HHS anuncia un nuevo estudio sobre la radiación de los teléfonos móviles

MARTES, 20 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Las autoridades sanitarias de EE. UU. planean llevar a cabo un nuevo estudio para investigar si la radiación de los teléfonos móviles puede afectar a la salud humana.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS) dijo que la investigación examinará la radiación electromagnética y posibles lagunas en la ciencia actual.

La iniciativa surge de numerosas preocupaciones planteadas por el secretario de Sanidad Robert F. Kennedy Jr., quien ha vinculado el uso del teléfono móvil con daños neurológicos y cáncer.

"La [Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.] eliminó páginas web con conclusiones antiguas sobre la radiación de los teléfonos móviles mientras el HHS realiza un estudio sobre radiación electromagnética e investigación sanitaria para identificar lagunas en el conocimiento, incluidas las nuevas tecnologías, para garantizar la seguridad y la eficacia", dijo el portavoz del HHS, Andrew Nixon .

Añadió que el estudio se dirigió a través de un informe estratégico de la Comisión Presidencial Make America Healthy.

Muchos estados ya tienen prohibiciones parciales o totales sobre los dispositivos de comunicación inalámbricos, incluidos teléfonos móviles y tabletas, durante la jornada escolar, una medida destinada a mejorar la salud mental y física de los niños.

Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias afirman que la evidencia existente no ha cambiado.

Algunas páginas web de la FDA y de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE . UU. afirman que la investigación actual no muestra daños claros por la radiación de los teléfonos móviles.

El Instituto Nacional del Cáncer, que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud, afirma que "la evidencia hasta la fecha sugiere que el uso del teléfono móvil no causa cáncer cerebral ni otros tipos de cáncer en humanos."

FUENTE: NBC News, 16 de enero de 2026