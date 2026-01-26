Árboles -- pero no césped ni otras zonas verdes -- son buenos para la salud del corazón de los habitantes urbanos

LUNES, 26 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Los árboles --pero no el césped u otra vegetación-- están asociados a un menor riesgo de enfermedades cardíacas en las ciudades, según un nuevo estudio.

Las personas que viven en zonas urbanas con más árboles tienen un 4% menos de riesgo de enfermedades cardíacas, informarán los investigadores en el número de febrero de la revista Environmental Epidemiology.

Por otro lado, vivir cerca de más hierba, arbustos o arbustos conllevaba un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos sugieren que las intervenciones de salud pública deberían priorizar la preservación y plantación de las copas arbóreas en los barrios", dijo el investigador principal Peter James, profesor asociado de salud pública en la Universidad de California-Davis.

"Las iniciativas y políticas de silvicultura urbana que protegen los árboles maduros probablemente aportarán mayores beneficios para la salud cardiovascular en comparación con las inversiones en la plantación de césped", afirmó en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron más de 350 millones de imágenes de vista de calle en áreas urbanas de EE. UU. para estimar la cantidad de árboles, césped y vegetación.

Investigaciones previas que usaban imágenes satelitales han vinculado los espacios verdes urbanos con una mejor salud pública, según los investigadores en notas de fondo.

Sin embargo, esas imágenes no distinguen entre diferentes tipos de vegetación, agrupándolo todo como espacio verde, según los investigadores.

"Las imágenes satelitales han permitido nuevas comprensiones importantes sobre cómo el paisaje -- construido y natural -- puede influir en la salud humana", dijo James. "Pero como la vista es desde muy, muy arriba, y agrupa todo tipo de vegetación en una sola categoría, puede ocultar diferencias que pueden ser significativas."

El equipo de investigación utilizó imágenes de Street View extraídas de fuentes como Google Street View para evaluar la vegetación urbana. Un programa de inteligencia artificial (IA) analizó las imágenes para estimar lo que vería un peatón, creando una estimación a nivel de calle de tipos específicos de vegetación como árboles, césped o arbustos.

El equipo comparó esas estimaciones con los hallazgos de casi 89.000 mujeres que participaron en un Estudio de Enfermería, utilizando su dirección para determinar el tipo y porcentaje de vegetación a menos de 500 metros de donde viven.

Porcentajes más altos de árboles visibles se asociaron con una incidencia un 4% menor de enfermedades cardíacas.

Por otro lado, niveles más altos de hierba visible se relacionaron con un aumento del 6% en las enfermedades cardíacas, y otros tipos de vegetación como arbustos y arbustos con un aumento del 3%.

Los investigadores se sorprendieron por las posibles asociaciones dañinas con la hierba y los arbustos.

Dijeron que hay múltiples posibles explicaciones para esto, incluyendo el aumento del uso de pesticidas, los impactos en la calidad del aire al cortar el césped, una menor capacidad de refrigeración en comparación con los árboles y una menor capacidad para filtrar el ruido y la contaminación del aire.

El equipo concluyó que se necesita más investigación para determinar exactamente qué características naturales pueden mejorar mejor la salud de los habitantes urbanos.

"La investigación abre una nueva y prometedora vía: mejorar la salud cardiovascular mediante cambios ambientales a nivel comunitario en lugar de depender únicamente de las elecciones individuales de estilo de vida", dijo el investigador Eric Rimm, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y de epidemiología y nutrición en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

"Las enfermedades cardíacas tienen un impacto tan enorme en el mundo occidental que incluso mover ligeramente la aguja hacia una prevención más temprana puede marcar una diferencia significativa", afirmó en un comunicado de prensa.

