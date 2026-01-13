Tripulación de astronautas regresa antes de tiempo de la estación espacial por problema médico

LUNES, 12 de enero de 2026 (HealthDay News) -- La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) está llevando a cabo su primera evacuación médica desde la Estación Espacial Internacional.

La evacuación de cuatro astronautas -- dos de EE. UU. y uno de Rusia y uno de Japón -- es una medida de seguridad, según la NASA.

Un astronauta ha desarrollado un problema médico no revelado y se encuentra en estado estable, según las autoridades. La tripulación regresa aproximadamente un mes antes de lo previsto originalmente como resultado.

Se trata de una "evacuación médica controlada", según los responsables de la NASA.

"He llegado a la conclusión de que es en el mejor interés de nuestros astronautas devolver la tripulación 11 antes de su partida prevista", dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Los astronautas forman parte de la Crew-11, que llegó a la Estación Espacial Internacional en agosto a bordo de una cápsula Crew Dragon de SpaceX.

La tripulación incluye a los astronautas de la NASA Zena Cardman y Michael Fincke; el astronauta japonés Kimiya Yui; y el astronauta ruso Oleg Platonov.

La NASA no compartió detalles sobre qué astronauta está afectado ni la naturaleza del problema de salud, citando leyes de privacidad médica. Sin embargo, el Dr. James Polk, director de salud y médico de la NASA, afirmó que el estado del astronauta es "absolutamente estable".

Debido a que la estación espacial tiene recursos médicos limitados, "deja ese riesgo persistente y la pregunta persistente sobre cuál es ese diagnóstico", dijo Polk a The New York Times. "Eso significa que hay cierto riesgo para ese astronauta a bordo. Y por eso siempre, pecamos de lado de la salud y el bienestar de los astronautas."

Es la primera vez en los 25 años de historia de la estación espacial que una tripulación regresa antes de tiempo debido a un problema médico.

El regreso estaba originalmente programado para el mes siguiente, tras la llegada de la siguiente tripulación. Ahora, se espera que la tripulación 11 americe frente a la costa de California el jueves por la mañana, según la NASA .

Después de la salida de la Tripulación 11, tres astronautas permanecerán a bordo de la estación espacial. La NASA dijo que la tripulación más pequeña puede seguir operando la estación, aunque algunas actividades laborales podrían estar limitadas.

A principios de la semana pasada, la NASA pospuso una caminata espacial prevista debido a un problema médico. Las autoridades dijeron que la preocupación sanitaria no está relacionada con las tareas de la caminata espacial ni con las operaciones de la estación.

Isaacman dijo que la NASA y SpaceX están explorando ahora si la próxima tripulación, conocida como Crew-12, puede lanzarse antes de lo previsto.

Añadió que el regreso anticipado de la Crew-11 no afectaría a la próxima misión Artemis II de la NASA, que está programada para enviar astronautas alrededor de la Luna el próximo mes.

FUENTES: The New York Times, 8 de enero de 2026; Estación Espacial Internacional, NASA, 9 de enero de 2026