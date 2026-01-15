Los científicos encuentran clave para producir azúcar rara pero más saludable

MIÉRCOLES, 14 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Lo dulce sin el arrepentimiento ha sido durante mucho tiempo el objetivo de los sustitutos del azúcar, y rara vez cumplen sus promesas.

Pero ahora los investigadores afirman que han encontrado un azúcar raro que se acerca más que la mayoría, gracias a una nueva forma más económica de fabricarlo.

Un nuevo estudio de la Universidad de Tufts describe una nueva forma de hacer tagatose, un azúcar raro que sabe similar al azúcar de mesa pero tiene menos calorías y menos impacto en el azúcar en sangre.

La tagatosa es un azúcar natural que aparece en cantidades muy pequeñas en alimentos como la leche y ciertas frutas. Como es tan raro, ha sido difícil y costoso de producir en grandes cantidades.

Es aproximadamente un 92% tan dulce como el azúcar de mesa, pero tiene alrededor de un 60% menos de calorías. Los estudios han demostrado que solo provoca pequeños aumentos en el azúcar en sangre y la insulina, lo que la hace potencialmente adecuada para personas con diabetes.

Ya está clasificado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) como "generalmente reconocido como seguro", lo que significa que puede usarse en productos alimentarios.

En el nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Cell Reports Physical Science, los investigadores desarrollaron un nuevo proceso que utiliza bacterias modificadas para convertir la glucosa común en tatatosa.

"Existen procesos establecidos para producir tagatose, pero son ineficientes y caros", dijo Nik Nair, profesor asociado de ingeniería química y biológica en Tufts, en un comunicado de prensa.

El equipo utilizó enzimas, incluida una descubierta en moho mucilaginoso, para ayudar a las bacterias a completar la conversión. Este nuevo método produjo tagatosa con un rendimiento de hasta el 95%, mucho mayor que los métodos existentes, que alcanzan entre el 40% y el 77%, según los investigadores.

"La innovación clave en la biosíntesis de la tagatosa fue encontrar la enzima mucilaginosa Gal1P y su integración en nuestras bacterias productoras", explicó Nair. "Eso nos permitió revertir una vía biológica natural que metaboliza la galactosa en glucosa y, en su lugar, generar galactosa a partir de la glucosa suministrada como materia prima. La tagatosa y potencialmente otros azúcares raros pueden sintetizarse a partir de ahí."

A diferencia de muchos sustitutos del azúcar, la tagatosa actúa como un "endulzante a granel". Eso significa que puede sustituir al azúcar no solo por dulzura, sino también por la textura en la cocina y la repostería. Incluso se dora como el azúcar cuando se calienta.

La tagatosa también parece limitar el crecimiento de algunas bacterias que causan caries y puede ayudar a mantener bacterias intestinales sanas.

Como se comporta más como el azúcar que la mayoría de las alternativas, los investigadores dicen que podría ser útil en alimentos donde los edulcorantes artificiales no cumplen con la calidad.

FUENTE: Universidad de Tufts, comunicado de prensa, 12 de enero de 2026