Salud

Los científicos encuentran clave para producir azúcar rara pero más saludable

Healthday Spanish

Guardar

MIÉRCOLES, 14 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Lo dulce sin el arrepentimiento ha sido durante mucho tiempo el objetivo de los sustitutos del azúcar, y rara vez cumplen sus promesas.

Pero ahora los investigadores afirman que han encontrado un azúcar raro que se acerca más que la mayoría, gracias a una nueva forma más económica de fabricarlo.

Un nuevo estudio de la Universidad de Tufts describe una nueva forma de hacer tagatose, un azúcar raro que sabe similar al azúcar de mesa pero tiene menos calorías y menos impacto en el azúcar en sangre.

La tagatosa es un azúcar natural que aparece en cantidades muy pequeñas en alimentos como la leche y ciertas frutas. Como es tan raro, ha sido difícil y costoso de producir en grandes cantidades.

Es aproximadamente un 92% tan dulce como el azúcar de mesa, pero tiene alrededor de un 60% menos de calorías. Los estudios han demostrado que solo provoca pequeños aumentos en el azúcar en sangre y la insulina, lo que la hace potencialmente adecuada para personas con diabetes.

Ya está clasificado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) como "generalmente reconocido como seguro", lo que significa que puede usarse en productos alimentarios.

En el nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Cell Reports Physical Science, los investigadores desarrollaron un nuevo proceso que utiliza bacterias modificadas para convertir la glucosa común en tatatosa.

"Existen procesos establecidos para producir tagatose, pero son ineficientes y caros", dijo Nik Nair, profesor asociado de ingeniería química y biológica en Tufts, en un comunicado de prensa.

El equipo utilizó enzimas, incluida una descubierta en moho mucilaginoso, para ayudar a las bacterias a completar la conversión. Este nuevo método produjo tagatosa con un rendimiento de hasta el 95%, mucho mayor que los métodos existentes, que alcanzan entre el 40% y el 77%, según los investigadores.

"La innovación clave en la biosíntesis de la tagatosa fue encontrar la enzima mucilaginosa Gal1P y su integración en nuestras bacterias productoras", explicó Nair. "Eso nos permitió revertir una vía biológica natural que metaboliza la galactosa en glucosa y, en su lugar, generar galactosa a partir de la glucosa suministrada como materia prima. La tagatosa y potencialmente otros azúcares raros pueden sintetizarse a partir de ahí."

A diferencia de muchos sustitutos del azúcar, la tagatosa actúa como un "endulzante a granel". Eso significa que puede sustituir al azúcar no solo por dulzura, sino también por la textura en la cocina y la repostería. Incluso se dora como el azúcar cuando se calienta.

La tagatosa también parece limitar el crecimiento de algunas bacterias que causan caries y puede ayudar a mantener bacterias intestinales sanas.

Como se comporta más como el azúcar que la mayoría de las alternativas, los investigadores dicen que podría ser útil en alimentos donde los edulcorantes artificiales no cumplen con la calidad.

Más información

ScienceDirect tiene más información sobre tagatose.

FUENTE: Universidad de Tufts, comunicado de prensa, 12 de enero de 2026

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Menopausia precoz no está relacionada con un mayor riesgo de diabetes, según un estudio

Healthday Spanish

Menopausia precoz no está relacionada

¿Comprar hasta caer? Compras en línea relacionadas con mayores niveles de estrés

Healthday Spanish

¿Comprar hasta caer? Compras en

Revisión explora la prevalencia y características de los 'pacientes difíciles'

Healthday Spanish

Revisión explora la prevalencia y

Dos tercios de los pacientes con enfermedad de Crohn se benefician de la dieta de ayuno, según un ensayo clínico

Healthday Spanish

Dos tercios de los pacientes

¿Cómo se debe aplicar la mascarilla capilar para evitar que el cabello quede grasoso?

Especialistas proponen prácticas sencillas para mantener la vitalidad y el movimiento en cada tratamiento

¿Cómo se debe aplicar la
DEPORTES
La feroz reacción de Enzo

La feroz reacción de Enzo Fernández tras la derrota del Chelsea ante Arsenal: tomó del cuello a un rival y tuvieron que separarlo

San Lorenzo cayó frente a Cúcuta en su primer amistoso del año

“Ridículo histórico” y “vergüenza”: las repercusiones de la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey, con dardos a Mastantuono

8 frases de Úbeda tras el empate de Boca: la llegada de Hinestroza, alarma por Cavani y el detrás de escena de su charla con Riquelme

El contundente respaldo de Leandro Paredes a Úbeda tras la confirmación de su continuidad como técnico de Boca

TELESHOW
Habló Martín Migueles tras las

Habló Martín Migueles tras las graves acusaciones de la madre de su hijo: “No soy un papá abandónico”

El exabrupto de Jimena Monteverde al aire en La cocina rebelde que se volvió viral: “No lo puedo creer”

Nazarena Vélez contó su reacción al noviazgo de su hijo con La Tana de Gran Hermano: “Me bajó un poco la presión”

Fabiana Liuzzi saludó a Luis Ventura por su cumpleaños y compartió fotos en familia: “Te amamos”

Los detalles del lujoso anillo de compromiso que Pedro Rosemblat le regaló a Lali Espósito

INFOBAE AMÉRICA

‘Marty Supremo’ es una oda

‘Marty Supremo’ es una oda a un deporte que jamás pensamos que podía ser tan divertido

Marxistas y líderes musulmanes ya lucharon juntos: ¿Y qué pasó?

Donald Trump aseguró que “las matanzas en Irán están cesando” ante la presión internacional sobre el régimen iraní

Estados Unidos solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán

Trump solo consideraría una acción militar de Estados Unidos en Irán si produce un golpe rápido y decisivo contra el régimen