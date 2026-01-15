Revisión explora la prevalencia y características de los 'pacientes difíciles'

MIÉRCOLES, 14 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Los profesionales perciben que el 17 por ciento de los pacientes en la clínica son difíciles, y estos pacientes tienen más probabilidades de padecer depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad y dolor crónico, según una revisión publicada en línea el 13 de enero en Annals of Internal Medicine.

Jeffrey L. Jackson, M.D., M.P.H., del Medical College of Wisconsin en Milwaukee, y sus colegas estimaron la prevalencia de encuentros difíciles con pacientes entre adultos atendidos en entornos no psiquiátricos mediante una revisión sistemática y metaanálisis.

Los investigadores encontraron que entre los pacientes de la clínica, la prevalencia de encuentros difíciles era de 0,17. Los trastornos de la personalidad, la depresión, la ansiedad y el dolor crónico fueron características de los pacientes que aumentaron la dificultad (riesgos relativos, 2,2, 1,9, 2,1 y 1,9, respectivamente). Más consultas fueron calificadas como difíciles por proveedores con menos experiencia (diferencia media ponderada, −3,5 años). Las expectativas de visita no cumplidas y la menor satisfacción fueron más probables en pacientes percibidos como difíciles (riesgos relativos, 1,9 y 0,76, respectivamente).

"Los pacientes considerados difíciles tenían más probabilidades de sufrir dolor crónico, trastornos de la personalidad y trastornos de salud mental -- problemas crónicos para los que los médicos no psiquiátricos suelen tener una formación limitada y pocos tratamientos eficaces", escriben los autores. "Sospechamos que la capacidad de tratar con éxito a estos pacientes podría cambiar la percepción que tiene un médico de ellos de 'difíciles' a 'gratificantes'."

Resumen/Texto completo (puede ser necesario abonar o pagar algo)

Editorial (puede ser necesario suscribirse o pagar)