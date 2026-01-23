Salud

Un estudio descubre que el procesamiento del lenguaje humano refleja cómo la IA entiende las palabras

Healthday Spanish

JUEVES, 22 de enero de 2026 (HealthDay News) -- El cerebro humano podría entender el lenguaje hablado de una manera sorprendentemente similar a cómo la inteligencia artificial (IA) procesa las palabras, sugiere un nuevo estudio.

Al rastrear la actividad cerebral mientras las personas escuchaban una historia hablada, los investigadores descubrieron que el cerebro construye significado paso a paso, muy similar a como lo hacen los grandes modelos de lenguaje de IA.

Los hallazgos desafían ideas antiguas de que la comprensión del lenguaje se basa principalmente en reglas estrictas o símbolos fijos.

El estudio, publicado recientemente en la revista Nature Communications, analizó señales cerebrales de personas que escuchaban un pódcast de 30 minutos.

"Lo que más nos sorprendió fue lo estrechamente que el despliegue temporal del significado en el cerebro se asemeja a la secuencia de transformaciones dentro de grandes modelos de lenguaje", dijo Ariel Goldstein , autor principal de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en un comunicado de prensa.

"Aunque estos sistemas están construidos de forma muy diferente, ambos parecen converger en una construcción paso a paso hacia la comprensión", añadió Goldstein.

El lenguaje no "encaja" todo de golpe en el cerebro. En su lugar, cada palabra avanza a través de una serie de etapas.

En los primeros momentos, el cerebro responde a características básicas del habla. Más adelante, se retrata en contexto.

Los investigadores descubrieron que este proceso se ajustaba estrechamente a cómo los modelos de IA manejan el lenguaje, donde las primeras capas se centran en detalles simples de palabras y las capas más profundas construyen significado usando el contexto.

Esta coincidencia fue más fuerte en regiones del cerebro de alto nivel del lenguaje, incluyendo el área de Broca, que desempeña un papel clave en el habla y el lenguaje.

La actividad en estas áreas apareció más tarde y coincidió con las capas más profundas de los modelos de IA, según los investigadores.

Durante años, los científicos pensaron que la comprensión del lenguaje dependía principalmente de bloques de construcción fijos.

Pero en este estudio, esas características tradicionales no explicaban bien la actividad cerebral real ni los patrones contextuales usados por los sistemas de IA.

En cambio, los hallazgos sugieren que el significado se forma gradualmente y depende en gran medida del contexto, no de reglas rígidas.

Para ayudar a otros científicos a explorar cómo el cerebro crea significado, el equipo de investigación publicó los hallazgos completos, que incluyen registros cerebrales detallados y características del lenguaje recogidas durante el estudio.

El conjunto de datos ofrece una nueva forma para que los investigadores prueben ideas sobre el lenguaje, comparen la actividad cerebral con modelos de IA y construyan modelos que reflejen mejor cómo los humanos entienden el habla.

