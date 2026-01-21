Padres en EE. UU. más relajados respecto a que sus hijos usen palabrotas, según una encuesta

MARTES, 20 de enero de 2026 (HealthDay News) -- ¿Quién dice que el presidente de los Estados Unidos no es un modelo a seguir?

La mayoría de los padres estadounidenses hoy en día tienden a ignorar que su hijo suelte la palabra, como hizo el presidente Donald Trump la semana pasada en una planta de Ford en Michigan en respuesta a las burlas de un trabajador.

Menos de la mitad de los padres (47%) piensa que nunca está bien que un niño use palabrotas, según nuevos resultados de la Encuesta Nacional sobre la Salud Infantil del Hospital Infantil C.S. Mott.

Los resultados revelan que los padres están cada vez más relajados con los niños con bocas desagradables, según los investigadores.

"Los padres están navegando por una zona gris en cuanto al lenguaje", dijo Sarah Clark, codirectora de la encuesta de Mott, en un comunicado de prensa. "Muchos no disfrutan escuchar estas palabras, pero también reconocen que el contexto, la edad y la intención importan."

Alrededor del 35% de los padres dijo que podría estar bien que su hijo soltara palabrotas dependiendo de la situación; El 12% piensa que depende de la palabra; Y el 6% dice que las palabrotas no son nada grave, según la encuesta.

Los padres de adolescentes solían decir que depende de la situación, mientras que los padres de niños pequeños y preadolescentes decían que nunca está bien.

Durante el enfrentamiento presidencial del 13 de enero, Trump hizo un gesto de desprecio y pronunció la palabra con f a un trabajador del automóvil de Dearborn que parecía gritar "protector pedófilo".

La Casa Blanca defendió posteriormente la acción como una respuesta "apropiada".

"Un lunático gritaba groserías descontroladamente en un ataque de rabia, y el presidente dio una respuesta apropiada e inequívoca", declaró el director de Comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung , en un comunicado.

Los resultados de encuestas de los padres revelan que, en la práctica, alrededor de una cuarta parte (24%) de los niños maldicen ocasionalmente o con frecuencia. Otro 32% de los padres dijo que su hijo rara vez dice palabrotas, y el 44% dijo que su hijo nunca dice palabrotas.

¿Por qué los niños dicen palabrotas? Aproximadamente 1 de cada 3 padres cree que su hijo jura encajar con los demás, especialmente con los adolescentes.

Mientras tanto, los padres de niños pequeños solían atribuirlo más a intentar ser graciosos o llamar la atención.

"Decir palabrotas puede ser una forma de moneda social para los niños", dijo Clark. "Para algunos, se trata de pertenecer. Para otros, se trata de provocar una reacción. Comprender el 'por qué' puede ayudar a los padres a responder de forma más eficaz."

La mayoría de los padres (58%) sí creen que son responsables de las palabrotas de sus hijos, según la encuesta.

Los padres describieron sus respuestas típicas a los insultos como decirle al niño que pare (41%); explicar por qué no les gusta (38%); o ignorarlo (14%).

Solo el 6% de los encuestados dijo que maldecir les vale un castigo como tareas domésticas o castigo en castigo.

Los padres de adolescentes tenían más probabilidades que los padres de niños pequeños de ignorar las palabrotas, un 21% frente al 8%.

"Puede ser un reto para los padres mantener un enfoque coherente ante las palabrotas", dijo Clark. "Los padres deberían ordenar sus propias actitudes para determinar qué palabras y situaciones merecen una respuesta. Los niños pequeños pueden no darse cuenta de que ciertos términos son inapropiados, por lo que los padres pueden necesitar explicar el significado, el contexto o el impacto social para fomentar la comprensión y la empatía."

Lo más probable es que los niños aprendan palabrotas de amigos o compañeros de clase (65%) o de medios populares (58%), según los padres. Otras fuentes son los propios padres (45%) u otros familiares (44%).

Para limitar la exposición de los niños, los padres dijeron que ven sus propias palabrotas (57%); restringir ciertos medios (39%); pide a otros que no digan palabrotas delante de su hijo (28%); o desaconseja amistades con niños que dicen palabrotas (20%).

"Estos hallazgos demuestran que las palabrotas no son solo un problema disciplinario", dijo Clark. "Está ligado a las relaciones con los iguales, las normas familiares y cómo los padres quieren guiar el comportamiento sin exagerar."

Los resultados de la encuesta se basan en las respuestas de 1.678 padres con al menos un hijo entre 6 y 17 años. La encuesta se realizó en agosto, y el margen de error es de más o menos 1 a 4 puntos porcentuales.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Michigan, 19 de enero de 2026