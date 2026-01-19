A medida que los bosques se reducen, los mosquitos recurren a los humanos en busca de sangre

LUNES, 19 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- A medida que la gente se adentra más en la Mata Atlántica de Brasil, los mosquitos podrían estar cambiando a quién pican, y un nuevo estudio sugiere que tienen un nuevo objetivo favorito: los humanos.

La Mata Atlántica se extendía en su día por gran parte de la costa brasileña y albergaba cientos de especies animales. Hoy en día, solo queda alrededor de un tercio del bosque, en gran parte gracias a la agricultura y al desarrollo humano.

En el estudio, publicado el 15 de enero en la revista Frontiers in Ecology and Evolution, los investigadores afirman que esta pérdida de fauna puede estar obligando a los mosquitos a depender más de los humanos para la sangre, aumentando el riesgo de propagar enfermedades peligrosas.

Los científicos colocaron trampas para mosquitos en dos áreas forestales protegidas de Río de Janeiro. Recogieron 1.714 mosquitos de 52 especies.

De esos, 145 mosquitos hembras se habían alimentado recientemente, y los investigadores pudieron identificar la fuente de sangre en 24 casos.

Esto es lo que encontraron:

Dieciocho mosquitos se habían alimentado de humanos. Otros se alimentaron de seis aves, un anfibio, un roedor y un mamífero de la familia canina. Algunos mosquitos se alimentaban de más de un huésped, incluyendo tanto humanos como animales.

"El comportamiento de los mosquitos es complejo", dijo el autor principal Jerónimo Alencar, investigador del Instituto Oswaldo Cruz en Río de Janeiro.

"Aunque algunas especies de mosquitos pueden tener preferencias innatas, la disponibilidad y proximidad de los hospedadores son factores extremadamente influyentes", afirmó en un comunicado de prensa. "Aquí mostramos que las especies de mosquitos que capturamos en restos de la Selva Atlántica tienen una clara preferencia por alimentarse de humanos."

A medida que los bosques se reducen, los animales desaparecen. ¿Pero mosquitos? Se adaptan.

"Con menos opciones naturales disponibles, los mosquitos se ven obligados a buscar nuevas fuentes de sangre alternativas", dijo el coautor Sergio Machado , de la Universidad Federal de Río de Janeiro. "Acaban alimentándose más de humanos por conveniencia, ya que somos el huésped más común en estas zonas."

Este cambio puede aumentar la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos como la fiebre amarilla, el dengue, el Zika, el chikungunya, los virus Mayaro y Sabiá.

Alrededor del 7% de los mosquitos recogidos tenían comidas visibles de sangre, y los científicos pudieron identificar la fuente en aproximadamente el 38% de esos casos.

Los investigadores afirman que se necesitan estudios más amplios para hacer un mejor seguimiento de las comidas de sangre mixtas.

Aun así, el patrón era lo bastante claro como para preocuparse.

"Saber que los mosquitos en una zona tienen una fuerte preferencia por los humanos sirve como una alerta sobre el riesgo de transmisión", dijo Machado.

FUENTE: Frontiers, comunicado de prensa, 15 de enero de 2026