtenemos una imagen mucho más precisa de la presión arterial real de un paciente y podemos adaptar el tratamiento de forma más eficaz."

Para el nuevo estudio, los investigadores inscribieron a 3.390 personas en un programa de gestión remota para ver si la monitorización en casa podía reducir eficazmente la presión arterial.

Se pidió a los participantes que tomaran 28 lecturas semanales, todas ellas transmitidas automáticamente a los trabajadores sanitarios. Todos los pacientes tenían hipertensión y estaban siendo tratados en el Mass General Brigham.

Los resultados mostraron que las personas que se midieron activamente la presión arterial en casa tenían más posibilidades de controlarla, lo que suponía un 40% menos de riesgo de infarto, ictus y muerte prematura.

Desafortunadamente, solo el 35% de los participantes realizaban un seguimiento completo en casa y se realizaban pruebas de presión arterial casi cada semana.

Alrededor del 33% no se molestó en enviar ni una sola lectura; el 14% tomó unas pocas lecturas; y el 18% realizó hasta la mitad de las pruebas de presión arterial solicitadas.

Los investigadores señalaron que estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de formas aún más sencillas de controlar la presión arterial, de forma similar a como los monitores continuos de glucosa registran el azúcar en sangre en personas con diabetes.

Los dispositivos portátiles que recogen lecturas pasivas de la presión arterial aliviarían a los pacientes de la carga de recordar hacerse la prueba cada semana, según los investigadores.

"Esta brecha pone de manifiesto la necesidad de tecnologías de baja carga que capturen datos fiables de la presión arterial sin pedir a los pacientes que reorganicen sus vidas para gestionar su condición", dijo Unlu.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la hipertensión.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 21 de enero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Investigan cómo el cerebro de pacientes con Parkinson acumula sustancias que afectan su funcionamiento

Una investigación de la India demostró que ciertas variantes de la proteína α-sinucleína capturan indiscriminadamente proteínas y orgánulos, lo que podría abrir caminos para terapias que frenen la progresión de esta enfermedad

Investigan cómo el cerebro de

¿La atención sostenida cayó a 40 segundos? Cuál es el impacto de la vida digital en la salud mental, según expertos

El fenómeno preocupa a científicos y profesionales de la salud que exploran cómo los hábitos diarios, el entorno laboral y las exigencias tecnológicas influyen en la capacidad de concentración y bienestar en la actualidad

¿La atención sostenida cayó a

Suplemento de vitamina B3 relacionado con un menor riesgo de cáncer de piel

Healthday Spanish

Suplemento de vitamina B3 relacionado

La obesidad influye directamente en el riesgo de demencia de una persona, concluye un estudio

Healthday Spanish

La obesidad influye directamente en

Árboles -- pero no césped ni otras zonas verdes -- son buenos para la salud del corazón de los habitantes urbanos

Healthday Spanish

Árboles -- pero no césped
DEPORTES
El delantero nigeriano con paso

El delantero nigeriano con paso por distintas ligas europeas que fue inscripto por un club de Primera División

Boca Juniors confirmó la dura lesión de Alan Velasco: el momento del golpe y el tiempo que estará sin jugar

La sorprendente sentencia de Oscar Ruggeri sobre la llegada de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors

Franco Colapinto dio sus primeras sensaciones tras estrenarse en las pruebas de la Fórmula 1: la frase optimista de cara al 2026

Picó un penal, lo falló y lo acusaron de simular una lesión: el grave parte médico

TELESHOW
Mirtha Legrand, de Mar del

Mirtha Legrand, de Mar del Plata a Buenos Aires: “Vuelvo para organizar mi cumpleaños”

Fátima Florez visitó la Fragata Libertad en Mar del Plata: “Estoy orgullosa como argentina”

¿Quién es la participante de MasterChef que enamoró a L-Gante?

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública: “No aceptó nada”

Moria Casán dio detalles del vínculo entre Sofía Gala y Fito Páez en medio de los rumores de romance: “Insoportable”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky dijo que podrían celebrarse

Zelensky dijo que podrían celebrarse nuevas reuniones con Rusia y Estados Unidos esta semana

El presidente Rodrigo Paz propuso una nueva ley para el litio en Bolivia

Filipinas expresó alarma ante China por la escalada de las tensiones diplomáticas

Frida Kahlo inspira un millonario complejo residencial en Miami

Europa impulsa el mayor polo mundial de energía limpia en el mar del Norte