La IA podría hacer que los ejercicios de equilibrio en casa sean más efectivos

MIÉRCOLES, 21 de enero de 2026 (HealthDay News) -- La IA podría ayudar a las personas que están sometiéndose a entrenamiento de equilibrio como parte de su rehabilitación física, según un nuevo estudio.

Los pacientes que llevan solo cuatro sensores -- en cada muslo, en la parte baja y alta de la espalda -- pueden recibir retroalimentación precisa en tiempo real y impulsada por IA sobre los ejercicios de equilibrio que realizan en casa, según informaron recientemente investigadores en el Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation.

"Nuestro modelo de aprendizaje automático utilizó datos de sensores portátiles para predecir cómo los fisioterapeutas valorarían el rendimiento de los pacientes en ejercicios de equilibrio, proporcionando una base para hacer recomendaciones sobre el conjunto de ejercicios más adecuado a realizar a continuación", dijo la investigadora senior Kathleen Sienko, profesora de ingeniería mecánica en la Universidad de Michigan.

"Este tipo de apoyo basado en IA sería útil entre citas o después de que las personas completen sus sesiones reembolsadas por el seguro con un profesional", afirmó en un comunicado de prensa.

El entrenamiento de equilibrio ayuda a reducir el riesgo de caídas entre personas mayores y personas con discapacidades sensoriales o motoras, ayudándoles a mantener su independencia, según los investigadores en notas de fondo.

Normalmente, los fisioterapeutas observan a los pacientes durante las sesiones en clínica, evaluando continuamente la dificultad que tienen. Utilizan estas observaciones para elegir ejercicios de equilibrio adecuadamente desafiantes.

Pero esa observación no está disponible cuando los pacientes realizan ejercicios de equilibrio en casa, lo que dificulta su eficacia.

Para construir un modelo de IA que ayudara con esto, los investigadores filmaron a los participantes realizando ejercicios de equilibrio de pie en varios niveles de dificultad, mientras llevaban 13 sensores conectados al cuerpo con correas de Velcro.

Estos vídeos se utilizaron para entrenar a una IA en la evaluación de la dificultad del equilibrio, según los investigadores.

Un grupo de fisioterapeutas vio estos vídeos más tarde y evaluó cuánto trabajaban los participantes en cada ejercicio de equilibrio.

Los juicios del modelo de IA coincidían con las evaluaciones de los fisioterapeutas con casi un 90% de precisión, según los investigadores.

De hecho, la IA solo necesitaba cuatro de los 13 sensores para mantener su precisión, según los investigadores.

Esta IA podría ser especialmente útil para personas mayores que viven en lugares sin fácil acceso a fisioterapia, como zonas rurales del país, según los investigadores.

"En algunas regiones, el acceso a fisioterapeutas especializados en rehabilitación del equilibrio puede no ser posible", dijo Sienko.

"Me entusiasmaba la posibilidad de desarrollar algo que pudiera ampliar el acceso a servicios como el entrenamiento de equilibrio -- no solo para personas en zonas rurales de todo Estados Unidos que puedan carecer de acceso regular a fisioterapeutas, sino también para personas a nivel global", añadió.

Sin embargo, los investigadores señalaron que se necesita más desarrollo y pruebas antes de que el entrenamiento de equilibrio asistido por IA esté ampliamente disponible.

"Es muy importante comprender tanto las fortalezas como los posibles modos de fallo del aprendizaje automático en fisioterapia, donde el bienestar de las personas está directamente en juego", dijo el investigador Xun Huan en un comunicado de prensa. Es profesor asociado de ingeniería mecánica en la Universidad de Michigan.

"Para proteger a los pacientes, estos sistemas deberían validarse con datos reales y usarse bajo supervisión de los terapeutas para que se detecten sugerencias inesperadas o arriesgadas antes de sufrir daño", dijo Huan.

