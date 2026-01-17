Algunos oxímetros de pulso son menos precisos para personas de color, según un estudio

VIERNES, 16 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Casi todo el mundo ha visto uno en la consulta del médico o en la habitación del hospital: el dispositivo de pinza para el dedo que lee el pulso y los niveles de oxígeno en sangre de una persona.

Pero nuevas investigaciones muestran que estos dispositivos ubicuos parecen ofrecer lecturas engañosas para personas con tonos de piel más oscuros, lo que podría afectar su atención.

Los pulsiómetros ofrecen lecturas más altas en pacientes con piel más oscura, lo que significa que los bajos niveles de oxígeno en sangre podrían pasar desapercibidos, según los resultados publicados el 14 de enero en The BMJ.

"Los cinco pulsoxímetros evaluados dieron lecturas más altas (de oxígeno en sangre) en pacientes con tonos de piel más oscuros que en pacientes con tonos de piel más claros", concluyó el equipo de investigación liderado por Daniel Martin, profesor de medicina perioperatoria y de cuidados intensivos en la Universidad de Plymouth, Reino Unido.

Estas lecturas inexactas "pueden afectar de manera significativa la forma en que los clínicos atienden a pacientes con tonos de piel más oscuros", dijo el Dr. Thomas Valley, neumólogo y especialista en cuidados críticos de la Universidad de Colorado, que coescribió un editorial que acompañaba el nuevo estudio.

"Los clínicos dependen de mediciones precisas de oxígeno para tomar decisiones importantes sobre la atención médica", dijo en una entrevista por correo electrónico.

Las consecuencias podrían ser graves.

"Los técnicos de urgencias médicas podrían no llevar a las personas al hospital si un pulsioxímetro proporciona una lectura falsamente normal, los médicos de urgencias podrían no ingresar a un paciente con un valor normal del pulsioxímetro, los médicos de UCI no administrarían a un paciente con medicamentos que salvan la vida de la COVID-19 como los esteroides si no recibe oxígeno debido a lecturas falsamente normales de los pulsioxiómetros, " anotó Valley.

Los pulsoxímetros utilizan luz para medir cuánta cantidad de oxígeno hay en la sangre de una persona.

Para la mayoría de las personas, una lectura normal del pulsioxímetro está entre el 95% y el 100%, según los investigadores en notas de fondo. Las lecturas por debajo del 90% al 92% indican niveles bajos de oxígeno en sangre que requieren atención médica.

Los oxímetros de pulso se convirtieron en una herramienta diagnóstica crucial durante la pandemia de COVID-19, ya que los pulmones infectados por el virus privaron de osígeno a la población. Algunos con niveles bajos de oxígeno en sangre necesitaban ventilación mecánica para mantenerse con vida.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron la precisión de cinco pulsimistómetros diferentes de punta de dedo que el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido proporcionaba rutinariamente para su uso en casa como parte de la respuesta gubernamental al COVID.

El equipo de investigación evaluó datos de más de 900 adultos en estado crítico en 24 unidades de cuidados intensivos del NHS en Inglaterra entre junio de 2022 y agosto de 2024.

El tono de piel de cada paciente se medía con un espectrofotómetro, un tipo de cámara que medía el color.

El investigador comparó entonces las lecturas del pulsioxímetro con las proporcionadas por un método "estándar de oro" para medir los niveles de oxígeno en sangre llamado medición de gases arteriales.

Se analizaron más de 11.000 mediciones, analizando dos umbrales: una lectura del 94% o inferior en la que alguien debería buscar ayuda médica, o una lectura del 92% o inferior que debería enviar a la persona a urgencias.

Los cinco pulsoxímetros mostraron niveles más altos de oxígeno en sangre en pacientes con tonos de piel más oscuros, con una diferencia media de hasta 1,5 puntos porcentuales sobre la marca.

Los errores en los niveles de oxígeno aumentaron a medida que la piel de las personas se oscurecía, y los dispositivos carecían de más lecturas bajas de oxígeno, según los investigadores.

Sugerían que los médicos no se fiaran únicamente de las lecturas del pulsioximetro al atender a pacientes de piel más oscura, sino que pusieran estas lecturas en contexto con otros signos y síntomas.

En el editorial vinculado, Valley y sus colegas coincidieron en que, por el momento, los médicos tendrán que hacer lo posible para entender los defectos de los dispositivos.

"El objetivo no es abandonar la oximetría de pulso, sino comprender sus límites y hacerla equitativa, asegurando que la tecnología diseñada para medir el ogénito no perpetúe por sí misma desigualdades en quienes lo reciben", afirmaba el editorial.

Estos hallazgos, en particular, podrían dificultar los esfuerzos por extender la telemedicina a domicilio a todos, según Valley.

"Los pulsiómetros son especialmente valiosos para monitorizar la atención a los pacientes de forma remota o en casa", afirmó. "Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, los clínicos a menudo recomendaban que las personas compraran pulsioxímetros para controlar los niveles de oxígeno en casa cuando están enfermas."

Pero Valley también ofreció una advertencia.

"Si estos pulsioxímetros son imprecisos (y especialmente cuando los pulsioxiómetros sobreestiman los niveles de oxígeno - es decir, proporcionan valores falsamente tranquilizadores cuando en realidad una persona podría tener niveles peligrosamente bajos de ojeción), entonces las personas pueden verse perjudicadas por no recibir la atención médica que necesitan debido a estos pulsioxidímetros defectuosos", afirmó.

Más información

El Centro Médico de la Universidad de Rochester tiene más información sobre la oximetría de pulso.

FUENTES: The BMJ, comunicado de prensa, 14 de enero de 2026; Entrevista por correo electrónico con Thomas Valley