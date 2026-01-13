Nueva pastilla puede informar cuando la has ingerido

LUNES, 12 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Hay una nueva -- y algo inquietante -- forma de asegurarse de que la gente tome sus medicamentos recetados a tiempo.

Los investigadores han desarrollado una pastilla que puede informar cuándo ha sido ingerida, enviando una señal de radio desde el interior del estómago.

La píldora experimental podría usarse para monitorizar a personas para quienes mantener un régimen farmacológico es vital -- por ejemplo, pacientes trasplantados que toman inmunosupresores, personas con infecciones peligrosas como el VIH o la tuberculosis, o quienes necesitan tratamiento durante periodos prolongados, según los investigadores.

"El objetivo es asegurarse de que esto ayude a las personas a recibir la terapia que necesitan para maximizar su salud", declaró en un comunicado el investigador senior Dr. Giovanni Traverso, profesor asociado de ingeniería mecánica en el MIT y gastroenterólogo en el Brigham and Women's Hospital de Boston.

"Queremos priorizar medicamentos que, cuando hay falta de adherencia, puedan tener un efecto realmente perjudicial para el individuo", añadió Traverso.

Las pastillas contienen una antena de radiofrecuencia biodegradable, según los investigadores.

La antena de zinc-celulosa se enrolla y se coloca dentro de una cápsula junto al fármaco que se va a administrar, explicaron los investigadores.

"Elegimos estos materiales reconociendo sus perfiles de seguridad muy favorables y también su compatibilidad medioambiental", dijo Traverso.

Una vez que la cápsula es ingierita, el recubrimiento se descompone y libera tanto el fármaco como la antena. Trabajando con un pequeño chip de radio, la antena envía una señal para confirmar que la cápsula ha sido tragada.

La transmisión ocurre en los 10 minutos siguientes a la ingesta de una pastilla, según los investigadores. La antena se descompone y es absorbida por el cuerpo.

El chip de radio, que mide unos 400 por 400 micrómetros, no es biodegradable y tendría que pasar por el tracto digestivo, según los investigadores.

En comparación, un cabello humano mide unos 70 micrómetros de ancho y un guijarro de arenas finas de playa unos 90 micrómetros, según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.

"Los componentes están diseñados para descomponerse durante días utilizando materiales con perfiles de seguridad bien establecidos, como el zinc y la celulosa, que ya se utilizan ampliamente en medicina", dijo el investigador principal Mehmet Girayhan Say, científico del MIT, en un comunicado de prensa.

"Nuestro objetivo es evitar una acumulación a largo plazo permitiendo una confirmación fiable de que se ha tomado una pastilla, y la seguridad a largo plazo seguirá evaluándose a medida que la tecnología avance hacia un uso clínico", añadió Say.

Las pruebas en animales demostraron que la señal de radio transmitida desde el interior del estómago puede ser captada por un receptor externo a hasta dos pies de distancia.

Los investigadores imaginan que los pacientes humanos llevarían un dispositivo que reciba la señal y luego la transmitiera a su equipo sanitario.

Otros grupos que podrían beneficiarse de este control de medicación incluirían a quienes han recibido un stent para reabrir una arteria obstruida y a personas con trastornos de salud mental que tienen una capacidad limitada para recordar tomar sus medicamentos, según los investigadores.

Sin embargo, el equipo añadió que aún se necesita más trabajo para perfeccionar el sistema antes de que esté listo para su uso.

Un informe sobre la nueva pastilla se publicó el 8 de enero en la revista Nature Communications.

Más información

FUENTE: MIT, comunicado de prensa, 8 de enero de 2025