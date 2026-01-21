Algunas aguas embotelladas populares contienen sustancias químicas no reguladas, según los investigadores.

MARTES, 20 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Coger una botella de agua puede parecer la forma más segura de mantenerse hidratado. Pero nuevas investigaciones sugieren que el agua embotellada no es tan pura como mucha gente piensa y puede contener productos químicos dañinos.

Los investigadores encontraron decenas de productos químicos en marcas populares de agua embotellada, incluyendo algunos productos que no están regulados por el gobierno.

El estudio --previsto para publicarse en el número de marzo de la revista Water Research -- analizó 10 marcas populares de agua embotellada para 64 productos químicos regulados y no regulados llamados subproductos de desinfección, o DBPs.

Todas las aguas embotelladas analizadas contenían DBPs, aunque en niveles mucho más bajos que el agua del grifo, según los investigadores.

"En general, creo que este es un buen hallazgo para el agua embotellada", dijo Susan Richardson, coautora del estudio y profesora de química en la Universidad de Carolina del Sur, a Newsweek. Antes de este estudio, apenas había información sobre la gran mayoría de los DBP tóxicos prioritarios y no regulados. Ahora lo tenemos."

Desinfectar el agua es esencial para prevenir enfermedades mortales como el cólera y la fiestra tifoidea. Pero el proceso también puede generar subproductos de desinfección, que pueden suponer riesgos para la salud.

"Muchos estudios epidemiológicos humanos muestran un riesgo de cáncer de vejiga; algunos muestran riesgo de cáncer colorrectal, y otros de aborto espontáneo y defectos de nacimiento", dijo Richardson.

En este estudio, ella y su equipo encontraron que:

Las aguas embotelladas etiquetadas como agua de manantial generalmente tenían niveles más bajos de DBP. Las aguas embotelladas hechas de agua purificada del grifo tenían niveles más altos. Dos marcas de supermercados mostraron una toxicidad especialmente alta, hasta 43 y 83 veces mayor que otras aguas embotelladas analizadas.

De media, los investigadores encontraron tres tipos de DBP en agua embotellada, en comparación con los 37 tipos que se encuentran típicamente en el agua del grifo.

Un químico específico de preocupación, el dibromoacetonitrilo, es un posible químico cancerígeno que no está regulado. Los investigadores dijeron que sus niveles eran bajos y similares a los que se encuentran en el agua del grifo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) regula algunos productos químicos en el agua embotellada, incluyendo el bromato y los trihalometanos.

Pero muchos de los productos químicos identificados en el estudio no están regulados ni por la FDA ni por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.

"Los DBP no regulados son la mayor preocupación debido a su perfil toxicológico, sin embargo, el estudio de sus efectos en la salud aún no ha producido evidencia que requiera su regulación", dijo Natalie Exum, profesora asistente en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, quien revisó los hallazgos. "Esto significa que podemos estar consumiéndolos sin comprender adecuadamente el daño que hacen a nuestra salud."

Algunos expertos dicen que estos resultados no significan que el agua embotellada sea más segura en general.

"En mi opinión, el agua del grifo sigue siendo más segura que el agua embotellada", dijo Sherri Mason, directora del Proyecto NePTWNE en la Universidad Gannon en Erie, Pensilvania, a Newsweek. El Proyecto NEPTWNE tiene como objetivo mejorar la calidad del agua del lago Erie.

Añadió que otras investigaciones muestran que el agua embotellada puede contener altos niveles de microplásticos y químicos como el benceno.

El agua del grifo, señaló, se analiza muchas veces al día, mientras que el agua embotellada se analiza mucho menos a menudo.

A pesar de los hallazgos, la investigadora Richardson dijo que no recomienda cambiar de agua del grifo a agua embotellada a menos que exista un problema de contaminación conocido.

"Pienso en todo el plástico que entra en el entorno a través de las botellas", dijo. "Y el precio es mucho más alto comprar agua embotellada."

Más información

El Departamento de Salud del Estado de Washington tiene más información sobre los subproductos de la desinfección.

FUENTE: Newsweek, 16 de enero de 2026