Salud

Nueva pastilla puede informar cuando la has ingerido

Healthday Spanish

Guardar

LUNES, 12 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Hay una nueva -- y algo inquietante -- forma de asegurarse de que la gente tome sus medicamentos recetados a tiempo.

Los investigadores han desarrollado una pastilla que puede informar cuándo ha sido ingerida, enviando una señal de radio desde el interior del estómago.

La píldora experimental podría usarse para monitorizar a personas para quienes mantener un régimen farmacológico es vital -- por ejemplo, pacientes trasplantados que toman inmunosupresores, personas con infecciones peligrosas como el VIH o la tuberculosis, o quienes necesitan tratamiento durante periodos prolongados, según los investigadores.

"El objetivo es asegurarse de que esto ayude a las personas a recibir la terapia que necesitan para maximizar su salud", declaró en un comunicado el investigador senior Dr. Giovanni Traverso, profesor asociado de ingeniería mecánica en el MIT y gastroenterólogo en el Brigham and Women's Hospital de Boston.

"Queremos priorizar medicamentos que, cuando hay falta de adherencia, puedan tener un efecto realmente perjudicial para el individuo", añadió Traverso.

Las pastillas contienen una antena de radiofrecuencia biodegradable, según los investigadores.

La antena de zinc-celulosa se enrolla y se coloca dentro de una cápsula junto al fármaco que se va a administrar, explicaron los investigadores.

"Elegimos estos materiales reconociendo sus perfiles de seguridad muy favorables y también su compatibilidad medioambiental", dijo Traverso.

Una vez que la cápsula es ingierita, el recubrimiento se descompone y libera tanto el fármaco como la antena. Trabajando con un pequeño chip de radio, la antena envía una señal para confirmar que la cápsula ha sido tragada.

La transmisión ocurre en los 10 minutos siguientes a la ingesta de una pastilla, según los investigadores. La antena se descompone y es absorbida por el cuerpo.

El chip de radio, que mide unos 400 por 400 micrómetros, no es biodegradable y tendría que pasar por el tracto digestivo, según los investigadores.

En comparación, un cabello humano mide unos 70 micrómetros de ancho y un guijarro de arenas finas de playa unos 90 micrómetros, según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.

"Los componentes están diseñados para descomponerse durante días utilizando materiales con perfiles de seguridad bien establecidos, como el zinc y la celulosa, que ya se utilizan ampliamente en medicina", dijo el investigador principal Mehmet Girayhan Say, científico del MIT, en un comunicado de prensa.

"Nuestro objetivo es evitar una acumulación a largo plazo permitiendo una confirmación fiable de que se ha tomado una pastilla, y la seguridad a largo plazo seguirá evaluándose a medida que la tecnología avance hacia un uso clínico", añadió Say.

Las pruebas en animales demostraron que la señal de radio transmitida desde el interior del estómago puede ser captada por un receptor externo a hasta dos pies de distancia.

Los investigadores imaginan que los pacientes humanos llevarían un dispositivo que reciba la señal y luego la transmitiera a su equipo sanitario.

Otros grupos que podrían beneficiarse de este control de medicación incluirían a quienes han recibido un stent para reabrir una arteria obstruida y a personas con trastornos de salud mental que tienen una capacidad limitada para recordar tomar sus medicamentos, según los investigadores.

Sin embargo, el equipo añadió que aún se necesita más trabajo para perfeccionar el sistema antes de que esté listo para su uso.

Un informe sobre la nueva pastilla se publicó el 8 de enero en la revista Nature Communications.

Más información

La Asociación Americana del Corazón habla más sobre la importancia de la adherencia a la medicación.

FUENTE: MIT, comunicado de prensa, 8 de enero de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Retiro de papas congeladas por contaminación por plástico

Healthday Spanish

Retiro de papas congeladas por

Qué es la depresión sonriente, cuando el dolor emocional se oculta tras una vida que parece “normal”

El trastorno depresivo mayor con alto funcionamiento permite mantener actividades diarias aunque se sufra un intenso malestar mental. El principal riesgo es la demora en buscar tratamiento

Qué es la depresión sonriente,

Día Mundial contra la Depresión: señales de alerta de una enfermedad que no es solo tristeza

Es un problema de salud mental complejo y multicausal que no se reduce solo al desánimo o la pérdida de interés. Reconocer síntomas menos evidentes permite un abordaje más efectivo e integral

Día Mundial contra la Depresión:

Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en Argentina: requisitos y a quiénes se aplica

El Ministerio de Salud anunció el inicio de la estrategia de inmunización. Las claves

Comenzó la vacunación contra el

Músculos y cerebro: por qué la actividad física es clave para la memoria y la salud cognitiva

Las investigaciones muestran que el ejercicio genera señales moleculares que estimulan la formación de nuevas neuronas y ayudan a prevenir el deterioro neurológico

Músculos y cerebro: por qué
DEPORTES
Fue campeón de boxeo, se

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

TELESHOW
Pablito Castillo, de las redes

Pablito Castillo, de las redes al debut teatral en Villa Carlos Paz: “Siento que llegué a lo que soñaba”

Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

Marta Fort se cansó y explotó contra su primo John: “No puede exponer a la familia de esa manera”

La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

INFOBAE AMÉRICA

Luna Miguel: “Hay una ‘netflixificación’

Luna Miguel: “Hay una ‘netflixificación’ de la vida que es totalmente terrorífica”

Cómo la IA permitió hallar una pintura gótica del siglo XV desaparecida

¿Pueden los monos pintar arte abstracto como los humanos?

Estaba fascinado por el nazi de la escuela; terminó muerto

Trump y Petro, ¿qué puede pasar?