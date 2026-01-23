El agua fluorada no afecta el peso al nacer, según un estudio

JUEVES, 22 de enero de 2026 (HealthDay News) -- No existe relación entre el agua fluorada y los menores pesos al nacer en los recién nacidos, según ha concluido un estudio a gran escala en Estados Unidos.

Los resultados refutan las acusaciones de que la fluoración del agua comunitaria perjudica el desarrollo fetal, escribieron los investigadores el 20 de enero en JAMA Network Open.

"Nuestros hallazgos proporcionan tranquilidad sobre la seguridad de la fluoración del agua comunitaria durante el embarazo", concluyó el equipo liderado por el investigador principal Matthew Neidell, profesor en la Mailman School of Public Health de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Durante décadas, las comunidades han añadido flúor al agua potable para ayudar a prevenir las caries. Y durante igual tiempo, los opositores han estado preocupados de que el flúor pudiera estar causando daños al desarrollo de los niños en el útero.

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) está revisando actualmente la ciencia sobre los posibles riesgos para la salud de la fluoración, citando un informe de agosto de 2024 que vinculaba la exposición al flúor por encima de 1,5 miligramos por litro con un coeficiente intelectual más bajo en los niños.

Sin embargo, esa cantidad de flúor es el doble de los 0,7 miligramos por litro recomendados por el Servicio de Salud Pública de EE. UU. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU . indican que el nivel recomendado equivale a unas tres gotas de agua en un barril de 55 galones.

Para el estudio, los investigadores analizaron el despliegue escalonado de la fluoración del agua comunitaria en los condados de EE. UU. entre 1968 y 1988.

A finales de 1988, casi el 90% de los condados habían adoptado la fluoración del agua comunitaria, lo que corresponde a aproximadamente la mitad de la población de EE. UU.

El equipo comparó la presencia de fluoración del agua con el peso al nacer de más de 11 millones de bebés nacidos en 67 condados durante 21 años.

"La mayoría de las investigaciones previas han examinado la exposición al flúor utilizando medidas individuales, como las concentraciones de flúor urinario materno durante el embarazo", dijo Neidell en un comunicado de prensa. "Nuestro estudio adopta un enfoque diferente al evaluar la exposición al flúor a nivel comunitario, reflejando la exposición real de la población a través de sistemas públicos de agua."

Los investigadores se centraron en los resultados de nacimiento, especialmente en el peso, "que es una medida resumida ampliamente aceptada de la salud infantil y predice la salud y el capital humano en la vida adulta", dijo Neidell.

"Nuestro objetivo era evaluar si la exposición prenatal a la fluoración del agua comunitaria está asociada con resultados adversos en el parto", añadió.

Los resultados mostraron que los cambios estimados en el peso al nacer fueron pequeños y no estadísticamente significativos, oscilando entre una disminución de 8,4 gramos (aproximadamente 0,3 onzas) y un aumento de 7,2 gramos (aproximadamente 0,25 onzas).

En general, no se encontró evidencia que vinculara la fluoración con malos resultados de nacimiento, concluyeron los investigadores.

"Al utilizar un diseño riguroso a nivel poblacional, este estudio contribuye a la discusión más amplia sobre los posibles efectos secundarios de la exposición al flúor y subraya la importancia de métodos empíricos sólidos al evaluar intervenciones de salud pública a gran escala", concluyó el equipo de investigación.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la fluoración del agua en la comunidad.

FUENTE: Universidad de Columbia, comunicado de prensa, 20 de enero de 2026