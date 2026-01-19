Salud

A medida que los bosques se reducen, los mosquitos recurren a los humanos en busca de sangre

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 19 DE ENERO DE 2026 (HealthDay News) -- A medida que la gente se adentra más en la Mata Atlántica de Brasil, los mosquitos podrían estar cambiando a quién pican, y un nuevo estudio sugiere que tienen un nuevo objetivo favorito: los humanos.

La Mata Atlántica se extendía en su día por gran parte de la costa brasileña y albergaba cientos de especies animales. Hoy en día, solo queda alrededor de un tercio del bosque, en gran parte gracias a la agricultura y al desarrollo humano.

En el estudio, publicado el 15 de enero en la revista Frontiers in Ecology and Evolution, los investigadores afirman que esta pérdida de fauna puede estar obligando a los mosquitos a depender más de los humanos para la sangre, aumentando el riesgo de propagar enfermedades peligrosas.

Los científicos colocaron trampas para mosquitos en dos áreas forestales protegidas de Río de Janeiro. Recogieron 1.714 mosquitos de 52 especies.

De esos, 145 mosquitos hembras se habían alimentado recientemente, y los investigadores pudieron identificar la fuente de sangre en 24 casos.

Esto es lo que encontraron:

Dieciocho mosquitos se habían alimentado de humanos. Otros se alimentaron de seis aves, un anfibio, un roedor y un mamífero de la familia canina. Algunos mosquitos se alimentaban de más de un huésped, incluyendo tanto humanos como animales.

"El comportamiento de los mosquitos es complejo", dijo el autor principal Jerónimo Alencar, investigador del Instituto Oswaldo Cruz en Río de Janeiro.

"Aunque algunas especies de mosquitos pueden tener preferencias innatas, la disponibilidad y proximidad de los hospedadores son factores extremadamente influyentes", afirmó en un comunicado de prensa. "Aquí mostramos que las especies de mosquitos que capturamos en restos de la Selva Atlántica tienen una clara preferencia por alimentarse de humanos."

A medida que los bosques se reducen, los animales desaparecen. ¿Pero mosquitos? Se adaptan.

"Con menos opciones naturales disponibles, los mosquitos se ven obligados a buscar nuevas fuentes de sangre alternativas", dijo el coautor Sergio Machado , de la Universidad Federal de Río de Janeiro. "Acaban alimentándose más de humanos por conveniencia, ya que somos el huésped más común en estas zonas."

Este cambio puede aumentar la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos como la fiebre amarilla, el dengue, el Zika, el chikungunya, los virus Mayaro y Sabiá.

Alrededor del 7% de los mosquitos recogidos tenían comidas visibles de sangre, y los científicos pudieron identificar la fuente en aproximadamente el 38% de esos casos.

Los investigadores afirman que se necesitan estudios más amplios para hacer un mejor seguimiento de las comidas de sangre mixtas.

Aun así, el patrón era lo bastante claro como para preocuparse.

"Saber que los mosquitos en una zona tienen una fuerte preferencia por los humanos sirve como una alerta sobre el riesgo de transmisión", dijo Machado.

Más información

Mass.gov tiene más información sobre enfermedades transmitidas por mosquitos.

FUENTE: Frontiers, comunicado de prensa, 15 de enero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Nuevos químicos del café muestran potencial para el manejo de la diabetes tipo 2

Healthday Spanish

Nuevos químicos del café muestran

Fuerte aumento de una infección de transmisión sexual en Argentina: los casos presentan la mayor suba en cinco años

En 2025 se notificaron más de 55.000 contagios de sífilis en el país. Según informó el Boletín Epidemiológico Nacional, en términos porcentuales, se destaca un incremento del 71% en el último año comparado con el valor mediano del periodo 2020-2024

Fuerte aumento de una infección

Enfermedad renal: cuál es el valor oculto en el análisis de sangre que detecta el riesgo antes de los síntomas

Investigadores del Instituto Karolinska de Suecia y colegas de otros países examinaron millones de datos clínicos y encontraron un nuevo indicador en adultos. Cómo el hallazgo podría impulsar diagnósticos más tempranos

Enfermedad renal: cuál es el

Por qué la grasa abdominal es más difícil de perder en mujeres y qué rutinas ayudan a reducirla

Una experta en fitness explicó a The Telegraph cómo factores hormonales y hábitos cotidianos influyen en la tendencia femenina a acumular tejido adiposo en la zona media y detalló estrategias de nutrición, ejercicio y estilo de vida para mejorar la composición corporal en 12 semanas

Por qué la grasa abdominal

Una vacuna experimental logró activar las defensas contra el cáncer de colon hereditario

Los resultados iniciales de un ensayo clínico revelaron que este desarrollo permitió activar defensas específicas contra tumores vinculados a alteraciones genéticas

Una vacuna experimental logró activar
DEPORTES
Tras las presentaciones de Red

Tras las presentaciones de Red Bull y Racing Bulls, se conoció el tercer diseño de un coche de la Fórmula 1 para 2026

“Nunca en mi vida le había pegado así”: devolvió el saque de su rival con un excepcional tiro, ganó el punto y su reacción se hizo viral

El Gobierno anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección en el Mundial

El héroe oculto en la insólita pelea por una toalla durante la escandalosa final Senegal-Marruecos por la Copa Africana de Naciones

Thiago Tirante protagonizó una de las sorpresas del día en el Australian Open: otros tres tenistas argentinos quedaron eliminados

TELESHOW
Romina Gaetani se refirió a

Romina Gaetani se refirió a su presente luego de la denuncia por violencia a su expareja: “Aun no puedo hablar”

El inesperado guiño de Cande Tinelli a Luciano Castro en medio de la polémica por su infidelidad: “Hola, guapa”

El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hija mayor al cumplir 11 años: “Deseo que siempre seas así de feliz”

Martín Bossi presentó a su madre al finalizar la función en Mar del Plata: “Ella es Kela, una mujer argentina”

Las vacaciones de Pablo Rago con su familia en San Bernardo: días de playa, tejo y panchos al lado del mar

INFOBAE AMÉRICA

Qué son los océanos de

Qué son los océanos de magma y por qué protegen a los planetas fuera del sistema solar

Uruguay anticipa una negociación “tensa” en el Mercosur tras el cierre del acuerdo con la Unión Europea

Trump quiere sumar a Netanyahu al Consejo de Paz para Gaza y le envió una invitación formal

Pompeya revive su “red social”: descifran mensajes de amor, burlas y luchas en la milenaria ciudad sepultada por el Vesubio

Putin fue invitado al “Consejo de Paz” de Trump para supervisar Gaza