Atún supone riesgo de botulismo en 9 estados de EE.UU.

JUEVES, 22 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Algunos atúns enlatados asociados a una retirada de 2025 han sido retirados de supermercados en nueve estados, según informaron funcionarios federales de salud.

Tri-Union Seafoods actuó tras descubrir que un distribuidor liberó inadvertidamente latas de atún aleta amarilla Genova en cuarentena el invierno pasado. Estos productos suponen un riesgo de botulismo, un tipo raro pero grave de intoxicación alimentaria.

Los productos se retiraron por primera vez en febrero de 2025, debido a un problema con las pestañas de las latas de "apertura fácil", según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA). El defecto puede debilitar el sellado con el tiempo, permitiendo que el aire o bacterias entren en la lata.

Esto aumenta el riesgo de contaminación con Clostridium botulinum, la bacteria que causa el botulismo.

Aunque las latas retiradas se suponía que debían ser retenidas, la FDA dijo que un distribuidor externo envió accidentalmente algunos de los productos a las tiendas.

La retirada actual incluye dos productos de atún de aleta amarilla Genova:

Atún de aleta amarilla de Génova en aceite de oliva

Tamaño: 5 onzas, pack de cuatro UPC: 4800073265 Códigos CAN: S84N D2L y S84N D3L Fechas de caducidad: 21 y 24 de enero de 2028

Atún de aleta amarilla Génova en aceite de oliva virgen extra con sal marina

Tamaño: 5 onzas UPC: 4800013275 Código de referencia: S88N D1M Fecha de caducidad: 17 de enero de 2028

La FDA informó que los productos retirados se vendieron en:

Tiendas Meijer en Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Wisconsin Ubicaciones de Giant Food en Maryland y Virginia Tiendas Safeway, Albertsons, Vons y Pavilions en California

La FDA dice que no se debe comer el atún retirado del mercado, aunque parezca o huela normal.

Los consumidores deberían tirar el producto o devolverlo a la tienda para que se le reembolsen. Tri-Union Seafoods también ofrece cupones de reemplazo y kits de recuperación.

Los clientes pueden contactar con la empresa en el 833-374-0171 o por correo electrónico en support@thaiunionhelp.zendesk.com.

Cualquiera que se sienta mal tras comer el atún retirado debe buscar atención médica de inmediato.

Más información

La Clínica Mayo tiene más información sobre el botulismo.

FUENTE: ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS DE EE. UU., 19 de enero de 2026