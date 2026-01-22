El humo de los incendios forestales durante el embarazo puede aumentar el riesgo de autismo, según un estudio

MIÉRCOLES, 21 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres que respiran humo de incendios forestales durante el embarazo, especialmente en etapas avanzadas, pueden poner a sus crías en mayor riesgo de autismo, sugiere un nuevo estudio sobre nacimientos en California.

Los investigadores descubrieron que la exposición durante el tercer trimestre, cuando el cerebro del feto crece rápidamente, se relacionaba con una mayor probabilidad de diagnóstico de autismo en la infancia.

El estudio --publicado el 20 de enero en la revista Environmental Science & Technology -- analizó los registros de salud de más de 200.000 nacimientos entre 2006 y 2014 en el sur de California, una región con frecuentes incendios forestales y mayores tasas de diagnóstico de autismo.

Los investigadores se centraron en PM 2.5, diminutas partículas en el humo de los incendios forestales que pueden entrar en los pulmones y el torrente sanguíneo. Utilizando direcciones domiciliarias, estimaron cuántos días de humo estaban expuestas las mujeres embarazadas durante cada trimestre.

El vínculo más fuerte apareció en los últimos tres meses de embarazo, especialmente cuando la exposición al humo duró varios días seguidos.

En comparación con la ausencia de exposición al humo en el tercer trimestre, el riesgo de autismo fue:

Aproximadamente un 10% más después de uno a cinco días de humo Un 12% más después de seis a diez días de humo Un 23% más después de más de 10 días de humo

La asociación fue más fuerte entre las mujeres que no se movieron durante el embarazo, lo que sugiere que la exposición continua puede ser más relevante que la exposición periódica al humo.

Alycia Halladay, directora científica de la Autism Science Foundation, revisó los hallazgos.

"Este artículo apoya otras investigaciones científicas que vinculan la exposición prenatal a la contaminación del aire, especialmente PM 2.5, con el autismo", dijo a NBC News.

"El tamaño del riesgo no es enorme, pero es coherente con otras investigaciones y añade a un cuerpo de literatura científica que vincula la contaminación del aire y el autismo", añadió.

El autor principal Mostafijur Rahman, profesor asistente de ciencias de la salud ambiental en la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, dijo que el humo de los incendios forestales puede afectar a la salud de una manera diferente a la contaminación del aire cotidiana.

"El humo de los incendios forestales tiene una composición química única, incluyendo niveles más altos de compuestos de carbono, metales, subproductos tóxicos, y tiende a producirse en picos intensos y a corto plazo", explicó Rahman.

El autor principal David Luglio, investigador postdoctoral en la Escuela Celia Scott Weatherhead de Salud Pública y Medicina Tropical de Tulane, dijo que el momento puede ser clave.

"En cuanto al cerebro y al final del trimestre, es cuando el cerebro realmente crece en tamaño y desarrolla sus centros principales", dijo.

El estudio no demuestra que el humo de incendios forestales cause autismo, solo que existe una asociación. Los investigadores no pudieron medir cuánto humo inhalaban las personas en interiores ni si las familias usaban filtros de aire, mascarillas o cambiaban su comportamiento durante los incendios.

Los efectos son pequeños y el patrón no es perfectamente consistente, dijo David Mandell, profesor de psiquiatría en la Universidad de Pensilvania, a NBC News. Dijo que se necesita más investigación antes de sacar conclusiones sólidas.

El autismo afecta a aproximadamente 1 de cada 31 niños en edad escolar en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los científicos sospechan que se debe a una mezcla de factores genéticos y ambientales, especialmente durante la infancia.

Los investigadores afirman que los resultados subrayan la importancia de reducir la exposición al humo durante los incendios siempre que sea posible, especialmente en mujeres embarazadas.

"El humo de los incendios forestales es una exposición ambiental potencialmente prevenible", dijo Rahman.

Más información

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. tiene más información sobre el humo de incendios forestales y el embarazo.

FUENTE: NBC News, 20 de enero de 2026