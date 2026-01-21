Una dieta basada en alimentos integrales permite a las personas comer más mientras reducen calorías

MARTES, 20 de enero de 2026 (HealthDay News) -- ¿Has hecho un propósito de Año Nuevo para dejar de comer los alimentos ultraprocesados y comer solo alimentos integrales?

Si es así, tienes mejores probabilidades de perder peso en 2026 incluso mientras te alimentas, según un nuevo estudio.

Las personas que siguen una dieta completamente no procesada y de alimentos integrales tienden a comer mucho, una cantidad impresionante de un 57% más que quienes solo consumen alimentos ultraprocesados, según los investigadores.

A pesar de ello, siguen consumiendo, de media, 330 calorías menos de los alimentos cada día, según informaron los investigadores en The American Journal of Clinical Nutrition.

Resulta que las personas que siguen una dieta de alimentos integrales tienden naturalmente a comer muchas más frutas y verduras, en lugar de opciones integrales con más calorías como arroz, carne y mantequilla, según los investigadores.

"Comer en exceso no es necesariamente el problema principal. De hecho, nuestra investigación demostró claramente que los consumidores con una dieta de alimentos integrales comían mucho más que los que tenían una dieta procesada", dijo el investigador principal Jeff Brunstrom, profesor de psicología experimental en la Universidad de Bristol en el Reino Unido.

"Pero la composición nutricional de los alimentos está influyendo en las elecciones y parece que los alimentos ultraprocesados están empujando a la gente hacia opciones con más calorías, que incluso en cantidades mucho más bajas probablemente resultarán en un exceso de consumo energético y, a su vez, alimentarán la obesidad", dijo Brunstrom en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores reanalizaron los datos recogidos durante un histórico ensayo clínico en 2019 que probó los efectos de una dieta ultraprocesada frente a una dieta de alimentos integrales. A los participantes se les asignó aleatoriamente probar una dieta durante dos semanas y luego la otra.

Aunque las comidas se ajustaban por calorías, la gente seguía consumiendo una media de 508 calorías más al día con la dieta ultraprocesada, según el estudio original.

Las personas ganaron alrededor de dos libras durante la semana que comieron alimentos ultraprocesados y perdieron dos libras con la dieta de alimentos integrales.

En este análisis de seguimiento, los investigadores analizaron más de cerca qué estaban comiendo exactamente las personas cuando se les ofrecía una dieta de alimentos integrales.

Todos los participantes que comían solo alimentos integrales optaron por consumir frutas y verduras, a veces consumiendo varios cientos de gramos por comida, según los investigadores. Eligieron esas opciones más calóricas como filete, pasta y nata.

En general, esto hizo que quienes siguieron la dieta de alimentos integrales comieran un 57% más, según el peso de los alimentos.

Sin embargo, su recuento calórico acabó siendo menor que cuando solo comían alimentos ultraprocesados, según el estudio.

Estos resultados sugieren que las personas podrían tener una "inteligencia nutricional" innata que ayuda a guiar nuestras elecciones alimentarias, según los investigadores.

"Es emocionante ver que cuando a las personas se les ofrecen opciones no procesadas, seleccionan intuitivamente alimentos que equilibran disfrute, nutrición y sensación de saciedad, mientras reducen la ingesta energética global", dijo Brunstrom.

"Nuestras elecciones dietéticas no son aleatorias; de hecho, parece que tomamos decisiones mucho más inteligentes de lo que se suponía antes cuando los alimentos se presentan en su estado natural", dijo Brunstrom.

La variedad y volumen de frutas y verduras consumidas por los participantes contenían vitaminas y minerales esenciales que no habrían obtenido si hubieran elegido opciones de alimentos integrales con mayor contenido calórico, según los investigadores.

"Si los participantes hubieran comido solo los alimentos ricos en calorías, nuestros hallazgos mostraron que habrían quedado cortos en varias vitaminas y minerales esenciales y eventualmente habrían desarrollado insuficiencias de micronutrientes", dijo el investigador Mark Schatzker, periodista gastronómico residente en la Universidad McGill en Canadá. "Esas carencias de micronutrientes se cubrían con frutas y verduras de menor contenido calórico."

Esta misma inteligencia nutricional también apareció cuando la gente eligió entre alimentos ultraprocesados, con efectos preocupantes.

La gente eligió opciones que cubrían sus necesidades de micronutrientes, a menudo mediante la fortificación de vitaminas. Desafortunadamente, esos alimentos también estaban cargados de calorías.

Por ejemplo, los alimentos ultraprocesados más ricos en vitamina A eran los palitos de tostada francesa densos en calorías y tortitas. Entre los alimentos integrales, la mayoría de la gente obtiene su vitamina A de zanahorias y espinacas bajas en calorías.

"Esto plantea la alarmante posibilidad de que los UPF suministren tanto energía alta como micronutrientes de una sola vez, lo que podría provocar una sobrecarga calórica, porque efectivamente eliminan el beneficio del intercambio entre calorías y micronutrientes", dijo Annika Flynn, coautora del estudio, investigadora principal asociada en la Universidad de Bristol.

"Por el contrario, esta competencia saludable es promovida por los alimentos integrales y, por tanto, anima a quienes los consumen a preferir potencias de micronutrientes, como la fruta y la verdura, frente a opciones de alta energía como la pasta y la carne", dijo Flynn.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre los alimentos ultraprocesados.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Bristol, 19 de enero de 2026