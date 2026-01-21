La IA predice el riesgo de caídas de los mayores basándose en la fortaleza del núcleo, desde la mediana edad

MARTES, 20 de enero de 2026 (HealthDay News) -- La IA puede predecir el riesgo de una lesión por caída en la vejez mientras aún tiene entre 40 y 50 años, según un nuevo estudio.

La IA analiza las tomografías computarizadas del abdomen de una persona, centrándose en la fuerza de su núcleo.

Las personas con la fuerza del core más débil --medida a través de la densidad muscular-- tenían más del doble de probabilidades de sufrir una caída en sus años de avanzadez en comparación con aquellas con los núcleos más fuertes, según resultados publicados recientemente en el Mayo Clinic Proceedings.

"Uno de los mensajes más importantes de esta investigación es mantener los músculos abdominales en la mejor forma posible", dijo la investigadora principal Jennifer St. Sauver, epidemióloga de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, en un comunicado de prensa.

"Hacerlo puede aportar beneficios que comienzan en la mediana edad y continúen bien entrada la edad adulta", dijo.

Las caídas son la principal causa de lesiones en personas de 65 años o más, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC).

Para el estudio, los investigadores analizaron tomografías computarizadas de casi 4.000 personas entre 20 y 89 años en Minnesota y Wisconsin que se habían sometido a una tomografía abdominal entre 2010 y 2020.

Durante casi siete años de seguimiento, más de 500 sufrieron al menos una caída, según los investigadores.

Las personas tenían 2,3 veces más probabilidades de caer si tenían baja densidad muscular del core, encontraron los investigadores.

El estudio reveló que la densidad muscular en el core de una persona es un predictor más fuerte del riesgo de caída que el tamaño muscular, según los investigadores.

"El tamaño muscular es solo una medida de lo grandes que son tus músculos", dijo St. Sauver. "La densidad muscular es diferente; en un TAC, es una medida de lo 'oscuro' y homogéneo que son los músculos."

Los músculos más homogéneos son más densos y tienden a tener menos grasa, dijo.

"Estudios previos han sugerido que la densidad muscular, no el tamaño, está más fuertemente asociada con la fuerza física y la función", dijo St. Sauver. "Nuestros resultados apoyan la idea de que deberíamos centrarnos en la densidad muscular, no en el tamaño muscular, cuando intentamos entender la función física."

Otro hallazgo sorprendente fue que la fuerza principal de los adultos de mediana edad predecía su riesgo de caídas en la edad adulta.

Tales predicciones eran esperadas entre los escáneres de personas mayores, pero no entre los de mediana edad, según los investigadores.

"Los músculos de las piernas se han asociado con la función física, pero nuestros hallazgos muestran que los músculos abdominales también desempeñan un papel importante", dijo St. Sauver.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre las lesiones por caídas entre los mayores.

FUENTES: Mayo Clinic, comunicado de prensa, 15 de enero de 2026; Actas de la Clínica Mayo, diciembre de 2025