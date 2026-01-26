Los pacientes no pueden seguir el control de la presión arterial en casa, según informan los investigadores

LUNES, 26 de enero de 2026 (HealthDay News) -- El tratamiento de la hipertensión se basa en un seguimiento continuo, con personas que revisan sus lecturas regularmente y los médicos orientan su atención en función de esas pruebas.

Pero muchos pacientes no pueden o no quieren seguir el control de la presión arterial en casa, lo que socava los esfuerzos para mejorar la salud de su corazón, según un estudio publicado el 21 de enero en JAMA Cardiology.

Incluso con mucha ayuda -- dispositivos automáticos gratuitos, educación, soporte personalizado -- casi dos tercios de las personas que participan en un programa de control de la tensión arterial en casa no tomaron las mediciones semanales solicitadas por su médico, según descubrieron los investigadores.

Solo el 35% de los pacientes se tomaban la tensión arterial en casa casi semanalmente, según los resultados.

"Las directrices actuales requieren mediciones frecuentes y cuidadosamente cronometradas de la presión arterial para su precisión, pero la realidad de la vida de los pacientes a menudo hace que esto sea poco realista", afirmó el investigador principal , el Dr. Ozan Unlu, investigador en cardiología intervencionista en el Mass General Brigham Heart and Vascular Institute de Boston, en un comunicado de prensa.

Las mediciones de presión arterial en casa suelen ser más precisas que las tomadas en la consulta del médico, según los investigadores en notas de fondo.

Según esto, la Asociación Americana del Corazón recomienda actualmente a las personas con hipertensión tomar dos mediciones, cada un minuto cada uno, dos veces al día durante hasta siete días para obtener una media precisa antes de acudir al médico.

"Una sola lectura de presión arterial en la consulta del médico puede ser engañosa", dijo la investigadora principal Dra. Naomi Fisher, endocrinóloga del Mass General Brigham, en un comunicado de prensa.

"El estrés, la actividad física reciente o la ansiedad durante una visita pueden elevar artificialmente las lecturas", dijo. "Al recoger múltiples mediciones al día en casa durante varios días, obtenemos una imagen mucho más precisa de la presión arterial real de un paciente y podemos adaptar el tratamiento de forma más eficaz."

Para el nuevo estudio, los investigadores inscribieron a 3.390 personas en un programa de gestión remota para ver si la monitorización en casa podía reducir eficazmente la presión arterial.

Se pidió a los participantes que tomaran 28 lecturas semanales, todas ellas transmitidas automáticamente a los trabajadores sanitarios. Todos los pacientes tenían hipertensión y estaban siendo tratados en el Mass General Brigham.

Los resultados mostraron que las personas que se midieron activamente la presión arterial en casa tenían más posibilidades de controlarla, lo que suponía un 40% menos de riesgo de infarto, ictus y muerte prematura.

Desafortunadamente, solo el 35% de los participantes realizaban un seguimiento completo en casa y se realizaban pruebas de presión arterial casi cada semana.

Alrededor del 33% no se molestó en enviar ni una sola lectura; el 14% tomó unas pocas lecturas; y el 18% realizó hasta la mitad de las pruebas de presión arterial solicitadas.

Los investigadores señalaron que estos hallazgos ponen de manifiesto la necesidad de formas aún más sencillas de controlar la presión arterial, de forma similar a como los monitores continuos de glucosa registran el azúcar en sangre en personas con diabetes.

Los dispositivos portátiles que recogen lecturas pasivas de la presión arterial aliviarían a los pacientes de la carga de recordar hacerse la prueba cada semana, según los investigadores.

"Esta brecha pone de manifiesto la necesidad de tecnologías de baja carga que capturen datos fiables de la presión arterial sin pedir a los pacientes que reorganicen sus vidas para gestionar su condición", dijo Unlu.

Más información

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 21 de enero de 2026