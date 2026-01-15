Salud

Menopausia precoz no está relacionada con un mayor riesgo de diabetes, según un estudio

Healthday Spanish

MIÉRCOLES, 14 de enero de 2026 (HealthDay News) -- La menopausia temprana se ha relacionado con varios problemas de salud, incluyendo enfermedades cardíacas, ictus y pérdida de densidad ósea.

Pero no parece haber una relación similar entre la menopausia precoz y un mayor riesgo de diabetes tipo 2, según informaron hoy los investigadores en la revista Menopause.

Las mujeres que entran en la menopausia antes de los 45 años tienen un riesgo de diabetes similar al de las mujeres que la experimentan más tarde en la mediana edad, según los resultados.

"Nuestros hallazgos... no apoyan la hipótesis inicial de que la menopausia genera un cambio metabólico favorable a la resistencia a la insulina y el consiguiente desarrollo de la diabetes", concluyó el equipo de investigación liderado por José Antonio Quesada, profesor adjunto de medicina clínica en la Universidad Miguel Hernández de Elche, España.

Las mujeres en menopausia experimentan cambios en su cuerpo que pueden aumentar el riesgo de diabetes, incluyendo un aumento de la resistencia a la grasa y a la insulina, según los investigadores en notas de fondo.

Por ello, los investigadores pensaban que las mujeres que entran en la menopausia temprano podrían tener un riesgo aún mayor de diabetes, dado que esos factores las afectarán durante más tiempo de vida.

Para poner a prueba esa teoría, los investigadores siguieron a casi 147.000 participantes femeninas en el Biobanco del Reino Unido, un proyecto de investigación sanitaria a largo plazo en el Reino Unido, durante una media de más de 14 años.

Casi 6.600 mujeres, menos del 5% de las participantes, fueron diagnosticadas con diabetes durante el periodo de seguimiento.

Los resultados no mostraron una relación significativa entre la edad de inicio de la menopausia y el riesgo de desarrollar diabetes.

Aunque las mujeres con menopausia temprana parecían tener una tasa ligeramente mayor de diabetes, 5% frente a 4%, esta diferencia desapareció cuando los investigadores consideraron otros factores potenciales.

Otros factores parecían tener mayor influencia sobre el riesgo de diabetes, entre ellos:

Fumar, con un riesgo casi un 8% aumentado Obesidad, con un 11% más de riesgo No consumo de verduras, un 7% más de riesgo Medicamentos para el colesterol, un 10% más de riesgo Alta ingesta de sal añadida, 7% mayor de riesgo

"Los resultados de este estudio destacan que, aunque las mujeres posmenopáusicas tienen un mayor riesgo de diabetes, no parece estar relacionado con la edad al inicio de la menopausia ni con si la menopausia ocurre de forma natural o debido a cirugía, sino más bien con factores de riesgo cardiovasculares y de estilo de vida", dijo la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society, en un comunicado de prensa.

"Esto resulta algo tranquilizador, ya que los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión y la hiperlipidemia, pueden controlarse, y los factores de estilo de vida, como fumar, la dieta y el ejercicio, son modificables, mientras que la edad en la menopausia no", añadió Faubion, que no participó en el estudio.

Más información

Yale Medicine tiene más información sobre la menopausia temprana.

FUENTES: The Menopause Society, comunicado de prensa, 14 de enero de 2026; Menopausia, 14 de enero de 2026

