¿Comprar hasta caer? Compras en línea relacionadas con mayores niveles de estrés

MIÉRCOLES, 14 de enero de 2026 (HealthDay News) -- ¿Intentas reducir tu estrés navegando por eBay en busca de hallazgos raros, o comprando en Amazon para encontrar gangas?

Puede que estés buscando el lugar equivocado, dice un nuevo estudio.

Las compras online están más vinculadas al estrés que leer las noticias, consultar tu bandeja de entrada o ver porno, informaron investigadores el 9 de enero en el Journal of Medical Internet Research.

"Nuestros resultados muestran que un aumento en el uso de redes sociales o las compras online está vinculado a un incremento del estrés autodeclarado en múltiples grupos de usuarios y en todos los dispositivos", dijo el investigador principal Mohammad Belal, estudiante de doctorado en la Universidad Aalto en Finlandia, en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron los hábitos en internet de casi 1.500 alemanes durante siete meses, utilizando un programa de seguimiento que mostraba dónde desplazaban y durante cuánto tiempo.

En total, el equipo comparó datos de casi 47 millones de visitas web y 14 millones de usos de aplicaciones con el estrés autodeclarado de los participantes.

Los resultados mostraron que el tiempo dedicado a usar internet relacionado con las compras se asociaba con un aumento del estrés, ya fuera que la gente buscara gangas en dispositivos móviles o ordenadores de sobremesa.

Mientras tanto, las personas que leían correos electrónicos o noticias informaban de niveles de estrés más bajos, según los investigadores.

Lo mismo ocurría con el porno online.

"Algo sorprendentemente, las personas que pasaron mucho tiempo en sitios de noticias informaron de menos estrés que otros", dijo Belal. "Por otro lado, quienes ya experimentaban mucho estrés no pasaban mucho tiempo en sitios de noticias -- y eso es coherente con investigaciones previas que muestran que el estrés puede reducir el consumo de noticias."

En general, los investigadores encontraron una fuerte conexión entre el uso de internet en general y el mayor estrés, especialmente entre personas que ya experimentan mucho estrés en su vida diaria.

Sin embargo, es difícil saber hacia dónde va la relación, dijeron los investigadores -- ¿la gente recurre a internet o a las compras online para aliviar el estrés, o el desplazamiento o las compras causan más estrés?

"¿La gente está más estresada porque pasa más tiempo comprando online o en redes sociales, o estos sitios les ofrecen un apoyo importante en tiempos de presión? Es realmente crucial que estudiemos estos temas más a fondo para poder resolver ese problema del huevo y la gallina", dijo la investigadora senior Juhi Kulshrestha, profesora adjunta de informática en la Universidad Aalto, en un comunicado de prensa.

"Imponer una prohibición total o límites superiores a ciertos tipos de uso de internet puede que no resuelva realmente los problemas, e incluso podría eliminar un apoyo vital para quienes están luchando", dijo.

Los investigadores planean profundizar en el asunto, por ejemplo, observando si diferentes tipos de noticias están relacionadas con el estrés y el bienestar.

"A medida que obtenemos información cada vez más precisa sobre el uso de internet de las personas, será posible diseñar nuevos tipos de herramientas que la gente pueda utilizar para regular su navegación y mejorar su bienestar", dijo Kulshrestha.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard habla más sobre cómo proteger el cerebro del estrés.

FUENTES: Aalto University, comunicado de prensa, 9 de enero de 2026; Journal of Medical Internet Research, 9 de enero de 2026