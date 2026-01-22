Salud

Por qué tu cerebro se desvía tras una mala noche de sueño, explican los científicos

Healthday Spanish

MIÉRCOLES, 21 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo difícil que es mantenerse en forma después de una noche de sueño difícil?

Un estudio reciente publicado en la revista Nature Neuroscience señala una razón sorprendente: el cerebro puede pasar brevemente a un modo de limpieza similar al sueño, incluso estando despierto.

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) afirman que los lapsos cortos de atención tras un mal sueño se deben a movimientos bruscos de fluidos en el cerebro, un proceso que normalmente se reserva para el sueño profundo.

Ese líquido, llamado líquido cefalorraquídeo (LCR), ayuda a eliminar los residuos que se acumulan durante el día.

Durante el sueño, este sistema de limpieza funciona sin interferir con el pensamiento. Pero cuando las personas tienen poco sueño, el estudio encontró que el cerebro puede intentar activar ese sistema durante las horas de vigilia, y la atención se ve afectada como resultado.

"Si no duermes, las ondas del LCR empiezan a irrumpir en la vigilia donde normalmente no las verías", dijo Laura Lewis, autora senior del estudio y profesora asociada del MIT, en un comunicado de prensa. "Sin embargo, vienen con un compromiso de atención, donde la atención falla en los momentos en que tienes esta oleada de fluido."

Los investigadores estudiaron a 26 voluntarios, evaluando a cada persona dos veces: una después de una noche de privación de sueño y otra después de una noche completa de descanso.

A la mañana siguiente, los participantes realizaron pruebas de atención mientras estaban tumbados dentro de un escáner de resonancia magnética funcional (fMRI). Los investigadores rastrearon el movimiento del LCR dentro y fuera del cerebro, así como la frecuencia cardíaca, la respiración y el tamaño de las pupilas.

Durante las pruebas de atención, los participantes debían responder rápidamente a señales visuales o sonoras. Cuando estaban privados de sueño, reaccionaban más despacio y a veces no captaban las señales por completo.

Cada vez que la atención fallaba, se repetía el mismo patrón:

El líquido cefalorraquídeo fluía del cerebro. El ritmo cardíaco y la respiración se ralentizaron. Las pupilas se hicieron más pequeñas.

Una vez que la atención volvió, el líquido volvió a entrar.

"Los resultados sugieren que, en el momento en que la atención falla, este fluido en realidad se está expulsando hacia fuera, lejos del cerebro. Y cuando la atención se recupera, vuelve a atraerla", explicó Lewis.

El autor principal Zinong Yang, investigador postdoctoral del MIT, afirmó que el cerebro podría estar intentando recuperarse de la pérdida de sueño al cambiar brevemente a un estado similar al sueño.

"Una forma de pensar en esos eventos es que, porque tu cerebro necesita tanto sueño, intenta entrar en un estado similar al sueño para restaurar algunas funciones cognitivas", dijo.

Los investigadores también descubrieron que estas distracciones están relacionadas con áreas fuera del cerebro.

"Lo interesante es que parece que esto no es solo un fenómeno en el cerebro, sino también un evento que afecta todo el cuerpo", añadió Lewis. "Sugiere que hay una coordinación estrecha de estos sistemas, donde cuando tu atención falla, puedes sentirla perceptual y psicológicamente, pero también refleja un evento que ocurre en todo el cerebro y el cuerpo", añadió Lewis.

Los investigadores no identificaron el circuito específico implicado, pero sospechan que hay un único sistema de control involucrado. Ese es el sistema noradrenalinico, que utiliza la sustancia química noradrenalina y se sabe que cambia su actividad durante el sueño.

Más atención

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre los efectos de un mal sueño.

FUENTE: Comunicado de prensa del Instituto Tecnológico de Massachusetts, 20 de enero de 2026

